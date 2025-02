Es ist der aufregende Moment der Woche, in dem nextpit einen tiefen Blick in die umfangreiche Auswahl des Apple App Store und des Google Play Store wirft und einige wirklich bemerkenswerte Spiele und Anwendungen vorstellt. Dieses Mal haben wir fünf außergewöhnliche Titel ausgewählt, die wir sowohl für Android- als auch für iOS-Plattformen gründlich getestet haben. Unsere Auswahl umfasst eine Vielzahl von Genres, von fesselnden Spielen bis hin zu wichtigen Produktivitäts-Apps.

NVIDIAs Kryptonit in dieser Woche ist kein Geringerer als DeepSeek, der KI-Assistent, dessen Entwicklung angeblich weniger als 6 Millionen Dollar gekostet hat und der dennoch eine erstaunliche Leistung bietet. Shadow of the Depth bietet schnelle Kämpfe in einem Roguelike-Setting, während Tiny Paws eine Tycoon-Simulation ist, in der Ihr mit einer Gruppe niedlicher Hamster interagiert, um Euer Handelsimperium zu vergrößern.

Bend: Stretching and Flexibility möchte Euch dabei helfen, im kommenden Jahr eine bessere Version von Euch zu sein, indem es leicht zugängliche Übungen und Bewegungen anbietet, die jeder nachmachen kann. Zu guter Letzt bietet DramaWave kurze Spielfilme, die Ihr Euch in der wenigen Zeit, die Euch zur Verfügung steht, ansehen könnt.

Wenn diese Empfehlungen Euer Interesse nicht wecken, wird es Euch freuen zu erfahren, dass ausgewählte Premium-Apps derzeit für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Wenn Ihr noch mehr entdecken wollt, solltet Ihr unsere Rubrik "Kostenlose Apps der Woche" nicht verpassen, die zweimal wöchentlich aktualisiert wird!

Shadow of the Depth (Android & iOS)

Wenn Ihr eine düstere mittelalterliche Fantasy-Welt liebt, dann ist Shadow of the Depth genau das Richtige für Euch. Ich finde es toll, dass ich in die Rolle verschiedener Charaktere schlüpfen kann, von Kriegern über Assassinen bis hin zu Magiern. Natürlich verfügt jeder von ihnen über einzigartige Fähigkeiten und Kampfstile, die das Spielgeschehen auflockern. Das Hauptziel des Spiels besteht darin, sich durch prozedural generierte Dungeons zu bewegen, die voller Monster sind.

Es könnte eine Weile dauern, bis man sich an die Spielmechanik gewöhnt hat, denn hier gibt es ein rhythmisches Kombo-Kampfsystem. Die Spieler/innen können mächtige Angriffe ausführen, indem sie ihre Bewegungen genau timen. Ich war manchmal überwältigt von den mehr als 140 passiven Fähigkeiten, aus denen ich wählen konnte, ergänzt durch ein Talent- und Runensystem, mit dem ich die Entwicklung meines Charakters an meinen bevorzugten Spielstil anpassen konnte.

Da alle Dungeons in allen drei Kapiteln nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, ist kein Spiel wie das andere und Walkthroughs sind so gut wie nutzlos, abgesehen von der Annäherung an verschiedene Feinde und Bosskämpfe. Optisch besticht Shadow of the Depth durch seine dunkle, handgezeichnete Ästhetik, die durch dynamische Lichteffekte noch verstärkt wird.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 5,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Alles in allem würde ich sagen, dass dieses Spiel mit seinen actionreichen Kämpfen und strategischen Anpassungsmöglichkeiten überzeugt und obendrein eine nicht allzu schlechte Geschichte bietet. Bei einigen der intensiven Bosskämpfe habe ich mir die wenigen Haare ausgerissen, die ich in meinen 40ern noch habe, aber die Balance zwischen Schwierigkeit und Fortschritt ist gut genug, um mich dazu zu bringen, wiederzukommen.

Ladet Shadow of the Depth aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Tiny Paws (Android & iOS)

Ihr wollt etwas Niedliches, um Euch über das Wochenende zu beschäftigen? Dann ist Tiny Paws genau das Richtige, in dem Ihr mit niedlichen Hamstern eine florierende Geschäftsstraße aufbaut und verwaltet. Natürlich gibt es dort auch Restaurants und Supermärkte, die Euch dabei helfen, den Laden auf Vordermann zu bringen. Ich mag dieses ruhige und entspannende Gameplay, bei dem ich eine Vielzahl von Geschäften freischalte und verwalte.

