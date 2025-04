Wenn plötzlich der Empfang weg ist – und das erst der Anfang war

Wenn das Netz bei Eurem Handy plötzlich weg ist und Apps wie Signal oder Banking-Apps streiken, gilt es, aufmerksam zu sein. Wenn auch ein kurzer Flugmodus-Wechsel und ein Neustart nichts hilft, dann denkt nicht nur an Netzprobleme. Möglicherweise haben Euch gerade Betrüger im Visier. Denn genau so beginnt eine Angriffsform, die längst nicht mehr nur theoretisch ist: SIM-Swapping. Ein Angriff, der technisch simpel ist, aber in seiner Wirkung katastrophal sein kann. Was ihn so gefährlich macht: Er trifft Euch genau dort, wo digitale Identität heute gebündelt ist – auf der SIM-Karte.