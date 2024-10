Dass Bluetti wirklich alle Anschlüsse mit Gummiabdeckungen vor Schmutz schützt, macht die Powerstation – trotz der Maße von 41,9 × 29,4 × 40,9 cm – zu einer guten Option fürs Camping. Darüber hinaus ist die AC240 nach IP65 gegen Wasser und Staub geschützt. Außerdem verpasst Bluetti der AC240 Gummifüße – so schnell wird das Gerät also nicht das Weite suchen während Eurer Bootstour. Praktisch ist zudem der Beutel, den es im Lieferumfang gibt.

App und Bedienung

Die Bluetti AC240 hat einen hellen Bildschirm, mit dem Ihr die Powerstation bequem im Blick behaltet. Mit der Bluetti-App bleibt Ihr auch unterwegs immer auf dem Laufenden. Der Vorteil der App: Mit einer Einstellung erhöht Ihr kurzzeitig die Leistung der Powerstation.

Gefällt:

Übersichtliche App

Klarer Bildschirm

Viele praktische smarte Features



Gefällt nicht:

-

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Bluetti AC240 im Blick zu steuern. Die erste Option ist mithilfe des Tastenlayouts an der Powerstation in Kombination mit dem klaren Bildschirm. Die andere ist via Bluetti-App. Das Hinzufügen der AC240 kostet Euch eine Minute. Alles, was Ihr machen müsst, ist eine WLAN- und Bluetoothverbindung herstellen.

Das Display der AC240 ist klar und hält die wichtigsten Angaben für Euch parat. / © nextpit

Nach dem Setup, seht Ihr im Hauptmenü der App die gleichen Angaben, die Euch der Bildschirm anzeigt. Neben der Eingangs- und Ausgangsleistung seid Ihr immer auf dem Laufenden, wie es um die restliche Ladedauer ausschaut. Hilfreich ist die Angabe, wie lange die Powerstation angeschlossene Endverbraucher noch mit Strom versorgen kann.

Das Hauptmenü der Bluetti-App zeigt Euch die Eingangs- und Ausgangsleistung an. Darüber hinaus seht Ihr, wie viel Zeit der Ladevorgang noch in Anspruch nimmt. / © nextpit

Der Vorteil der App ist die Funktionsvielfalt. Im Prinzip steuert Ihr die AC240, wie Ihr es mit dem Tastenlayout tun würdet. Allerdings könnt Ihr nur in der App den sogenannten “Power-Lifting-Modus” aktivieren. Damit ist die Powerstation in der Lage, die Ausgangsleistung kurzzeitig auf 3.600 W anzuheben.

In den weiteren Einstellungen aktiviert Ihr den "Power-Lifting-Modus" und stellt den Lademodus ein. / © nextpit

Bedenkt, dass diese Leistung nur für einen Bruchteil einer Sekunde bereitsteht. Ansonsten könnt Ihr in der App noch den Lademodus der Bluetti-Powerstation einstellen. Hier wählt Ihr zwischen drei Stufen. Je langsamer die Stufe, desto mehr schont Ihr den Akku der AC240.