In der Rolle des Managers interagiere ich mit den Hamsterkunden, nehme ihr Feedback entgegen und versuche, in ihren Augen der beliebteste Tycoon zu sein. Durch die Leerlaufmechanik kann ich mein Handelsimperium auch dann ausbauen, wenn ich nicht aktiv spiele. Perfekt für Gelegenheitsspieler, die sich nicht zu sehr anstrengen wollen.

Optisch gefällt mir das Spiel sehr gut. Es ist sozusagen ein sehr helles Spiel, das mich nicht deprimiert oder niedergeschlagen macht, sondern mich durch seine Niedlichkeit immer wieder aufmuntert. Auch der Soundtrack ist entspannend und beruhigend. Die vielen niedlichen Hamster scheinen mir mit der Zeit ans Herz zu wachsen, wenn ich ihr Feedback erhalte, um meine Geschäfte zu verbessern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 24,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ich mag diese Mischung aus Leerlaufmechanik und Tycoon-Simulation, vor allem, wenn sie in einer niedlichen Hamster-Verpackung daherkommt. Dank des entspannenden Gameplays, der charmanten Grafik und der interaktiven Funktionen kam nie ein Gefühl von Dringlichkeit auf. Wer ein lockeres Simulationsspiel sucht, das nicht anstrengend ist und keine großen Management-Herausforderungen mit sich bringt, wird sich hier sicher wohlfühlen.

Ladet Tiny Paws aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

DeepSeek (Android & iOS)

DeepSeek scheint diese Woche das neueste Schlagwort in der Tech-Welt zu sein. Diese KI-App hat an nur einem Tag mehr als eine halbe Milliarde Dollar aus dem Aktienkurs von NVIDIA herausgeholt! Sie basiert auf dem DeepSeek-V3-Modell, das nach eigenen Angaben mehr als 600 Milliarden Parameter umfasst. Sie bietet Nutzern ein fortschrittliches KI-Erlebnis, das mit den führenden internationalen Modellen vergleichbar ist.

Ich habe festgestellt, dass diese App bei Aufgaben wie Codierung, Mathematik und logischem Denken hervorragende Leistungen erbringt und oft kostengünstig ist, was sie letztendlich für eine breitere Nutzerbasis zugänglich macht. Allerdings gibt es hier einige inhaltliche Einschränkungen, da die Suche nach politisch sensiblen Themen nur sehr wenige oder gar keine Ergebnisse liefert, als ob bestimmte Teile der Geschichte gelöscht worden wären. Sie funktioniert wie jede andere KI-App da draußen: Ihr stellt ihr einfach eine Frage und sie macht sich an die Arbeit.

Ich fand allerdings, dass es ziemlich technisch wird, wenn ihr DeepSeek auf Eurem Smartphone optimal nutzen wollt. Deshalb ist es gut, wenn Ihr mehrere KI-Apps gleichzeitig auf Eurem Mobilgerät laufen habt, aus denen Ihr dann die besten Ergebnisse auswählen könnt, wenn Ihr nach Antworten oder Lösungen für eine bestimmte Frage suchst.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Nein

Springt mit DeepSeek auf den KI-Zug auf! / © nextpit

DeepSeek ist ein leistungsfähiges und leicht zugängliches KI-Tool mit einer ganzen Reihe fortschrittlicher Funktionen. Auch von der Leistung her kann es mit den Spitzenmodellen mithalten. Zweifellos hat dies in der Branche für Aufsehen gesorgt, aber es gibt auch gewisse Einschränkungen, insbesondere in Bezug auf inhaltliche Beschränkungen. Es ist eine gute Möglichkeit, mit einem KI-Assistenten zu beginnen, wenn Ihr noch keinen auf Eurem Handy habt.

Ladet DeepSeek aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

DramaWave - Endless Reels (Android & iOS)

Habt Ihr schon mal mit Eurer Familie und Euren Freunden am Tisch gesessen und wusstet nicht, worüber sie in Bezug auf die neuesten Dramen reden, nur weil Ihr zu beschäftigt seid, um Zeit vor dem Fernseher zu verbringen? Nun, die Installation von DramaWave: Endless Reels wird das wahrscheinlich nicht ändern, aber es bietet eine riesige Bibliothek von Minidramen, die jeweils zwischen 1 und 5 Minuten lang sind.

Das ist die ideale Plattform für schnelle Unterhaltung in kurzen Pausen oder auf dem Weg zur Arbeit. Diese schnellen, fesselnden Drama-Kurzfilme werden hoffentlich in wenigen Minuten maximale Wirkung erzielen. Ihr bekommt qualitativ hochwertiges Streaming in Full-HD-Auflösung, das auf den meisten mobilen Geräten gut aussehen sollte. Es gibt wöchentliche Updates und Originalserien, die Euch die ganze Zeit über beschäftigen.

Zu den unterstützten Sprachen gehören Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Japanisch und Koreanisch. Allerdings kann es sein, dass das Abonnement auf monatlicher, wöchentlicher oder jährlicher Basis mehr kostet, als ihr erwartet. Einige Nutzer haben offenbar von Problemen mit den Abonnements und den Sprachoptionen berichtet, darunter viele Filme, die nicht synchronisiert sind.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (2,99 € - 21,99m €) / Konto erforderlich: Ja

Keine Zeit für Fernsehserien und Dramen in voller Länge? Schaut Euch stattdessen hier kurze Dramen an. / © nextpit

Ich muss zugeben, dass dies eine ziemlich einzigartige und bequeme Methode ist, um unterwegs qualitativ hochwertige Mini-Dramen zu genießen, die sich für alle eignet, die wenig Zeit haben. Zugegeben, es hat nicht die Fähigkeit, Euch wie stundenlange Dramen an den Bildschirm zu fesseln, nur weil Ihr nicht den Luxus von Zeit habt. Aber die kurzen, fesselnden Inhalte und die hohe Qualität des Streamings machen es zu einer überzeugenden Wahl für Drama-Fans.

Ladet DramaWave - Endless Reels aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Bend (Android & iOS)

Altwerden macht keinen Spaß, und mit Mitte 40 muss ich feststellen, dass das wirklich stimmt. Während ich mein Bestes gebe, um beweglich zu bleiben, indem ich mich dreimal pro Woche aus dem Bett zwinge, um Sport zu treiben (was an sich schon ein Wunder ist), habe ich mich noch nicht mit Beweglichkeitstraining beschäftigt. Zum Glück gibt es mit Bend: Stretching & Flexibility eine App, die eine Vielzahl von Dehnungsübungen anbietet, die auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Einige dieser Routinen sind das Wake-up, das entwickelt wurde, um die natürliche Mobilität und den Bewegungsumfang auf einfache, schnelle und effektive Weise zu erhalten. Außerdem gibt es "Posture Reset", das Euch hilft, Eure Körperhaltung mit Dehnübungen im Sitzen zu verbessern, die die Flexibilität in Schultern, Rücken und Nacken erhöhen. Das kam mir sehr gelegen, da ich immer vor dem Computer hocke.

Andere Übungen beinhalten Ganzkörperdehnungen und sogar Dehnungen vor dem Einschlafen, die Euch helfen, die wichtigsten Muskeln und Gelenke zu trainieren, um die allgemeine Flexibilität zu verbessern. Die Illustrationen sind minimalistisch, damit Ihr Euch auf die Dehnungen konzentrieren und flexibel bleiben könnt, und die Videos geben Euch visuelle Hinweise, falls die Beschreibungen zu schwer zu verstehen sind.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (4,99 €- 39,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Mit dieser App werdet Ihr flexibler und gesünder. / © nextpit

Insgesamt ist diese App ein wertvolles Werkzeug für alle, die ihre Flexibilität, Mobilität und allgemeine Gesundheit auf sehr entspannte Weise durch strukturierte tägliche Dehnungsroutinen verbessern wollen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Vielzahl von Routinen ist die kostenlose App gut genug, aber wer fortgeschrittenere Routinen und Funktionen möchte, sollte sich den In-App-Kauf ansehen.

Ladet Bend aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Damit sind wir am Ende der Liste für diese Woche angelangt. Bleibt dran und schaut, was wir nächste Woche für Euch auf Lager haben!