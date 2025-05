Chainsaw Juice King, Flappy Bird und mehr! Das sind die 5 besten Apps der Woche

Erinnerst du dich an den Klassiker Flappy Bird? Nun bietet der Epic Game Store diesen Titel kostenlos an. Es gibt den schrulligen Chainsaw Juice King, mit dem ihr eurer aufgestauten Wut sicher freien Lauf lassen könnt. Außerdem gibt es noch andere schicke Produktivitäts- und Lifestyle-Apps, von denen wir glauben, dass sie deinen Smartphone-Alltag bereichern werden.

Chainsaw Juice King (Android und iOS)

Chainsaw Juice King: Idle Shop ist ein interessanter Titel, der Elemente der Leerlaufsimulation mit schrulligem Humor verbindet, und ich war sofort von der Idee angetan, ein Saftimperium zu verwalten. Wie verbringe ich meinen Tag? Die Antwort ist einfach: indem ich mit einer Kettensäge animierte Früchte ernte. Ich beginne damit, Früchte mit einer Kettensäge zu zerschneiden. Das Sammeln dieser Früchte hilft mir, Säfte herzustellen, die ich dann als Produkte an Kunden verkaufe.

Natürlich werden im Laufe des Spiels weitere Obstsorten und Verarbeitungsschritte eingeführt, um die Saftproduktion noch komplexer zu gestalten. Es gibt Upgrades im Spiel, um Werte wie Geschwindigkeit und Produktivität zu verbessern, sowie Lager-Upgrades, um längere Laufzeiten zu ermöglichen. Die Werbeeinblendungen sind ein notwendiges Übel, mit denen ich temporäre Vorteile wie eine höhere Produktion oder zusätzliche Erntemaschinen erhalte.

Ich liebe den charmanten und humorvollen Grafikstil, der das Spiel zu einem schrulligen Spiel macht, mit farbenfrohen, lebendigen Grafiken, die die spielerische Atmosphäre unterstreichen. Auch die Soundeffekte, die die Grafik ergänzen, haben meinen Ohren gut getan und zu einem fesselnden und unterhaltsamen Gesamterlebnis beigetragen. Ich bin nicht wirklich einverstanden mit den Monetarisierungsfunktionen, die dem Spiel einen Dämpfer verpassen und es letztendlich zu einem Pay-to-Win-Spiel machen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Es gibt genug Abwechslung bei den Fortschritten, um Gelegenheitsspieler zu fesseln, obwohl ich bei der Suche nach Tipps und Tricks in den Foren einige Nutzer/innen entdeckte, die sich über Leistungsprobleme beschwerten, wie z. B. Batterieverbrauch und Abstürze. Auch die Art und Weise, wie die Werbung implementiert wurde, war für meinen Geschmack zu aggressiv. Probiert es also aus, wenn ihr etwas Neues und Erfrischendes wollt, auch wenn ihr euch von dem Pay-to-Win-Modell abschrecken lasst.

Lade Chainsaw Juice King aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Flappy Bird (nur Android)

Habt ihr Flappy Bird schon einmal ausprobiert? Ich erinnere mich noch gut an die Begeisterung, als es zum ersten Mal veröffentlicht wurde und ein so sinnloses Spiel Millionen von Downloads verzeichnete. Mehr als ein Jahrzehnt ist seit der Veröffentlichung und der anschließenden Entfernung vergangen, aber dank des Epic Game Store steht ein Comeback bevor. Es handelt sich dabei um eine reine Android-Version, die die charakteristische Tap-to-Flap-Mechanik des Spiels in Form von klassischem Gameplay und neuen Funktionen einer ganz neuen Generation von Spielern näher bringt.

Zunächst einmal: Spielt es sich genauso gut wie das Original? Ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas an diesem Spiel nicht stimmt, aber bis jetzt konnte ich es nicht genau ausmachen. Auf dem Papier ist das Spielprinzip dem Original treu geblieben. Ich musste nur auf den Bildschirm tippen, um den Vogel durch eine Reihe von Rohren zu steuern, ohne gegen Hindernisse zu stoßen. Die Einfachheit hat mir immer noch gefallen, aber vielleicht ist das auch nur Nostalgie. Neuere Spielergenerationen könnten dieses Modell für veraltet halten und sich schnell langweilen.

