Die richtige Bluetti-Powerstation für Euch – mit Solar und Zusatzakku

Bluetti hat ein gigantisches Sortiment an Powerstations – von der smarten, kompakten und nur 4,6 Kilogramm schweren EB3A über den 10 Kilogramm schweren Verkaufsschlager EB70 und die modularen Powerstations bis hin zur 76 Kilogramm schweren EB500(PRO). Wir bringen Licht ins Dunkel und zeigen Euch die wichtigsten Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen.

Die Powerstations von Bluetti lassen in zwei große Serien unterteilen: mobile Powerstations und Powerstations für zu Hause. In beiden Serien findet Ihr Modelle mit unterschiedlicher Ausrichtung, die sich jeweils für andere Zwecke besonders gut eignen. Wir zeigen Euch in diesem Artikel jeweils erst einen Überblick als Tabelle und gehen dann auf die wichtigsten Unterschiede ein.

Bluetti: mobile Powerstations im Vergleich

Im Folgenden stellen wir Euch alle Modelle kurz vor und erklären die wichtigsten Unterschiede zu den Schwestermodellen.

Die Bluetti EB3A ist eine günstige und gut ausgestattete Powerstation. / © NextPit

Bluetti EB3A

Die EB3A ist das neueste Modell von Bluetti und wurde auf der IFA im September 2022 vorgestellt. Mit derzeit 349 Euro ist sie das günstigste Modell im Bluetti-Lineup, hat aber ein paar spannende Features. Mit 268 Wh ist sie zunächst einmal die Bluetti-Powerstation mit der geringsten Kapazität, dafür aber auch das leichteste Modell mit nur 4,6 Kilogramm.

Beachtlich ist allerdings die maximale Spitzenleistung von 1200 Watt. In unserem Test der EB3A war es beispielsweise sogar möglich, eine Mikrowelle und einen Toaster mit dem kleinen Kraftwürfel zu betreiben. Außergewöhnlich in dieser Preisklasse ist auch der App-Support – Ihr könnt per Smartphone nämlich jederzeit die Kapazität der Powerstation einsehen und beispielsweise auch die einzelnen Ausgänge schalten. Außerdem lässt sich die EB3A gleichzeitig aufladen und entladen – und lässt sich daher auch als Notstromaggregat vor einen wichtigen Verbraucher schalten.

Bluetti AC50S

Das nächsthöhere Modell im Bluetti-Lineup ist die AC50S. ist gerade einmal 1,5 Kilogramm schwerer als die EB3A, bietet dafür aber mit 500 Wh fast die doppelte Kapazität. Die maximal mögliche Ausgangsleistung liegt mit 450 Watt allerdings deutlich niedriger, und auf smarte Funktionen müsst Ihr bei der AC50S ebenfalls verzichten.

Ein etwas zweischneidiges Schwert ist die verwendete Akkutechnologie: Die Bluetti AC50S setzt nämlich auf einen Lithium-Ionen-Akku, der im Vergleich zu den LiFePO4-Batterien aller anderen Modelle in diesem Vergleich zwar im Verhältnis zur Kapazität etwas leichter ist, dafür aber auch weniger langlebig. Bluetti garantiert mindestens 1000 Ladezyklen, bis der Akku auf 80 Prozent seiner Nennkapazität gefallen ist.

Damit eignet sich die Bluetti AC50S eher für Gelegenheitsnutzer, die die Powerstation hin und wieder mit weniger leistungshungrigen Verbrauchern nutzen möchten – beispielsweise für den jährlichen Camping-Urlaub.

Das Licht in der Bluetti EB55 eignet sich nicht nur als Taschenlampe, sondern auch als Leselampe oder Tischbeleuchtung. / © NextPit

Bluetti EB55

Bei der Bluetti EB55 kommt wieder die LiFePO4-Technologie zum Einsatz – trotz nur 7 Prozent mehr Kapazität (537 Wh) ist die Powerstation gut 20 Prozent schwerer als die AC50S, schafft dafür aber auch mindestens 2500 Ladezyklen, bis der Akku 20 Prozent seiner Kapazität eingebüßt hat. Damit eignet sich die EB55 auch gut für den professionelle Zwecke, etwa für Handwerker, die die Powerstation jeden Tag an Orten nutzen, wo es keine Stromversorgung gibt.

