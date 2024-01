OnePlus 12 vs. OnePlus 12R: Funktionen und Hardware im Vergleich

OnePlus 12 und OnePlus 12R – die wichtigsten technischen Daten im Vergleich

OnePlus-12-Serie Produkt OnePlus 12 OnePlus 12R Bild Anzeige 6,82" | 120Hz ProXDR-LTPO-Display

3.168 x 1.440 px bei 510 ppi

1-120 Hz Bildwiederholrate

1.600 Nits (typisch); 4.500 Nits (Spitzenwert) 6,78" | 120HZ FluidXDR-TÜO-Display

2.780 x 1.264 px

1-120 Hz Bildwiederholrate

1.600 Nits (typisch); 4.500 Nits (Spitzenwert) SoC Snapdragon® 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X Speicher 256/512 GB UFS 4.0 256/512/1024 GB UFS 4.0 OS OxygenOS auf Basis von Android 14 OxygenOS auf Basis von Android 14 Kamera Hauptkamera: 50 MP | f/1.6 | 23 mm

Ultraweitwinkel: 48 MP | f/2.2 | 14 mm

Tele: 64 MP | f/2.6 | 70 mm | 3x optischer Zoom | 6x In-Sensor-Zoom | Ultra Res (digital) Zoom bis zu 120x Hauptkamera: 50 MP | f/1.8 | 24 mm

Ultraweitwinkel: 8 MP | f/2.2 | 16 mm

Makro: 2 MP | f/2.4 Front-Kamera 32 MP

f/2.4 Blende

21 mm äquivalente Brennweite 16 MP

Blende f/2.4

26 mm äquivalente Brennweite Akku 5.400 mAh

80 W kabelgebundenes Laden (SuperVOOC)

50 W kabelloses Laden (AirVOOC) 5.500 mAh

100 W kabelgebundenes Aufladen (SuperVOOC) Konnektivität Dualer Nano-SIM-Steckplatz

LTE, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Dualer nano-SIM-Steckplatz

LTE, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC Abmessungen und Gewicht 164,3 x 75,8 mm x 9,15 mm, 220 g 163,3 x 75,3 x 8,8 mm, 207 g

Display und Design

Das OnePlus 12 verfügt über ein 6,82 Zoll großes 120Hz ProXDR-Display mit LTPO-Technologie, das eine Auflösung von 3.168 x 1.440 px bei einer Pixeldichte von 510 ppi bietet. Es kombiniert eine variable Bildwiederholfrequenz von 1-120 Hz mit einer Spitzenhelligkeit von 4.500 Nits und verspricht ein lebendiges und reaktionsschnelles Seherlebnis.

Das OnePlus 12R hingegen bietet ein etwas kleineres 6,78 Zoll großes LTPO-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.780 x 1.264 px. Es hat die gleiche Bildwiederholrate wie sein Schwestermodell, leuchtet aber bei gleicher Spitzenhelligkeit etwas weniger hell.

Was das Design angeht, ist das OnePlus 12 etwas klobiger und schwerer als das 12R, was diejenigen ansprechen könnte, die ein robusteres Gefühl bevorzugen. Das Flaggschiffmodell verfügt außerdem über das Hasselblad-Kameramodul, das auf dem Papier demjenigen ähnelt, das wir im OnePlus Open getestet haben. Was die Farboptionen angeht, so ist das 12R in Blau und Grau erhältlich, während das 12 in Schwarz-Smaragd angeboten wird.

Das OnePlus 12, das Flaggschiff des Unternehmens für das Jahr 2024, wird mit allem ausgeliefert, was zu erwarten ist. / © OnePlus

Leistung und Konnektivität

Was die Leistung angeht, so wird das OnePlus 12 von einem Snapdragon 8 Gen 3 angetrieben, der mit 12 GB oder 16 GB LPDDR5X RAM gekoppelt ist und schnelles Multitasking und eine hohe Spieleleistung garantiert.

Das OnePlus 12R ist mit dem Snapdragon 8 Gen 2 leicht unterlegen. Beide Modelle haben die gleichen Speicherkonfigurationen und bieten 256 GB oder 512 GB UFS-4.0-Speicher für schnelle Datenübertragung. Beide Geräte unterstützen Wi-Fi 6E, 5G und NFC und sind damit zukunftssicher für die nächste Welle der mobilen Konnektivität.

Als Flaggschiff verfügt das OnePlus 12 über ein sogenanntes "Dual Cryo-velocity VC "-Cooling-System, das dafür sorgt, dass das Smartphone auch bei starker Beanspruchung kühl bleibt. Es nutzt ein Dual-Vapor-Chamber-Design, um die Wärme effizient abzuleiten, insbesondere von kritischen Komponenten wie dem Prozessor.

