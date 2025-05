Dieser Stil wurde nicht durch eine Verdickung des Telefons erreicht, sondern durch die Einsparung von einigen Millimetern an der Kameraleiste. Durch den fehlenden Höcker liegt das Telefon fast ruhig, wenn es auf eine flache Oberfläche gelegt wird, aber manche Pixel-Nutzer werden die Kameraleiste vermissen, um das Telefon in der Hand zu halten.

Bei Spielen sieht es ähnlich aus: Die meisten Spiele lassen sich in mittleren Einstellungen problemlos spielen. Erwartet keine hochwertige Grafik mit guter Leistung, wie bei den teureren Pixels. Aber im Vergleich zu den meisten Android-Telefonen in der gleichen Preisklasse ist das Pixel 9a sehr wettbewerbsfähig. Bei längeren Spielesessions kann die Leistung aufgrund von Hitzestau abnehmen.

Das Pixel 9a ist mit dem gleichen Tensor-G4-Chip ausgestattet, der auch in den anderen Pixel-9-Telefonen zu finden ist. Das Mittelklasse-Pixel 9a fühlt sich an, als ob der Chip angemessener eingesetzt wird, da er in Bezug auf die Rechenleistung deutlich hinter anderen Android-Flaggschiffen zurückbleibt. Tatsächlich unterscheidet sich die Leistung nicht wesentlich von der der vorherigen drei Pixel-Generationen, aber für ein Mittelklasse-Handy sollte sie ausreichen.

Die Kamera-App bietet eine 2x-Zoom-Option, die im Grunde den mittleren Teil des aufgenommenen Bildes beschneidet, und die Ergebnisse sind gut genug, um Bilder in sozialen Medien oder Messaging-Apps zu teilen. Beim Hineinzoomen (oder Ausdrucken) ist allerdings ein gewisser Verlust an Bildqualität zu erkennen. Je weiter du den digitalen Zoombereich erweiterst (bis zu 8-fach), desto schlechter werden die Bilder.

Google Pixel 9a: Akku

Batterie Akku-Kapazität 5100 mAh Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit 23 W Geschwindigkeit beim kabellosen Aufladen 7.5 W

Mit dem größten Akku, der je in einem Google-Handy verbaut wurde, sollte das Pixel 9a eine gute Akkulaufzeit bieten, aber erwartet nicht, dass es Ausdauerrekorde bricht. Der Tensor G4 ist nicht dafür bekannt, effizient zu sein, aber zumindest die größere Kapazität von 5100 mAh sollte helfen. Die Tatsache, dass das Telefon keine Bloatware enthält und Google normalerweise eine Reihe von Software-Optimierungen auf seinen Telefonen einsetzt, sollte zu besseren Ergebnissen führen als bei anderen Pixel-9-Modellen.

In der Praxis hat das Pixel 9a eine gute Akkulaufzeit: Eine volle Ladung reicht bei typischer Nutzung auf Reisen für einen ganzen Tag mit Reserve: GPS-Navigation, NFC-Zahlungen, Messaging, Fotos usw. Zwei Tage Akkulaufzeit bei leichter Nutzung in der Stadt waren möglich.

Das Pixel 9a unterstützt sowohl kabelgebundenes als auch kabelloses Laden, allerdings mit bescheidenen Geschwindigkeiten. / © nextpit

Google bietet in einigen Ländern in Zusammenarbeit mit iFixit Reparaturteile für das Pixel 9a an. Allerdings hat das Unternehmen den Ausbau des Akkus unnötig kompliziert gemacht, was die Sache verkompliziert, wenn das Bauteil in ein paar Jahren seine Kapazität verliert. Die verzögerte Markteinführung des Pixel 9a und die jüngsten Akkuprobleme bei älteren Modellen geben zudem Anlass zur Sorge über Googles Zulieferer.

Das Aufladen ist auf 23 W mit einem Kabel und 7,5 W kabellos begrenzt. Es gibt keine magnetische Qi2-Ausrichtung, aber da die meisten Mittelklasse-Telefone nicht einmal über eine grundlegende kabellose Ladefunktion verfügen, ist es einfacher, die fehlende Qi2-Unterstützung oder den langsamen kabellosen Ladeeingang zu verzeihen.

In der Praxis solltet Ihr aufgrund der großen Akkukapazität und des geringen Ladevorgangs mit einer vollen Ladung in etwa zwei Stunden rechnen. Google bietet die üblichen Funktionen für die Akkugesundheit, wie die Begrenzung des Ladevorgangs auf 80 % oder das langsamere Laden in der Nacht. Das Pixel 9a bietet jedoch keine drahtlose Rückwärtsladung.