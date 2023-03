Samsung Galaxy S23: Wer schnell Laden möchte, braucht Original-Zubehör!

Der ein oder andere von Euch wird sich vermutlich noch an meinen ausführlichen Test des Samsung Galaxy S23 erinnern. Euch ist dabei aufgefallen, dass das Flaggschiff unverhältnismäßig lange den 3.900 mAh starken Akku lädt. Nun haben wir uns das Original-Samsung-Netzteil in die NextPit-Redaktion kommen lassen. Das Ergebnis hat uns dann doch regelrecht vom Hocker gehauen.

Samsung Galaxy S23: Netzteil ist nicht gleich Netzteil

Das Samsung Galaxy S23 wurde gemeinsam mit dem S23+ und S23 Ultra am 1. Februar in San Francisco offiziell vorgestellt. Dabei kann man das S23 durchaus als das Basismodell bezeichnen, das zu seinen größeren Geschwistern vereinzelt ein paar Abstriche machen muss. Dennoch oder auch gerade deswegen war mit das Samsung-Flaggschiff auch vier Sterne im Test wert. Doch warum nicht volle Punktzahl? Nun – ein echtes Handicap hat das Smartphone in meinen Augen: der 3.900 mAh starke Akku. Oder besser gesagt, die Geschwindigkeit, mit der der Akku maximal (25 Watt) geladen werden kann.

In diesem Zusammenhang nicht verpassen: Schnellladegeräte für Android und Apple

Denn beim Samsung Galaxy S23 waren es in meinem Test von 0 bis 100 Prozent Akkukapazität unglaubliche 1 Stunde und 55 Minuten. Da Samsung bekanntlich aus "Umweltgründen" kein Netzteil mit in die Verpackung legt und auch den Test-Redaktionen vorenthält, kam ein UGreen Nexode 45W Charger zum Einsatz. Wie der Modellname es bereits bekannt gibt, lädt es mit maximalen 45 Watt und das im Power-Delivery-Standard-3.0. Es wird mit seinem "GaN II"-Chip explizit zum schnellen Laden des Samsung Galaxy S23 beworben.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S23 Zur Geräte-Datenbank

Kleiner Klugscheißersatz am Rande: Bei einem GaN-Ladegerät wird Galliumnitrid anstelle von Silizium verwendet, um die Wärmeentwicklung beim Schnellladevorgang zu reduzieren.

Kleiner sollte das Netzteil des Samsung Galaxy S23 (was nicht einmal mitgeliefert wird) wirklich nicht sein. / © NextPit

Nun kam es einigen von Euch jedoch spanisch vor, dass die Ladezeit so lang ausfiel. Also haben wir uns von Samsun das EP-TA800-Netzteil kommen lassen, welches vom Hersteller als optionaler Zusatzkauf empfohlen wird. Da sich in der NextPit-Redaktion auch noch ein Samsung Galaxy S23+ und S23 Ultra befinden, haben wir das EP-T4510 gleich mitbestellt. Denn wir erinnern uns: die beiden Kandidaten können mit 45 Watt geladen werden.

Nun, das Ergebnis hat doch ein wenig verwundert:

Schnellladetest Samsung Galaxy S23 UGreen Nexode 45W Charger Samsung EP-TA800 Nach 5 Minuten 3 % 9 % Nach 20 Minuten 14 % 37 % Nach 30 Minuten 21 % 56 % Nach 60 Minuten 44 % 95 % zu 100 Prozent geladen 1:55 h:min 1:12 h:min

Will man es grob überschlagen, braucht also ein handelsübliches USB-PD-3.0-Netzteil nahezu doppelt so lang. Dabei heißt es von Samsung her, dass ein derart zertifiziertes Netzteil die identische Ladezeit benötigt. Derart angestachelt von diesen Werten, die mich vermuten lassen, dass Samsung mit Absicht liefert, um am Ende noch ein wenig am Zubehör zu verdienen, schnappte ich mir heute das Samsung Galaxy S23 Ultra und das entsprechende Original-Samsung-Netzteil.

Denn Antoine hatte in seinem Test zum Samsung Galaxy S23 Ultra ebenfalls auf ein UGreen-Ladegerät zurückgegriffen, da ohnehin noch das getestete Ugreen Nexode 140W in seiner Nähe war. Seine Werte waren nach 20 Minuten knapp 50 Prozent, und nach etwas über eine Stunde 100 Prozent Akku-Kapazität. Und das Samsung-Netzteil?

Schnelladetest Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung EP-TA800 Nach 5 Minuten 12 % Nach 20 Minuten 40 % Nach 30 Minuten 51 % Nach 60 Minuten 89 % zu 100 Prozent geladen 1:23 h:min

Hier lädt das originale Samsung-Netzteil langsamer als das UGreen-Ladegerät. Damit ist also mein erste Verdächtigung, dass Samsung hier absichtlich bei Netzteilen von Dritt-Anbietern die Geschwindigkeit drosselt, hinfällig. Für mich ist das Thema noch nicht ganz durch und ich werde die folgende Woche nutzen, um weitere Ladeszenarien zu überprüfen. Zumindest so lange wir das Samsung Galaxy S23-Trio noch in der NextPit-Redaktion haben.

Affiliate Angebot Ugreen Nexode 140W Zur Geräte-Datenbank

Ich wollte Euch einfach mal auf dem Laufenden halten, da Eure Reaktionen schon sehr auffällig waren und ich gern zeigen möchte, dass uns Eure Meinungen sehr interessieren und auch daraus in den meisten Fällen etwas folgt.