Neu ist der "Quest-Modus", der zusätzliche Herausforderungen und Abwechslung über das endlose Flattern des klassischen Modus hinaus bietet. Auch neue Charaktere, Themen und globale Herausforderungen sind zu erwarten, denn für den Rest des Jahres sind weitere Updates geplant. Leider ist die Monetarisierung Teil des Spiels, mit Werbung im Spiel und optionalen In-App-Käufen, die kosmetische Upgrades beinhalten.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Wenn ihr eine Reise in die Vergangenheit machen wollt, dann ist diese Ausgabe von Flappy Bird für Android-Nutzer/innen einen Blick wert. Ich bezweifle allerdings, dass es so beliebt sein wird wie früher, da die mobilen Spieler/innen im Laufe der Jahre viel komplizierter und anspruchsvoller geworden sind.

Lade Flappy Bird aus dem Epic Game Store herunter.

Smart Noter - AI Note Taker (Android & iOS)

Die Macht der KI zu nutzen ist nichts Neues, und diese Woche bin ich über Smart Noter gestolpert. Smart Noter soll ein KI-Notizblock sein und ist eine vielseitige Produktivitäts-App für den täglichen Gebrauch, die besonders für Studierende, Berufstätige und alle, die eine effiziente Lösung für Notizen suchen, nützlich ist. Mit anderen Worten: Die KI wird genutzt, um Informationen zu transkribieren, zusammenzufassen und zu organisieren.

Was sind die wichtigsten Funktionen, die ich dabei entdeckt habe? Zunächst einmal gefiel mir, dass Smart Noter Sprachaufnahmen transkribieren und prägnante Zusammenfassungen erstellen kann. Ansonsten eignet es sich hervorragend, um verschiedene Situationen wie Vorlesungen, Meetings oder Interviews zu erfassen.

Ich finde es auch toll, dass ich über die KI-Chat-Schnittstelle mit meinen Notizen interagieren konnte, sodass ich schnell Fragen stellen und Informationen abrufen konnte. Es bietet eine einfache Möglichkeit, direkt in das Erfasste einzutauchen, um schnell und einfach nachschlagen zu können. Ich liebe Listen, weil sie mir helfen, den Überblick zu behalten. Die App erstellt automatisch To-Do-Listen und hebt die wichtigsten Punkte aus dem transkribierten Inhalt hervor, um die Produktivität weiter zu steigern. Da ich auch Notion nutze, gefällt mir die Möglichkeit, meine Notizen auf andere Plattformen wie Slack, Notion und Google Docs zu exportieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Transkribiere Text in Sprache mit dieser KI-gesteuerten Notiz-App. / © nextpit

Insgesamt würde ich Smart Noter als robuste, KI-gestützte Notizlösung bewerten, die Transkriptions-, Zusammenfassungs- und interaktive Funktionen in einer einheitlichen Plattform vereint, die einfach zu bedienen ist und die man nur schwer wieder loswird. Nachdem ich einige Zeit mit Smart Noter verbracht hatte, deinstallierte ich es und hatte das Gefühl, einen digitalen Assistenten verloren zu haben.

Lade Smart Noter - AI Note Taker aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Pico AI (Android & iOS)

Zeit ist immer von entscheidender Bedeutung, stimmt’s? In dieser schnelllebigen Welt ist jede einzelne Sekunde kostbar. Was wäre, wenn ihr schon immer etwas Neues lernen wolltet, aber nie wirklich die Zeit dazu hattet? Hier kommt Pico AI ins Spiel, eine Mikro-Lernapplikation, die prägnante, von Experten erstellte Lektionen zu verschiedenen Themen liefert. Beim ersten Start der App musste ich über 20 Fragen eingeben, damit die App meine Neigungen und Interessen herausfinden konnte. Sobald ich diese Fragen hinter mir gelassen hatte, war ich von der App begeistert.

