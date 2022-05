Vodafone: Die besten Tarife, Angebote und Handyverträge von Vodafone

Vodafone dürfte den meisten ein Begriff sein. Zusammen mit der Telekom und o2 zählt der Anbieter zu den größten Deutschlands und bietet durchaus interessante Tarife an. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles über die verschiedenen Angebote und Aktionen rund um das Mobilfunkangebot des Anbieters. Außerdem beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um Vodafone.

Vodafone: Aktuelle Angebote

Interessiert Ihr Euch für einen Vertrag bei Vodafone? Dann könnt Ihr häufig von wirklich interessanten Deals profitieren. Unter anderem findet Ihr die "GigaDeals" auf der Website des Anbieters. Durch diese Angebote könnt Ihr bei aktuellen Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S22 richtig Geld sparen. Denn im Vertrag sind die Handys dann deutlich reduziert, im Vergleich zu den Einzelpreisen.

Schaut mal hier: Weitere interessante Angebote findet Ihr in unserer Übersicht zu den o2-Tarifen!

Momentan hat Vodafone noch eine weitere Aktion für Euch auf Lager. So spart Ihr bei den Red-Tarifen gerade die gesamte Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Außerdem könnt Ihr den Code "GIGA" nutzen, um noch einmal 20 Prozent bei diesen Tarifen zu sparen. Mit dem selben Code zahlt Ihr bei den Young-Tarifen 30 Prozent weniger im Monat.

Ihr seid selbstständig? Dann könnt Ihr darüber hinaus von einem direkten Rabatt auf Tarife für Selbstständige profitieren. Mehr Angebote und Tarife für Geschäftskunden findet Ihr übrigens in unserer Vodafone-Business-Übersicht.

Die Red-Tarife von Vodafone im Überblick!*

Hier findet Ihr die aktuellen Angebote von Vodafone*

Vodafone: Alle Verträge für Neukunden

Bei Vodafone findet Ihr allerhand verschiedener Tarife für Neukunden. Ob nun mit einem Vertrag oder als Prepaid – Ihr habt die Wahl. Dabei könnt Ihr für (fast) alle Angebote das gut ausgebaute 5G-Netz des Anbieters nutzen. Nachfolgend findet Ihr die Links, die Euch zur passenden Stelle im Artikel bringen, für die Ihr Euch interessiert.

Red-Tarife: Die Allnet-Flats von Vodafone.

Young-Tarife: Flatrates für alle unter 28 Jahren.

Datentarife: Reine Internet-Flatrates für Euer Tablet.

Prepaid-Tarife: Solltet Ihr Euch nicht an eine Mindestlaufzeit binden wollen.

Eine ausführliche Preisliste zu den verschiedenen Tarifen, findet Ihr als PDF auf der Vodafone-Website.

Vodafone-Tarif: Red-Tarife für den alltäglichen Gebrauch

Die Red-Tarife sind die Allnet-Flatrates unter den Mobilfunkverträgen von Vodafone. Hier erhaltet Ihr einen Tarif mit einem festgelegten Datenvolumen und einer Bandbreite von bis zu 500 MBit/s im Download. Außerdem könnt Ihr vom 5G-Netz des Anbieters profitieren und habt kostenloses EU-Roaming inklusive. Durch die gerade laufende Aktion von Vodafone spart Ihr zudem noch die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro und mit dem Code "GIGA" spart Ihr 20 Prozent auf die monatlichen Gebühren.

Red XS Red S Red M Red L Red XL Datenvolumen 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB unbegrenzt 5G Ja Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Monatliche Gebühr 29,99 € 39,99 € 49,99 € 59,99 € 79,99 € Anschlussgebühr – - - - - Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Ja Besonderheiten Kostenlose Zusatzoptionen Kostenlose Zusatzoptionen Kostenlose Zusatzoptionen Kostenlose Zusatzoptionen - Link zum Tarif Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif*

Neben den reinen Tarifen könnt Ihr Euch natürlich auch Smartphones hinzubuchen. Dafür zahlt Ihr allerdings einen entsprechenden Aufpreis im Monat, abhängig davon, für was für ein Smartphone Ihr Euch entscheidet. Ihr könnt zudem von der Vodafone GigaKombi profitieren. Dabei handelt es sich um einen Kombi-Vertrag. Mehr dazu, erfahrt Ihr etwas später im Artikel.