Nach Angaben des Herstellers verbessert dieses System die Wärmeableitung erheblich und reduziert die Temperatur der Wärmequelle um -7 °C. Dadurch sollte das OnePlus 12 auch bei intensiven Aktivitäten wie Spielen oder Videobearbeitung kühl bleiben. Mehr dazu in unserem ausführlichen Testbericht.

Das OnePlus 12, das Flaggschiffmodell, wird in den Farbvarianten Emerald und Black angeboten. / © OnePlus

Kameras und Bildqualität

Die Kamerasysteme dieser Geräte sind ein Beweis für OnePlus' Engagement im Bereich der Fotografie. Das OnePlus 12 verfügt über ein dreifaches Hasselblad-Kamerasystem mit einem 50-MP-Hauptsensor, einem 48-MP-Ultraweitwinkelobjektiv und einem 64-MP-Teleobjektiv mit dreifachem optischen Zoom. Außerdem bietet es einen erstaunlichen 120-fachen Digitalzoom. Die Frontkamera ist ein 32-MP-Shooter, ideal für scharfe Selfies.

Im Gegensatz dazu hat das OnePlus 12R eine ähnliche Haupt- und Ultraweitwinkelkamera, aber eine kleinere 16-MP-Frontkamera und einen Makrosensor mit 2 MP. Das deutet darauf hin, dass beim OnePlus 12 die Vielseitigkeit im Vordergrund steht, und beim 12R eher auf den flotten Schnappschuss mit der Hauptkamera.

Auch wenn das OnePlus 12R mit weniger leistungsstarker Hardware ausgestattet ist, bietet OnePlus den Nutzer:innen zumindest das gleiche Unboxing-Erlebnis. / © OnePlus

Software und Updates

Sowohl das OnePlus 12 als auch das 12R laufen mit OxygenOS, das auf Android 14 basiert und ein sauberes, Bloatware-freies Erlebnis mit Fokus auf Geschwindigkeit und Effizienz verspricht. Wir gehen von vier großen Android-Updates aus und erwarten erneut fünf Jahre Support ür Sicherheitsupdates, wie es für das Unternehmen zuletzt üblich war.

Darüber hinaus erwartet die Nutzer:innen eine reibungslose und benutzerfreundliche Oberfläche mit zusätzlichen Anpassungsoptionen, die nur in OxygenOS enthalten sind und sicherstellen, dass beide Geräte die neuesten Android-Funktionen und Sicherheitsverbesserungen besitzen.

OnePlus dürfte exakt den Software-Support bieten, den wir zuletzt vom chinesischen Unternehmen gewohnt waren. / © OnePlus

Akku und Schnellaufladung

Das OnePlus 12 ist mit einem 5.400-mAh-Akku ausgestattet, der mit einer 80-Watt-SuperVOOC-Ladung befüllt werden kann, während das OnePlus 12R mit einem etwas größeren 5.500-mAh-Akku und einer beeindruckenden 100-Watt-SuperVOOC-Ladung aufwartet.

Leider verfügt die günstigere Variante nicht über eine drahtlose Ladefunktion. Das Flaggschiff hingegen lädt kabellos mit erstaunlichen 50 W.

Diese Spezifikationen deuten darauf hin, dass beide Handys nicht nur länger mit einer einzigen Ladung auskommen, sondern auch deutlich weniger Zeit an eine Steckdose gebunden sind, was den Nutzer:innen mehr Freiheit und Flexibilität bietet.

Das OnePlus 12R, die preisgünstigere Variante der neuen Serie, ist in den Farben Blau und Grau erhältlich. / © OnePlus

Fazit

Das OnePlus 12 und das 12R richten sich an unterschiedliche Marktsegmente. Das OnePlus 12 zielt offenbar auf diejenigen ab, die ein leistungsorientiertes High-End-Gerät mit Schwerpunkt auf Fotografie und Displayqualität suchen. Das 12R mit seiner etwas bescheideneren Hardware hat anscheinend preisbewusstere Verbraucher:innen im Blick, und bietet etwas weniger Funktionen, ohne dabei Kompromisse bei den Kernfunktionen einzugehen.

OnePlus hat noch keine Preise und Verfügbarkeiten bekannt gegeben, aber die liefern wir Euch natürlich nach. Behaltet nextpit also auf dem Schirm, denn wir erwarten weitere Details, die uns ein klareres Bild zeichnen.

Auch, wenn wir die deutschen Preise noch nicht kennen: Habt Ihr einen Favoriten zwischen diesen beiden Modellen ausmachen können? Erzählt es uns – unten in den Kommentaren.