Microsoft Office wird deutlich teurer

Microsoft hat in den vergangenen Jahren viele Milliarden in OpenAI, die Firma hinter ChatGPT gesteckt und bietet mit Copilot einen eigenen KI-Assistenten an. Diesen hat man mittlerweile in jede erdenkliche Microsoft-App integriert. Nun ist auch das 365-Abo dran. Im monatlichen oder jährlichen Abo gab es hier bisher Zugriff auf die Office-Programme, Outlook, OneNote und einen Terabyte Cloud-Speicher bei OneDrive. Jetzt ist auch Copilot ein Teil des Abos, was sich Microsoft mit einer satten Preiserhöhung von 30 Prozent auch gut bezahlen lässt.

Statt bisher 7 Euro pro Monat für eine Person oder 10 Euro für eine Familie mit bis zu 6 Nutzern, verlangt man nun 10 Euro für einen Nutzer und 13 Euro für das Familienabo. Auch das etwas preiswertere Jahres-Abo steigt von 69 beziehungsweise 99 Euro auf 99 Euro beziehungsweise 129 Euro. Das entspricht bei allen Abo-Stufen einer Preiserhöhung von rund 30 Prozent. Hier findet Ihr die alten und neuen Preise im Vergleich:

Microsoft 365 Single: 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr

Microsoft 365 Single: 10 Euro pro Monat oder 99 Euro pro Jahr

Microsoft 365 Family: 9,99 Euro pro Monat oder 99,99 Euro pro Jahr

Microsoft 365 Family: 13 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr

Für Bestandskunden bietet man für kurze Zeit einen Weg an, um der Preiserhöhung zu entgehen. Dafür kann man in einen sogenannten "Classic-Tarif" ohne Copilot wechseln. Aktuell ist der Wechsel, zumindest bei meinem Account, noch nicht möglich. Wie der Wechsel funktioniert, erklärt Microsoft auf seiner Website. Geld sparen lässt sich auch mit diversen Gutschein-Aktionen, bei welchen das Jahres-Abo für eine ganze Familie regelmäßig deutlich reduziert angeboten wird.

KI kostet viel Geld - Kunden sollen zahlen

Die großen Tech-Konzerne haben in den vergangenen Jahren Milliarden in künstliche Intelligenz gesteckt. Diese Investitionen sollen sich lohnen, doch bisher ist das Interesse an KI gering. In einer repräsentativen Umfrage von CNET zur Folge geben 73 Prozent der iPhone-Nutzer und 87 Prozent der Samsung-Nutzer an, dass ihnen die KI auf ihrem Smartphone wenig bis gar keinen Mehrwert bietet.

Während es bei Apple und Samsung eher still um die Gerüchte eines KI-Abos geworden ist, versucht Microsoft seinen Kunden den Copilot mit aller Macht aufzudrücken. So hat man den KI-Assistenten nicht nur in jede Microsoft-App integriert, sondern nennt auch bestehende Apps um. Erst kürzlich hat man Microsoft Office auf dem Smartphone in "Microsoft 365 Copilot" umbenannt und so für massive Verwirrung unter den Nutzern gesorgt. Insbesondere, weil das Logo der Office-App und der eigentlichen KI-App nun beinahe identisch aussehen.