Lese-Tipp: Schaut Euch doch mal unsere Telekom-Übersicht an!

Bei allen Tarifen habt Ihr zudem Zugang zum GigaSafe. Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihr ungenutztes Datenvolumen in Folgemonat übertragen könnt. Zudem könnt Ihr Euch spezielle Daten-Pakete hinzubuchen. Dadurch habt Ihr beispielsweise Zugang zu Spotify, WhatsApp, Deezer oder anderen Programmen, ohne dass Euer Datenvolumen belastet wird.

Direkt zu den Red-Tarifen von Vodafone*

Die Produktinformationen zum Red XS, Red S, Red M, Red L und Red XL sind findet Ihr direkt bei Vodafone (PDF).

Vodafone-Tarif: Young-Tarife für alle unter 28

Dieser Abschnitt richtet sich vor allem an unsere jüngeren NextPit-Leser: innen. Solltet Ihr das 28. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, könnt Ihr mit den Young-Tarifen ordentlich Geld sparen. Hierbei erhaltet Ihr alle Vorteile der Red-Tarife und müsst dafür nicht den vollen Preis zahlen. Ihr habt Zugang zum wirklich guten 5G-Netz von Vodafone und profitiert aktuell von der GIGA-Aktion. Dabei spart Ihr mit dem Code "GIGA" ganze 30 Prozent bei den monatlichen Gebühren.

Young S Young M Young L Young XL Datenvolumen 10 GB 25 GB 50 GB unbegrenzt 5G Ja Ja Ja Ja Bandbreite Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Monatliche Gebühr 24,99 € 29,99 € 37,99 € 69,99 € Anschlussgebühr 39,99 € 39,99 € 39,99 € 39,99 € Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja Besonderheiten Nur für Menschen unter 28 Nur für Menschen unter 28 Nur für Menschen unter 28 Nur für Menschen unter 28 Link zum Tarif Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif* Zum Tarif*

Wenn Ihr Euch noch ein Smartphone hinzubuchen möchtet, steigen die monatlichen Preise noch einmal deutlich an. Allerdings ist die Ersparnis im Vergleich zu den Red-Tarifen nach wie vor recht hoch. Außerdem habt Ihr bei den "Young M"- und "Young L"-Varianten ein etwas höheres Datenvolumen zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Young S, Young M, Young L und Young XL findet Ihr wie üblich in den Produktinformationen (PDF).

Hier findet Ihr alle Young-Tarife von Vodafone!*

Vodafone-Tarif: Datentarife für Euer Tablet und Laptop

Euer Tablet benötigt einen neuen Vertrag? Dann sind die Datentarife genau das richtige für Euch. Es handelt sich hierbei um reine Internet-Tarife, mit denen Ihr nicht telefonieren könnt, außer Ihr nutzt VoIP. Sollte Euch das Datenvolumen im Monat ausgehen, könnt Ihr recht günstig weitere Datenpakete hinzubuchen. Außerdem haben die Datentarife eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten und nutzen ebenfalls das Vodafone 5G-Netz. Aktuell bekommt Ihr übrigens zusätzliches Datenvolumen, wenn Ihr einen neuen Vertrag abschließt.

DataGo S DataGo M DataGo L Datenvolumen 2 GB 6 GB 5 GB 12 GB 12 GB 25 GB 5G Ja Ja Ja Bandbreite Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Flex möglich? - - - Monatliche Gebühr 14,99 € 19,99 € 29,99 € Anschlussgebühr 39,99 € 39,99 € 39,99 € Link zum Tarif Zu den Datentarifen*

Zusätzlich zu den Tarifen könnt Ihr Euch ein passendes Tablet zubuchen. Dafür zahlt Ihr im Monat mehr als hier angegeben ist. Sollten Euch die Tarife noch etwas zu teuer sein, schaut doch mal auf unsere Übersichtsseite zu PremiumSIM vorbei. Dort findet Ihr weitere interessante Angebote und Tarife.