Dank einer maximalen Spitzenleistung von 1400 Watt kann die EB55 auch leistungshungrige Verbraucher betreiben. Im Test haben wir mit der Bluetti EB55 beispielsweise Waffeln gebacken.

Bluetti EB70

Der Name verrät es schon: Die EB70 ist die große Schwester der EB55. Die Ausstattung ist sehr ähnlich, allerdings bietet das 100 Euro teurere Modell mit 716 Wh versus 537 Wh etwas mehr Kapazität. Auch die maximale Dauerleistung (1000 W versus 700 W) sowie die Spitzenleistung (2000 W versus 1400 W) liegen ein deutliches Stück höher.

Ansonsten gibt's hier wie dort sehr ähnliche Ausstattung: Beide Modelle haben eine integrierte Taschenlampe, ein Qi-Ladepad mit auf der Oberseite zum kabellosen Aufladen sowie – wie im Übrigen alle Bluetti-Powerstations – die Möglichkeit zum Aufladen via Solarpanel. Aber dazu kommen wir später noch im Detail.

Bluetti AC200P

Bei der Kategorie "mobile Powerstations von Bluetti" zeigt die AC200P gleich eines: "mobil" ist Ansichtssache. Zwar hat die 27,5 Kilogramm schwere AC200P noch integrierte Tragegriffe, doch in den Stadtpark mag man das Ding nicht unbedingt mitschleppen. Dafür gibt's aber auch eine Kapazität von 2000 Wh, und mit 4800 W Spitzenleistung könnt Ihr auf dem Zeltplatz gleich eine ganze Waffel-Party schmeißen – oder eben Euren Haushalt stundenlang mit Strom versorgen, sollte es mal einen Blackout geben.

Wenn Ihr die Bluetti AC200P nicht gerade durch die Gegend schleppt oder besser fahrt, dann eignet sie sich auch hervorragend als Speicherbatterie für Eure Solaranlage. Die maximale Eingangsleistung über den Gleichstromeingang liegt nämlich bei respektablen 700 Watt. Der LiFePO4-Akku hat außerdem eine Garantie von mindestens 3500 Ladezyklen, bis die Kapazität auf 80 Prozent abflaut – Ihr könnt die AC200P also theoretisch fast zehn Jahre lang täglich benutzen, bis der Akku spürbar nachlässt.

Bluetti: Powerstations für zu Hause im Vergleich

Bluetti AC200 Max

Die Bluetti AC200 Max heißt nicht nur so ähnlich wie die "portable" Powerstation AC200P, sie sieht auch ähnlich aus und bietet ähnliche technische Eckdaten. Die Kapazität ist mit 2048 versus 2000 Wh nahezu identisch, auch die Spitzenleistung mit 4800 W und die dauerhafte Maximalleistung mit 2200 versus 2000 W ist auf sehr ähnlichem Niveau. Gewicht und Maße sind zudem nahezu identisch.

Der große Unterschied zwischen den beiden Modellen offenbart sich bei einem Blick auf die linke Gehäuseseite: Hier hat die Bluetti AC200 Max nämlich ein zusätzliches Anschlusspanel verbaut. Ihr habt hier die Möglichkeit, zwei zusätzliche Akkus anzuschließen, wahlweise zweimal den Bluetti B230 oder zweimal den Bluetti B300 mit 2048 beziehungsweise 3072 Wh zusätzlicher Kapazität. Schöpft Ihr die Möglichkeiten voll aus, dann habt Ihr mehr als 8 kWh Speicher zu Hause.

Der zweite große Unterschied zwischen der AC200 Max und der AC200P ist der Solareingang: Die AC200 Max nimmt nämlich über den Gleichstrom-Eingang bis zu 900 W von Eurer Photovoltaikanlage entgegen und dient so als Zwischenspeicher für besonders sonnige Tage. Dank App-Unterstützung habt Ihr den Stand der Dinge immer im Blick, selbst wenn die AC200 Max irgendwo in der Garage herumsteht.

