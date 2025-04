Sogenannte "SIMOnly-Tarife" gibt es wie Sand am Meer. Hierbei handelt es sich um Handyverträge, bei denen Ihr keine zusätzlichen Kosten durch Smartphones oder sonstige Geräte tragen müsst – es handelt sich also um reine Mobilfunktarife. Die Unterschiede der einzelnen Angebote sind häufig marginal, und doch stechen bestimmte Deals hervor. Das gilt auch für die "Blau Allnet XL"-Flatrate*. Schauen wir uns also erst einmal an, warum der Tarif so spannend ist.

Sattes Datenvolumen: Das bietet Euch der Blau Allnet XL

Bei diesem Handyvertrag erhaltet Ihr Zugang zu 50 GB Datenvolumen pro Monat. Dabei befindet Ihr Euch im 5G-Netz der Telefónica (o2) und surft mit maximal 50 MBit/s. Zudem sind EU-Roaming und eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze enthalten. Solltet Ihr noch SMS versenden, kosten diese Euch innerhalb Deutschlands ebenfalls nichts. Gespräche in Netzen der EU-Zone sind mit 9 Cent pro Minute auch nicht teurer als bei den Mitbewerbern.

Ein großer Vorteil ist jedoch die Möglichkeit der eSIM-Nutzung. Dadurch benötigt Ihr keinen zweiten SIM-Slot in Eurem Smartphone. Das Handy muss lediglich in der Lage sein, die eSIM zu verwenden. Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, zwischen einer fixen Laufzeit von 24 Monaten und einer Flex-Variante mit monatlicher Kündigungsfrist zu wählen. Und genau hier gibt es eine echte Besonderheit.

Top-Tarif zum Sparpreis?

Entscheidend sind hier allerdings auch die geringen Kosten. Egal, für welche der beiden Laufzeitvarianten Ihr Euch entscheidet – die Kosten bleiben nämlich gleich. Ihr habt keine Anschlussgebühren zu befürchten und zahlt monatlich gerade einmal 9,99 Euro für den Handytarif* – wie gesagt, auch bei der Variante ohne feste Laufzeit. Sonstige versteckte Kosten fallen hier ebenfalls nicht an (Ausnahmen sind natürlich Anrufe oder SMS ins Ausland). In unserer nachfolgenden Tarif-Check-Tabelle haben wir die wichtigsten Vertragsdaten noch einmal für Euch zusammengefasst.

Tarif-Check Tarif Blau Allnet XL Netz Telefónica Datenvolumen 50 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja eSIM Ja Laufzeit 24 Monate

Monatlich kündbar Monatliche Kosten 9,99 € Einmalige Kosten Entfallen Effektive Kosten/GB ~ 0,20 € Zum Angebot*

Um erreichbar zu bleiben, könnt Ihr Eure alte Rufnummer natürlich kostenlos mitnehmen. Einen Bonus gibt es derzeit allerdings nicht. Die effektiven Kosten pro verbrauchten GB sind ebenfalls spannend. Natürlich kann man jetzt argumentieren "Ihr rechnet Euch das doch nur schön", aber Fakt ist, dass Ihr hier einen soliden 50-GB-Tarif für gerade einmal 9,99 Euro monatlich erhaltet, der sich auch als Zweittarif perfekt eignet.

Sollte Euch die Download-Bandbreite stören, können wir Euch beruhigen. Habt Ihr nicht vor, mehrere GB auf einmal herunterzuladen oder am nächsten CoD-Mobile-Turnier mitzuspielen, reichen 50 MBit/s für Netflix, Social Media oder YouTube definitiv aus. Möchtet Ihr Euch also einen günstigen Tarif mit ordentlichem Datenvolumen schnappen, legt Wert auf eine flexible Laufzeit und wollt zudem noch eine eSIM, seid Ihr mit diesem Angebot richtig gut beraten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Angebot von Blau interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Tarifen mit einer höheren Bandbreite? Lasst es uns wissen!

(Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und Blau. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.