Hier geht es direkt zu den Datentarifen!*

Solltet Ihr Euch keine 24 Monate an Vodafone binden wollen, habt Ihr zudem die Möglichkeit einen Datentarif als Prepaid-Variante zu buchen. Dadurch habt Ihr zwar keine Mindestlaufzeit, allerdings sind die Preise etwas höher, als bei der Vertragsvariante.

Hier findet Ihr die Prepaid-Datentarife*

Mehr Informationen rund um den DataGo S, DataGo M und DataGo L findet Ihr wie gewohnt in den Produktinformationen (PDF).

Vodafone-Tarif: CallYa-Prepaid ohne Mindestlaufzeit

Die CallYa-Tarife von Vodafone sind Tarife ohne eine Mindestlaufzeit. Hier zahlt Ihr in gewohnter Manier einen festgelegten Betrag, sobald Euer Datenvolumen aufgebraucht ist. Dabei habt Ihr zudem die Möglichkeit aus verschiedenen Varianten auszuwählen. Bei (fast) allen ist 5G optional zubuchbar. Aktuell bekommt Ihr zudem eine Gutschrift über zehn Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer zu Vodafone mitbringt.

WebSessions CallYa Classic CallYa Start CallYa Allnet-Flat S CallYa Allnet-Flat M CallYa Allnet-Flat Digital Datenvolumen Flexibel 0 GB 1 GB 3 GB 5 GB 15 GB 5G Zubuchbar - - Zubuchbar Zubuchbar Ja Bandbreite Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Max. 500 MBit/s Grundgebühr 4,99 € 0,00 € 4,99 € 9,99 € 14,99 € 20,00 € Allnet-Flat - - - Ja Ja Ja Besonderheiten Kein festes Datenvolumen; Online-Vorteil Kein festes Datenvolumen; Online-Vorteil Online-Vorteil Online-Vorteil - Online-Vorteil Link zum Tarif Direkt zu den Prepaid-Tarifen!*

Neben den "Standard"-Tarifen habt Ihr bei Vodafone die Möglichkeit, Euer Datenvolumen selbst zu bestimmen. Dafür habt Ihr zwei verschiedene Möglichkeiten: WebSessions und CallYa Classic. Bei den WebSessions könnt Ihr Euch verschiedene Datenpakete hinzubuchen, um ein Datenvolumen von bis zu 5 GB zu erhalten. Dieser Tarif ist speziell für Tablets und Laptops designet.

Der CallYa Classic hingegen verfügt nicht über eine Datenflatrate. Dadurch zahlt Ihr drei Cent pro genutzten Megabyte. Wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt, summiert sich diese Summe recht schnell, also solltet Ihr wirklich vorsichtig mit Eurem Datenvolumen umgehen, wenn Ihr einen solchen Datentarif nutzen möchtet. Allerdings zahlt Ihr keine feste Grundgebühr, wodurch Ihr den Tarif nach Bedarf nutzen könnt.

Aktuell könnt Ihr zudem von einigen Aktionen profitieren. Ladet Ihr Euch zum Beispiel die "Mein Vodafone"-App herunter, erhaltet Ihr als Dankeschön 100 MB gratis Datenvolumen alle 4 Wochen. Außerdem erhalten fast alle Tarife einen Online-Vorteil, wodurch sie deutlich günstiger sind als in einem Vodafone-Shop. Außerdem könnt Ihr Euren Prepaid-Tarif mit der GigaKombi kombinieren, was Euch zusätzliche Vorteile bringt.

Direkt zum Prepaid-Angebot von Vodafone!*

Alle Informationen und Preise findet Ihr in der entsprechenden Prepaid-Preisliste (PDF).

Vodafone: GigaKombi und weitere Angebote für Bestandskunden

Vodafone ist einer der wenigen Anbieter, die ständig neue Angebote und Aktionen für Bestandskunden auf Lager haben. Vor allem durch die GigaKombi könnt Ihr richtig Geld sparen. Denn hier kombiniert Ihr bereits bestehende Verträge mit neuen und erhaltet eine entsprechende Ersparnis oder zusätzliches Datenvolumen.

