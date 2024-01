Samsung Galaxy S24(+) im ersten Test: kleines Upgrade mit viel KI

Das Samsung Galaxy S24 und S24+ bieten gegenüber den Vorgängermodellen S23 und S23+ nur marginale Upgrades, was die Hardware angeht. Die wirklichen Neuerungen finden sich in der Galaxy AI, die eine Vielzahl von KI-Features auf das aktuelle Samsung-Lineup bringt. Ob das Konzept aufgeht, lest Ihr im ersten Test des Galaxy S24(+) bei nextpit.