Pico AI bietet ein riesiges Wissensrepertoire, darunter Mathe, Literatur, Geschichte, Logik, Kunst, Finanzen, Philosophie und Biologie. Mir gefiel, dass die Lektionen in mundgerechte Häppchen aufgeteilt werden können, was für diejenigen nützlich ist, die täglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit pendeln. Die Lektionen können in 15-minütige Abschnitte unterteilt werden, so dass Leute wie ich das Lernen ohne großen Zeitaufwand in meinen Tagesablauf einbauen können.

Mir hat auch die Vielfalt der Themen gefallen, denn die App deckt ein breites Spektrum an Themen ab und ermöglicht es mir, verschiedene Wissensgebiete zu erkunden. Ich bin auch nicht durch meinen Zeitplan eingeschränkt, da ich bequem in meinem eigenen Tempo lernen kann. Es ist schön, dass es integrierte Funktionen gibt, die meinen Lernfortschritt überwachen und mir helfen, motiviert und beständig zu bleiben. Ich würde am meisten von einem Abonnement profitieren. Es gibt Optionen für ein Monatsabonnement für 9,99 $ und ein Jahresabonnement für 59,99 $.

Mach dir die Macht der KI zunutze und lerne Dinge in kleinen Zeitabschnitten, die dir zur Verfügung stehen. / © nextpit

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Nein

Für alle, die in Entwicklungsländern leben, ist es ziemlich teuer, aber wenn ich die Sache ganzheitlich betrachte, ist es auf lange Sicht immer noch billiger als der Kauf von Fachbüchern zu verschiedenen Themen. Es gibt auch nur wenige Informationen zu interaktiven Funktionen oder zum Engagement in der Gemeinschaft, aber für Introvertierte wie mich ist es gut geeignet.

Lade Pico AI aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Google NotebookLM (Android und iOS)

Google mischt mit einer weiteren App namens NotebookLM in der KI-Branche mit. Diese KI-gestützte App für Notizen ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar und könnte für einige Leute sehr nützlich sein, obwohl ich glaube, dass sie nicht jedermanns Sache ist. Was kann sie? Lies weiter, um mehr darüber zu erfahren.

Zunächst einmal konnte ich verschiedene Arten von Inhalten hochladen, von PDFs über Websites und YouTube-Videos bis hin zu Texten, die ich dann in Notizbücher umwandeln konnte, um sie später leicht nachschlagen zu können. Die KI kann die hochgeladenen Inhalte auch zusammenfassen und Zusammenhänge zwischen den Quellen herausfinden. Das macht die Recherchearbeit ein bisschen einfacher, da Zitate in der Zeile angegeben werden, um die Vertrauenswürdigkeit zu erhöhen. Es gibt auch Audioübersichten, die hochgeladene Inhalte in podcastähnliche Audiodiskussionen mit KI-Moderatoren verwandeln, die ich mir im Hintergrund oder offline anhören kann.

Interessanterweise kann ich mich auch an solchen KI-Diskussionen beteiligen, um Fragen zu stellen oder das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, was sehr nützlich ist, wenn keine anderen Menschen in der Nähe sind, die das Thema intellektuell angehen können. Ich glaube, dass NotebookLM vor allem für Studierende, Lehrende, Forschende und Inhaltsersteller/innen von Vorteil ist. Es ist zwar benutzerfreundlich und bietet Offline-Unterstützung für Audioinhalte, aber es fühlt sich ein wenig unfertig an und lässt einige fortschrittliche Funktionen vermissen, die in anderen Apps für Notizen zu finden sind.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Sieht so aus, als hätte dein Gehirn mit NotebookLM einen brandneuen besten Freund! / © nextpit

Na ja, ich sollte mich nicht zu sehr beschweren, wenn man bedenkt, dass es sich um eine kostenlose App handelt. Es lohnt sich auf jeden Fall, sie auszuprobieren, wenn ihr auf der Suche nach einer KI-gesteuerten App seid, mit der ihr unterwegs Notizen machen und Zusammenfassungen erstellen könnt.

Lade Google NotebookLM aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Wir sind im Handumdrehen am Ende der Liste für diese Woche angelangt. Wir hoffen, dass euch unsere sorgfältig kuratierte Liste der mobilen Apps und Spiele gefallen hat. Wenn es Apps oder Spiele gibt, von denen ihr wollt, dass andere sie kennen, dann teilt sie doch in den Kommentaren mit.