Zumindest sind die seitlichen Zugänge mit einer Abdeckung geschützt. An der Rückseite verbaut der Hersteller schließlich sämtliche Eingänge, um die Delta Pro 3 aufzutanken. Besonders hervorheben möchten wir die Möglichkeit, die Delta Pro 3 sogar an einer E-Zapfsäule aufladen zu können.

Ebenfalls an der vorderen Seite fällt direkt der große LED-Bildschirm auf, der als alternative Informationszentrale zur EcoFlow-App, der ich mir im nächsten Teil des Tests widme, fungiert. Praktisch: an der rechten Seite gibt es hinter der Abdeckung einen 16-A-Anschluss, an dem Ihr Euer E-Auto aufladen könnt.

Wir empfehlen Euch stattdessen den Tragegriff auszufahren und die Delta Pro 3 zum Abstellort zu rollen. EcoFlow verbaut nämlich zwei Räder am Modell. Den Teleskopgriff findet Ihr unter den Schuko-Steckdosen an der Vorderseite. Hier gibt es außerdem, wenn auch leider nicht mit Abdeckungen geschützt:

Das Auspacken der EcoFlow Delta Pro 3 macht keinen Spaß. Die Powerstation wiegt sage und schreibe 51,5 kg bei den Maßen 69,3 × 34,1 × 41 cm. Der Lieferumfang ist sparsam gehalten. Dieser beinhaltet neben der Powerstation ein AC-Ladekabel, einen Griffschutz für die Tragegriffe. Diesen bringt Ihr jeweils an den beiden Seitengriffen an, wenn Ihr Lust auf eine spontane Sporteinheit habt und Euch ernsthaft entschließt, die Powerstation zu tragen.

Die Delta Pro 3 von EcoFlow ist ein echter Hingucker. Beim zweiten Blick wird dann deutlich, wie viele verschiedene Anschlüsse der Hersteller im Gerät verbaut hat. Dass die Ausgänge an der Vorderseite immer offen sind, ist ungünstig. Dafür sind alle Eingänge mit Schutzabdeckungen versehen.

Die Steuerung klappt wie üblich mithilfe der verbauten Tasten am Gerät. Als Hinweis gibt die Powerstation immer ein "Pieps"-Ton von sich, sobald Ihr das Gerät einschaltet oder eine Stromzufuhr aktiviert.

Der Bildschirm ist schließlich eine alternative Informationszentrale des Geräts. Das große Display versorgt Euch mit Informationen rund um die Eingangs- und Ausgangsleistung. Zusätzlich lest Ihr ab, wie lange ein angeschlossener Endverbraucher noch mit Strom versorgt werden kann, oder wie lange die Ladezeit der Powerstation in Anspruch nimmt.

Für das Ladeverhalten stehen Euch ebenfalls Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Diese ermöglichen die Festlegung der maximalen Leistung von 500 bis 4.000 W in 50-W-Schritten, mit denen das Gerät aufgeladen werden soll.

Beim Blick in die weiteren Einstellungen wird deutlich, wie viel Wert EcoFlow auf Details gibt. Beispielsweise könnt Ihr der Delta Pro 3 via App eine Untergrenze vorgeben, bis zu der Powerstation maximal entladen werden soll. Gleiches geht auch andersherum. Hier legt Ihr dann fest, bis zu welchem Prozentsatz das Gerät geladen werden soll.

Nachdem die App Euch nach Eurem präferierten App-Design gefragt hat und Euch Tipps für die Nutzung an die Hand gibt, könnt Ihr mit der Bedienung der Powerstation beginnen. Im Startmenü seht Ihr, wie viel Watt die Powerstation im Moment ab- oder aufnimmt. Darunter findet Ihr die Optionen, die gewünschte Stromzufuhr zu aktivieren.

Für die Einrichtung in der App benötigt Ihr eine 2,4-GHz-WLAN- und Bluetooth-Verbindung. Für die Nutzung der Software erstellt Ihr Euch mit Eurer E-Mail-Adresse einen Account. Im Test wird die Delta Pro 3 auf der Stelle gefunden. Das Koppeln ist kinderleicht und klappt makellos in der Praxis. Der gesamte Einrichtungsprozess dauert keine drei Minuten.

Die EcoFlow-App bietet so viele Einstellungen wie keine andere Software für Powerstations. Abgesehen von der Steuerung der AC- und DC-Stromversorgung, habt Ihr die volle Kontrolle über das Lade- und Entladeverhalten der Delta Pro 3.

