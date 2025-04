Erst einmal shame on me: Da lade ich den lieben Blasius erstmals in unsere Tech-WG ein, den ich nicht nur als Redakteurskollegen, sondern auch als Musikliebhaber sehr schätze – und stelle ihn nicht einmal richtig vor. Unverschämtheit! ;) Ist hiermit nachgeholt und ich hoffe inständig, dass er uns in Zukunft auch mal wieder Gesellschaft leistet, wenn sich das Thema anbietet.

Und ja, heute haben wir wieder einmal das Thema KI-Musik auf der Agenda, aber eben nicht nur. Sowohl Blasius als auch ich haben jüngst ja Artikel zu Musik veröffentlicht, die Ihr unten in den Show Notes verlinkt findet (ebenso wie unsere vorherigen Podcast-Folgen, die sich mit KI-Musik beschäftigten). Auch, wenn die Stoßrichtung der Beiträge eine unterschiedliche war, waren wir uns im Podcast dann doch flott einig, dass Musik, wie wir sie lieben, immer eine Zukunft haben wird – ganz egal, wie gut KI und Algorithmen künftig auch musizieren werden können.

Wird es bei Musik auch einen Retro-Trend geben?

Irgendwie klingelt bei mir angesichts all dieser KI-Diskussionen immer etwas in meiner Birne. So aufregend und spannend das alles auch ist, so vernehme immer auch immer häufiger Stimmen, die auf einen Gegentrend setzen. Egal, ob es ums Schreiben geht, ums Fotografieren, oder auch um Musik. In immer schnelllebigeren Zeiten, in denen Videos und Aufmerksamkeitsspannen gemeinsam immer kürzer werden, Texte mit einem Fingerschnippen generiert werden und Songs am Reißbrett entstehen, wollen Menschen wieder Qualität. Lange Texte, ausführliche, gut recherchierte Videos oder Podcasts, Vinyl-Platten, die man wirklich anfassen und große Covers bestaunen kann – und Songs, die von echten Menschen komponiert und getextet wurden, und auf echten Bühnen vor echtem Publikum dargeboten werden.

Keine Ahnung, wie Ihr das seht, aber ich bin überzeugt davon, dass KI-Musik und eben diese "echte" Musik friedlich nebeneinander koexistieren werden. Was ich hingegen nicht weiß: Was davon wird Mainstream sein und was verschwindet in der Nische? Habt Ihr schon einen Verdacht? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst uns also gerne darüber diskutieren, wie wir die Zukunft bezüglich Musik einschätzen – aber vorher würde ich mich freuen, wenn Ihr zunächst in unsere brandneue Folge reinhört, und sie bei Gefallen mit allen Menschen teilt, die Euch wichtig sind.

Und falls noch nicht geschehen: Schnappt Euch bitte auch in den Show Notes unten die Artikel von Blasius und mir – ich halte sie beide für wirklich gelungen und könnte mir vorstellen, dass sie das im Podcast Gesagte schön abrunden.

Wollt Ihr vielleicht in alte Folgen reinhören? Hier findet Ihr alle Links zum „Casa Casi“-Podcast.

Show Notes 156: