MediaMarkt hat aktuell eine starke Dyson-Aktion am Start. Neben den bekannten Akkusaugern gibt's sogar einen Ventilator und ein echtes Trendprodukt im Angebot. Wir haben uns das Sortiment einmal genauer angeschaut.

Dyson ist bekannt für seine Akkusauger. Der britische Hersteller gilt als führendes Unternehmen in seiner Branche, was sich häufig auch beim Preis bemerkbar macht. Während andere Hersteller durchaus spannende Modelle bereits für 250 Euro anbieten, müsst Ihr lange suchen, um einen solchen Einstiegspreis bei Dyson zu finden. Aus diesem Grund sind die "Dyson Power Deals*" auch so spannend. Denn MediaMarkt bietet bis zu 35 Prozent Rabatt auf die UVP bei einer ganzen Palette von Geräten.

Diese drei Dyson-Deals lohnen sich jetzt besonders

Dyson Airwrap

Vor einigen Jahren, als ich bei nextpit anfing, wuchsen mir meine Haare noch über die Schultern. Zugegeben, eine Schönheit wurde ich dadurch definitiv nicht, weshalb ich meine Haare auch wieder kurz geschnitten habe. Allerdings führt diese kleine Anekdote uns zu unserem letzten Deal in unserer Liste.

Über die Dyson-App könnt Ihr Euer Styling neu gestalten. / © Dyson

Die Rede ist vom Dyson Airwrap. Dabei handelt es sich um einen sogenannten "Multi-Haarstyler", der die Haare nicht nur trocknet, sondern dank verschiedener Aufsätze auch Locken entstehen lässt oder eben stylen kann. Interessant ist hier, dass Ihr mit der "MyDyson"-App ein Haarprofil erstellen könnt, um Hitze, Luftstrom und Zeit an Euch anzupassen.

Preislich liegt das Gerät in der Regel bei 549 Euro. MediaMarkt verkauft den Dyson Airwrap jetzt allerdings für 465 Euro*. Dadurch erreicht das Angebot fast den bisherigen Tiefstpreis von 459 Euro und auch das nächstbeste Angebot liegt mit 520 Euro deutlich über dem jetzigen Deal-Preis. Das Gerät eignet sich für alle, die gerne Locken tragen oder sich die Haare professionell stylen möchten.

Dyson V8 Advanced

Besonderes Highlight der Aktion ist auch der Dyson V8 Advanced. Hierbei handelt es sich um einen "klassischen" Stielsauger, den wohl die meisten von Euch mit Dyson verbinden. Genauer gesagt, ist die Variante "492636-01" aktuell rabattiert – und zwar um 35 Prozent. Bedeutet, dass Ihr statt der UVP von 399 Euro, gerade einmal 259 Euro zahlen müsst*.Dadurch zählt er zwar zu den günstigeren Modellen, hat aber auch einiges auf dem Kasten.

Mit verschiedenen Bürstenaufsätzen kriegt der Dyson V8 Advanced jeden Schmutz klein. / © Dyson

Ihr erhaltet einen Akkusauger mit einer Leistung von 425 Watt, sowie einer 130-AW-Saugleistung. Laut Hersteller sorgt das Filtrationssystem dafür, dass 99,99 Prozent aller Kleinstpartikel bis zu 0,3 Mikron eingeschlossen werden. Zur Reinigung nutzt der V8 Advanced eine Gummirolle, die vor allem bei Haaren Eurer Vierbeiner glänzen soll. Durch eine neuartige Technologie werden aufgesaugte Haare zudem direkt entwirrt. Auch der geringe Geräuschpegel dürfte die Fellnasen sehr freuen.

Der Staubbehälter fasst 0,54 Liter, bevor Ihr den Inhalt im Haushaltsmüll entfernen müsst. Einen Display hat der Akkusauger zwar nicht, bietet dafür allerdings eine Ladeanzeige, auf der Ihr einsehen könnt, wie viel Power der 2.800-mAh-Akku noch auf der Tasche hat. Im Lieferumfang ist das Nötigste enthalten: Der V8-Staubsauger*, die Motorbar Elektrobürste, eine Kombi-Zubehördüse, eine Fugendüse sowie die Wandhalterung mit Ladefunktion.

Dyson Cool AM 07 Turmventilator

Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen. Viele Menschen freuen sich auf den Sommer, doch gerade Mieter einer Dachgeschosswohnung würden in dieser Zeit wohl lieber nach Grönland ziehen. Dementsprechend ist auch das Angebot zum Dyson-Turmventilator mit dem Namen "Cool AM 07" recht spannend.

Statt der UVP von 349 Euro, verlangt MediaMarkt nur noch 289 Euro für den Turmventiltor* mit dem gezielten Luftstrahl. Dieser entsteht durch die sogenannte "Air Multiplier"-Technologie. Das Gerät saugt die umgebende Luft an und verstärkt sie, wodurch ein Luftstrom entsteht, der Euch und Eure Wohnung etwas runterkühlt. Mit im Paket ist auch eine Fernbedienung, die Euch zehn verschiedene Einstellungen ermöglicht. Auch ein Sleep-Timer ist integriert, falls Ihr nicht im Bett gekocht werden möchtet.

Ein Ventilator ohne Rotorblätter ist in der Regel bereits recht kostspielig. Durch das Angebot könnt Ihr jedoch 60 Euro im Vergleich zur UVP sparen. Möchtet Ihr den Sommer also genießen und nicht Dantes Inferno im 5. Stock nachspielen, könnte der Deal durchaus interessant für Euch sein.

Weitere Angebote der Dyson Power Deals

Dies ist nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, die MediaMarkt gerade bietet. In der Dyson-Übersicht von MediaMarkt* findet Ihr natürlich noch deutlich mehr Angebote. Die ganze Aktion läuft zudem bis zum 02.06.2025.

Was haltet Ihr von den Deals? Ist eines der Geräte interessant für Euch? Lasst es uns wissen!