Akku- und Ausgangsleistung der EcoFlow Delta Pro 3

Satte 4.000 W bei einer Kapazität von 4 kWh. Die Delta Pro 3 überzeugt in allen Facetten. Absurd ist zudem die niedrige Betriebslautstärke – auch wenn die Powerstation 4.000 W ausspuckt, ist sie so gut wie gar nicht zu hören. Im Hinblick auf Kapazität gibt es ebenfalls nur Pluspunkte zu vergeben.

Stärken der EcoFlow Delta Pro 3:

Überhaupt nicht zu hören im Betrieb, auch bei einer Ausgabe von 4.000 W

1.600 W Solarladen möglich

Auf 12 kWh erweiterbar

Schwächen der EcoFlow Delta Pro 3:

-

Die EcoFlow Delta Pro 3 fungiert auch als Solargenerator mit – laut Herstellerangaben – einer Solarleistung von 1.600 W. Apropos Konnektivität – Ihr könnt den EcoFlow-eigenen Wechselrichter, PowerStream (Kurz-Test), mit der Powerstation verbinden, wenn Ihr mit dem Gedanken spielt, ein Balkonkraftwerk zu installieren.

Passend dazu: So findet Ihr das beste PV-Modul für Euer Balkonkraftwerk

Fürs Camping ist die EcoFlow Delta Pro 3 eine exzellente Wahl. Durch den 16-A-Anschluss an der rechten Seite könnt Ihr Euer E-Auto jederzeit mit Strom versorgen. Um unterwegs Strom zu gewinnen, raten wir Euch, faltbare Solarpanels dabeizuhaben. EcoFlow setzt auf die neueste und sicherste Akku-Technologie. Im Gerät stecken LFP-Zellen, die nach 4.000 Ent- oder Beladezyklen noch 80 Prozent der ursprünglichen Kapazität haben sollen.

An Leistung mangelt es dem EcoFlow-Gerät allemal nicht. Satte 4.000 W sind konstant möglich – und das ohne, dass Ihr auch nur einen Mucks vom Gerät hört – verrückt! Aktiviert Ihr den X-Boost-Modus in der App, sind sogar kurzzeitig 6.000 W drin. Um 7.000 W kurzzeitig herauszuholen, müsst Ihr einen Zusatzakku an die Powerstation anschließen. Allerdings gilt der angegebene Wert nur für einen winzigen Bruchteil eines Moments. Der kurzfristige Leistungsschub soll helfen, beispielsweise schwere Gerätschaften von Baustellen zum Laufen zu bringen.

Die Powerstation hat ein klar erkennbaren Bildschirm. © nextpit An der Vorderseite befinden sich die Schuko-Steckdosen und die USB-Anschlüsse. © nextpit Die EcoFlow Delta Pro 3 ist ein leistungsstarkes Gerät. © nextpit

Bei der respektablen Leistungsfähigkeit müsst Ihr mit keinen Einbußen bei der Effizienz rechnen. Der Energieklotz nimmt bei einem gesamten Ladevorgang 4.885 Wh auf. Die Delta-Powerstation lädt mit maximal 2.900 W aus der Steckdose. Unglaublich, aber wahr: Die Powerstation ist auch hier flüsterleise im Betrieb. Wirklich genial ist die Tatsache, dass die Powerstation nach einer Stunde, wie EcoFlow verspricht, zu 80 Prozent geladen ist. Beachtlich, bei einer Nennkapazität von 4.096 Wh!

Von der angegebenen Kapazität sind in der Praxis 3.997 Wh nutzbar. Das entspricht einer Akku-Effizienz von rund 82 Prozent. Kein neuer Top-Wert, aber einer im respektablen oberen Bereich im Vergleich zu Powerstations von Bluetti oder Jackery. Ansonsten integriert der Hersteller eine USV-Funktion. USV steht für unterbrechungsfreie Stromversorgung. Mit anderen Worten ist das Eure Garantie, dass die Delta Pro 3 die Stromversorgung angeschlossener Geräte nahtlos übernimmt – wie zum Beispiel bei einem Blackout. Zugegeben ist das für Deutschland ein sehr unwahrscheinliches Ereignis.

Hier seht Ihr alle Zugänge der Rückseite. © nextpit Auf die Powerstation könnt Ihr die Zusatzakkus stellen. © nextpit

Zu guter Letzt gibt es die Pass-Through-Charging-Funktion. Bedeutet, dass die Stromversorgung angeschlossener Endverbraucher am Akku vorbeigeht, wenn die Delta Pro 3 am Netz angeschlossen ist. Hierbei werden Umwandlungsverluste verhindert, da der Strom direkt durchgeht und nicht zweimal in den Akku und wieder heraus umgewandelt wird.