Aktuell könnt Ihr somit bis zu 15 Euro im Monat sparen und bekommt Ihr beim buchen eines zusätzlichen Internet-Angebots in Verbindung mit einem bestehenden Mobilfunkvertrag sogar eine Gutschrift von bis zu 100 Euro auf Eure erste Rechnung. Den passenden Router schenkt Euch Vodafone ebenfalls.

Bei den GigaKombi-Paketen handelt es sich übrigens um festgelegte Pakete. Ihr könnt die Tarife also nicht beliebig kombinieren, sondern müsst Euch an bestimmte Vorgaben halten. Allerdings lohnen sich diese wirklich, wenn Ihr sowieso einen weiteren Vodafone-Vertrag abschließen möchtet.

Ebenfalls interessant: Die zahlreichen Angebote von 1&1 in unserer Übersicht!

Neben der GigaKombi könnt Ihr zudem weitere SIM-Karten für Eure Familie erhalten. Dafür zahlt Ihr entsprechend der gewählten Karte eine monatliche Gebühr. Diese fällt allerdings geringer aus als ein neuer Tarif. Darüber hinaus besitzt die Partnerkarte zwar ein festes Datenvolumen, allerdings könnt Ihr Eurem Partner über die "Mein Vodafone-App" zusätzliches Datenvolumen zuweisen.

Als Abschluss bietet Euch Vodafone darüber hinaus immer wieder interessante Angebote, wenn Ihr Euren Vertrag verlängern möchtet. Schaut dafür am besten rechtzeitig in Eurer "Mein Vodafone"-App vorbei.

Vodafone: Fragen und Antworten

Wie erreiche ich den Kundenservice?

Ihr habt ein Anliegen und wollt dies schnellstmöglich bearbeitet haben? Dann sind die Servicemitarbeiter von Vodafone die richtige Anlaufstelle für Euch. Um den Kundenservice zu erreichen, habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt Ihr dies telefonisch tun, indem Ihr eine der folgenden Nummern anruft:

0800 724 26 31 – Bestellhotline Neukunden

0800 172 12 12 – Servicehotline (Mobilfunk)

0172 229 0 229 – Servicehotline (DSL)

0172 200 02 29 – Servicehotline (Kabel)

Die Hotlines sind jeweils Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am Samstag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr erreichbar. Eine Kontaktanfrage könnt Ihr zudem über "Mein Vodafone" stellen.

Eine weitere Möglichkeit bietet der Chatbot TOBi. Hier werden kürzere Anliegen schnell und einfach behandelt und der Bot gibt Euch zudem hilfreiche Tipps. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, das Kontaktformular zu nutzen, solltet Ihr den Schriftverkehr vorziehen. Auf der Übersichtsseite der Kontaktmöglichkeiten habt Ihr zudem die Möglichkeit, Euren Bildschirm mit den Vodafone-Mitarbeitern zu teilen, damit sie Euch noch besser bei Problemen helfen können.

Wie kann ich mein Prepaid-Guthaben aufladen?

Um Euer Prepaid-Guthaben aufzuladen, habt Ihr drei Möglichkeiten:

Direkt-Aufladung: Hierbei könnt Ihr Euer Guthaben direkt über die Vodafone-Website aufladen. Dafür wählt Ihr einen der festgelegten Beträge aus und schon könnt Ihr die Aufladung mit Eurer Kreditkarte, Klarna, Google Pay oder PayPal durchführen.

Komfort-Aufladung: Hier wird Euch ein vorher festgelegter Betrag von Eurem Konto abgebucht. sollte Euer aktuelles Guthaben weniger als fünf Euro betragen. Dafür müsst Ihr lediglich den gewünschten Betrag auswählen, Eure Daten eingeben und Euer Bankkonto bestätigen. Alles andere läuft ab diesem Zeitraum automatisch ab.

CallNow-Voucher: Diese "Gutscheine" sind Aufladecodes, wie sie einige sicher noch von früher kennen. Ihr könnt sie beispielsweise in Vodafone-Shops oder Tankstellen kaufen und somit Euer Guthaben aufladen. Die exakten Nummern und eine Anleitung findet Ihr dann auf dem entsprechenden CallNow-Voucher.

