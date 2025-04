Samsung Galaxy A56 im Test: Das Standard-Smartphone?

Die A5-Serie von Samsung existiert seit bald einem Jahrzehnt und hat sich als zuverlässige Mittelklasse etabliert. Das diesjährige Modell, das Galaxy A56, folgt dem Vorgänger Galaxy A55 und bringt Verbesserungen bei Hard- und Software mit. Doch es gibt auch einen Nachteil zum Vorgänger. Mehr dazu später. Ich habe das neue Smartphone zwar Wochen intensiv ausprobiert und verrate Euch in diesem Smartphone-Test, was an der Faszination des Modells dran ist und ob sich der Kauf lohnt.

Das Design des Galaxy A56 setzt auf bewährte Schlichtheit und bleibt im Vergleich zu früheren Modellen nahezu unverändert. Auffällige Farben oder extravagante Designelemente findet Ihr hier nicht – das Smartphone ist in dezenten Farbtönen wie blassem Pink, pastellfarbenem Olivgrün, Hellgrau oder Dunkelgrau erhältlich. Die Verarbeitung des Geräts überzeugt mit hochwertigen Materialien: Der Rahmen besteht aus Metall mit einer leicht angerauten Oberfläche. Das kantige Design sorgt dafür, dass das Smartphone auch ohne Schutzhülle sicher und angenehm in der Hand liegt. Zusätzlich erfüllt das Gerät den IP68-Standard, was bedeutet, dass es gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist – ein Merkmal, das in der Mittelklasse bei weitem nicht selbstverständlich ist.

Samsung Galaxy A56 5G: Display

Samsung bleibt seiner Tradition treu und liefert auch beim Galaxy A56 ein Display, das in der Mittelklasse Maßstäbe setzt. Hochwertige AMOLED-Technologie sorgt wie gewohnt für brillante Farben und exzellente Blickwinkelstabilität. Mit einer maximalen Helligkeit von 1.200 Nits hebt sich das Galaxy A56 zudem deutlich von anderen Geräten in seiner Preisklasse ab und gehört zu den hellsten Displays, die Ihr in diesem Segment finden könnt. Das Display ist in diesem Jahr auf 6,7 Zoll angewachsen, was sich in den vergangenen Jahren zum unausgesprochenen Standard bei Smartphones entwickelt hat. Über dem Display kommt Gorilla Glass Victus+ zum Schutz gegen Kratzer und Brüche zum Einsatz. Auch das ist in dieser Preisklasse ungewöhnlich, da hier oftmals ältere Schutzstandards zum Einsatz kommen.

Eine Schwäche zeigt sich in unseren Augen jedoch beim Design: Die Bildschirmränder des Galaxy A56 sind nicht nur auffällig dick, sondern auch asymmetrisch, was dem ansonsten schlichten Look etwas an Eleganz nimmt. Hier schneiden Wettbewerber besser ab. Allerdings bleibt dieser Punkt eine Geschmacksfrage und dürfte vor allem jene unter Euch stören, die auf Design-Details Wert legen. Dünnere Ränder hätten jedoch auch zu einem kompakteren Gerät bei gleicher Displaygröße führen können.

Unterhalb des Displays befindet sich wie gewohnt ein Fingerabdrucksensor. Es handelt sich um einen optischen Sensor, der gegenüber den Ultraschall-Sensoren der Galaxy-S-Serie etwas langsamer arbeitet, aber dennoch eine zuverlässige und sichere Erkennung bietet.