Bluetti AC300 + B300

Das Paket aus AC300 und B300 baut die Solar-Eigenschaften noch weiter aus. Der AC300 nimmt nämlich zu zu 2400 W von Eurer Solaranlage entgegen. Im Lieferumfang ist bereits ein B300-Stromspeicher mit 3072 Wh Kapazität enthalten, drei weitere könnt Ihr noch zusätzlich anstöpseln und so Euren Heimenergiespeicher auf satte 12 kWh ausbauen.

Der Bluetti AC300 kann gleichzeitig laden und entladen und dient als unterbrechungsfreie Stromversorgung. Fällt der Strom aus, versorgt die Powerstation Euer Zuhause also nahtlos weiter mit Energie. Dank App seid Ihr stets über den Stand der Dinge informiert. Wollt Ihr das Gerät vor Ort bedienen, klappt das über den Touchscreen.

Bluetti EP500 und EP500PRO

Die Bluetti EP500 und EP500PRO verfolgen einen einen etwas anderen Ansatz: Die beiden Powerstations sind eher als teilmobile Energiespeicher gedacht. Dank Rollen auf der Unterseite lassen sie sich gut durch die Gegend bewegen. Nur Treppen machen mit den 76 Kilogramm schweren Powerstations nicht so viel Spaß.

Die Bluetti EP500 bieten ein breites Portfolio an Anschlüssen und liefern 2000 (EP500) beziehungsweise 3000 W (EP500PRO) Ausgangsleistung. In der Spitze sind sogar 6000 W möglich. Die Kapazität beträgt 5100 Wh. Neben der höheren Ausgangsleistung erlaubt die EP500PRO auch ein schnelleres Laden: Per Netzteil sind 3000 W statt 600 W drin, über den Solareingang sind es 2400 W statt 1200 W.

Beide Bluetti-Powerstations eignen sich als unterbrechungsfreie Stromversorgung, bieten App-Support und dank LiFePO4-Technologie eine lange Lebensdauer. Die EP500PRO soll mindestens 3500 Ladezyklen bieten, bei der EP500 verspricht Bluetti gar mindestens 6000 Ladezyklen, bis die Kapazität auf 80 Prozent abnimmt.

Erweiterungsbatterien für die Powerstations für zu Hause

Wie weiter oben schon erwähnt, bietet Bluetti für seine Powerstations für zu Hause zwei verschiedene Erweiterungsbatterien an: die B230 und die B300. Die Akkus sind jeweils stapelbar gebaut. Ihr könnt sie also wie beim Set aus der Bluetti AC300+B300 übereinander aufstellen und so die Speicherkapazität Eurer Powerstation steigern. Achtet nur darauf, welche und wie viele Zusatzbatterien Eure Powerstation unterstützt, bevor Ihr nachkauft.

Solarpanel für Eure Bluetti-Powerstation

Bluetti hat neben den diversen Powerstations drei verschiedene faltbare Solarpanel an: das PV120, das PV200 und das PV350. Die drei Module unterscheiden sich in drei wesentlichen Punkten: Preis, Größe und Kapazität. In der folgenden Liste seht Ihr einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten:

Solarpanel Bluetti PV120: 120 Watt Leistung, aufgeklappt 53,3 x 165,2 cm, zugeklappt 53,3 x 47,0 cm, 369 Euro

120 Watt Leistung, aufgeklappt 53,3 x 165,2 cm, zugeklappt 53,3 x 47,0 cm, 369 Euro Solarpanel Bluetti PV200: 200 Watt Leistung, aufgeklappt 59,0 x 226,5 cm, zugeklappt 59,0 x 60,0 cm, 499 Euro

200 Watt Leistung, aufgeklappt 59,0 x 226,5 cm, zugeklappt 59,0 x 60,0 cm, 499 Euro Solarpanel Bluetti PV350: 350 Watt Leistung, aufgeklappt 90,5 x 240,0 cm, zugeklappt 90,5 x 61,3 cm, 899 Euro

Im Online-Shop von Bluetti findet Ihr auch zahlreiche Bundles aus Powerstation und Solarpanel – also sogenannte Solargeneratoren, die nicht nur das Sonnenlicht einfangen, sondern auch für die spätere Verwendung speichern.

Hinweis: Dieser Artikel ist Teil einer Partnerschaft zwischen Bluetti und NextPit. Auf die redaktionelle Meinung von NextPit hat dieser Kooperation keinen Einfluss.