Auch beim internen Display des Galaxy Z Fold handelt es sich um ein LTPO-AMOLED-Panel mit 120 Hz, allerdings in diesem Fall mit 7,6 Zoll. Der Bildschirm ist durch eine Plastikfolie geschützt, hier gibt es kein Gorilla Glass. Auch hier haben wir eine Helligkeit von 2600 Nits in der Spitze.

Samsung Galaxy Z Fold 6: Software

Das Samsung Galaxy Z Fold 6 läuft unter One UI 6.1.1. Dieses Overlay basiert auf Android 14. Die einzigen wirklichen Neuerungen sind einige Funktionen von Galaxy AI (Test), von denen manche echt sehr nett sind. Samsung verspricht sieben Jahre Android-Updates und sieben Jahre Sicherheitsupdates. Das ist sehr gut und viel besser als seine Konkurrenten.

Stärken des Galaxy Z Fold 6:

7 Android-Updates + 7 Jahre Sicherheits-Updates.

Einige Funktionen von Galaxy AI sind beeindruckend.

Das Multitasking ist immer top

Die Navigation zwischen den beiden Bildschirmen ist sehr intuitiv.

Schwächen des Galaxy Z Fold 6:

Keine großen neuen Funktionen außerhalb von Galaxy AI

Die "exklusiven" KI-Funktionen werden nicht exklusiv bleiben.

One UI 6.1.1 auf dem Samsung Galaxy Z Fold 6

Ich habe alle Funktionen von One UI für faltbare Smartphones von Samsung bereits ausführlich beschrieben. Ihr erfahrt alles über Multitasking, die Fortführung von Apps zwischen den beiden Bildschirmen usw. Bei nextpit gibt es zudem auch einen ausführlichen Artikel über den berühmten Flex Mode. Schließlich haben wir noch eine Liste der besten Funktionen von One UI 6 mit vielen Tipps und versteckten Funktionen. Daher werde ich das alles hier nicht wiederholen.

Was die neuen Funktionen in One UI 6.1.1 angeht, so betreffen sie vor allem Galaxy AI (Test). Ich werde sie hier in ungeordneter Reihenfolge auflisten und Euch relativ schnell meine Meinung zu jeder einzelnen Funktion mitteilen.

Dynamische, wetterabhängige Hintergrundbilder

Man kann einen Effekt für den Bildschirmhintergrund erstellen, der sich dynamisch an das Wetter anpasst. Wählt einfach den Hintergrund aus, den Ihr haben möchtst. Und wenn es regnet, wird ein animierter Regenfilter darüber angezeigt. Dasselbe, wenn es schneit, usw. Das macht Spaß, ist mal was anderes und funktioniert sehr gut mit den flüssigen und hellen Bildschirmen des Galaxy Z Fold 6.

Das Hintergrundbild des Galaxy Z Fold 6 kann sich je nach Wetterlage ändern.

Smart select

Samsung hat seine Funktion Smart select verbessert. Ihr könnt diese Funktion über das "Edge Panel" aufrufen. Das ist ein Pop-up-Menü, das erscheint, wenn Ihr von einem der Ränder des Bildschirms aus swipt. Smart select ist ein Auswahlwerkzeug und kann automatisch bestimmte Elemente auf einer Webseite, einer Notiz oder einem Dokument erkennen. Das Tool schlägt Euch dann kontextabhängige Aktionen vor.

Wählt Ihr einen Textabschnitt mit einer Telefonnummer aus, schlägt Euch Smart select vor, die Nummer anzurufen. Ihr müsst die Nummer nicht genau auswählen. Es reicht, wenn Ihr den Absatz, der die Nummer enthält, mit Eurem Finger umkreist oder antippt. Das ist sehr nett und funktioniert sehr gut.

Die Smart-Select-Funktion des Galaxy Z Fold 6 bietet mehr kontextbezogene Aktionen.

Übersetzungen von Angesicht zu Angesicht

Das Tool "Interpreter" ist ein Echtzeit-Übersetzer. Nichts super Originelles. Aber das Neue am Galaxy Z Fold 6 ist, dass Ihr beide Bildschirme nutzen könnt, um die übersetzten Transkripte des Gesprächs anzuzeigen.

Stellt Euch vor, Ihr unterhaltet Euch mit jemandem, der Euch gegenübersitzt. Ihr sprecht nicht die gleiche Sprache. Startet einfach das Gespräch und haltet das Galaxy Z Fold 6 vor Euch. Alles, was Ihr sagt, wird dann transkribiert, übersetzt und auf dem Cover-Screen des Smartphones angezeigt. So kann die Person, die Euch gegenübersitzt, die Übersetzung sehen. Das ist praktisch, wenn Ihr Euch in einer lauten Umgebung befindet oder Euer Gesprächspartner schwerhörig ist.

Studio Porträt

Diese Funktion gehört zu den Optionen für die Fotobearbeitung in Galaxy AI. Mit Studio Portrait erstellt Ihr etwas weiter gehende Filter, die Euch in eine Cartoon-Figur oder ähnliches verwandeln. Das ist mehr als nur ein Filter. Die KI erstellt ein Bild und nimmt sich ein paar Freiheiten damit. Die Ergebnisse erschienen mir ein wenig zu generisch und manchmal unheimlich (uncanny valley).

Die von der künstlichen Intelligenz erzeugten Bilder sind sehr allgemein gehalten, und nur Euer Gesicht scheint davon betroffen zu sein.

Sketch to image

Eine weitere Fotobearbeitungsfunktion von Galaxy AI. Ihr zeichnet ein Objekt auf eines Eurer Fotos. Die KI wird dann eine realistische Version dieses Objekts erzeugen und es in das Foto einfügen, als wäre es ursprünglich Teil des Fotos gewesen.

Diese Funktion hat mir sehr gut gefallen. Selbst bei sehr groben Zeichnungen waren die erzeugten Objekte manchmal verblüffend realistisch. Und sie passten sehr gut in die Fotos. Man hatte nicht das Gefühl, dass Samsung einfach ein PNG über ein Foto klebt.

Aber die Möglichkeiten sind nicht unendlich. Über ein Gesicht zu zeichnen, ist unmöglich. Ich konnte mir keinen Bart à la Karl Marx machen. Sobald Ihr mehrere Zeichnungen hinzufügt oder die Elemente zu weit voneinander entfernt sind, spielt die KI nicht mit. Aber alles in allem fand ich diese Funktion sehr beeindruckend und lustig zu benutzen.