Ihr könnt bis zu 80 Euro aufladen. Der Mindestbetrag ist fünf Euro.

Wie frage ich mein Prepaid-Guthaben ab?

Euer aktuelles Guthaben sowie den monatlichen Verbrauch findet Ihr in der "Mein Vodafone"-App auf Eurem Smartphone oder auf der Vodafone-Website. Sollte dies nicht möglich sein, könnt Ihr die Rufnummer 0172 229 0 229 wählen, um Euch helfen zu lassen.

Kann ich meinen Tarif als eSIM nutzen?

Es ist möglich, dass Ihr Eure physische SIM-Karte in eine eSIM umwandelt. Dafür müsst Ihr diese lediglich über den Kundenbereich beantragen. Anschließend erhaltet Ihr einen Brief mit dem QR-Code zur Freischaltung. Bereits zuvor könnt Ihr in "Mein Vodafone" aber schon die wichtigsten Details zur Aktivierung der eSIM einsehen.

Außerdem ist eine Änderung in einem beliebigen Vodafone-Shop oder mit einer SMS an die 1212 jederzeit möglich. In der eSIM-Übersicht erfahrt Ihr mehr.

Gibt es aktuell Störungen bei Vodafone?

Um herauszufinden, ob es bei Vodafone gerade Störungen im Netz gibt, schaut Ihr am besten auf allestörungen.de vorbei. Um sicherzugehen, dass es sich um eine Netzstörung handelt, bietet Euch Vodafone zudem ein Diagnosetool an, mit dem Ihr direkt prüfen könnt, ob mit der Hardware alles in Ordnung ist.

Wie kann ich meinen Vodafone-Tarif kündigen?

Um Euren bestehenden Vertrag zu kündigen habt Ihr verschiedene Möglichkeiten. Zum einen könnt Ihr eine der folgenden Hotlines anrufen, um Euch über mögliche Angebote zu informieren oder Eure Kündigung zu bestätigen:

0800 505 44 42 – Kündigungshotline Mobilfunk

0800 505 18 40 – Kündigungshotline DSL

0221 299 16 120 – Kündigungshotline Kabel (NRW)

0800 664 70 73 – Kündigungshotline Kabel (Bundesweit)

Die Hotlines haben die selbe Erreichbarkeit wie der Kundenservice, den Ihr etwas weiter oben in diesem Artikel findet. Lediglich die Kündigungshotline für bundesweite Kabelinternetkunden ist von Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 22:00 Uhr erreichbar.

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, eine Kündigung zum nächstmöglichen Zeitpunkt über den Kundenbereich zu beantragen. Solltet Ihr gerade dazu keinen Zugang haben, könnt Ihr eine Kündigung auch über das Kontaktformular anfragen.

Wie funktioniert die Rufnummernmitnahme bei Vodafone?

Um Eure Rufnummer zu übertragen, müsst Ihr diese vorher bei Eurem alten Anbieter freigeben lassen. Daraufhin könnt Ihr während des Vertragsabschlusses bei Vodafone angeben, dass Ihr Eure alte Nummer portieren möchtet. Den Rest übernimmt dann Euer neuer Anbieter. Dies ist sowohl in einem Vodafone-Shop als auch online möglich.

Eine Checkliste findet Ihr im Hilfe-Bereich auf der Vodafone-Website. Aktuell bekommt Ihr übrigens ein Startguthaben von zehn Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer übertragt und einen neuen Prepaid-Vertrag abschließt.

Gibt es 5G bei Vodafone?

Kurzum, ja. Vodafone hat ein recht weites 5G-Netz, allerdings ist der neue Mobilfunkstandard noch nicht so verbreitet, dass er in jeder Stadt nutzbar ist. Daher solltet Ihr auf jeden Fall überprüfen, ob Eure Heimatstadt bereits 5G nutzen kann.

Wie sieht es bei Euch aus?

Habt Ihr bereits Erfahrungen mit den Angeboten von Vodafone sammeln können, die Ihr mit der NextPit-Community teilen möchtet? Habt Ihr besondere Angebote oder Tricks herausgefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!