Dreame fährt beim H15 Pro schwere Geschütze auf: ein KI-Roboterarm, eine wahnsinnige Reinigungsleistung und effiziente Selbstreinigungsfunktionen. Insgesamt bietet der H15 Pro so viel Technik, wie kein anderer Nass-Trockensauger. Doch wie sieht das im Alltag aus? Genau das klärt der nextpit-Test, in dem Ihr erfahrt, warum es sich hier um den besten Akku-Wischsauger auf dem Markt handelt.

Dreame verzichtet beim neuen Top-Modell auf das klassische Zwei-Tank-System. An der Vorderseite verbaut der Hersteller, wo für gewöhnlich der Frischwassertank war, den Dreckwasser-Tank. Der Behälter mit frischem Wasser platziert Dreame über der Walze. Tatsächlich hat der Clou Auswirkungen auf das Handling. Der 5,8 kg schwere Nass-Trockensauger fühlt sich leichter an, als andere Akku-Wischer, die nextpit bislang getestet hat.

Der H15 Pro ist hochwertig verarbeitet. Im Lieferumfang findet Ihr eine Ersatzwalze, einen Reserve-Filter und ein Putzmittel. Der H15 Pro ist nur in Schwarz erhältlich. Mir gefällt das Design. Es ist schlicht und hochwertig zugleich. Der Aufbau ist schnell getan. Lediglich der Stabgriff muss in den Sauger gesteckt werden und die Station ans Netz angeschlossen werden, damit die Putz-Tour losgehen kann.

Reinigungsleistung des Dreame H15 Pro

Reinigungsleistung Saugkraft 21.000 Pa Reinigungsmode 4 Besonderheiten 100-Grad-Heißlufttrocknung, KI-Roboterarm, 180-Grad-Neigung möglich

Die Reinigungsleistung des Dreame-Saugers ist phänomenal. Euch stehen vier Reinigungsmodi zur Verfügung. Der Akku-Wischsauger bereinigt feuchte Flecken ohne Mühe. Selbst bei leicht eingetrockneten Flecken benötigen wir im Test nur einen Durchlauf. Ganze 21.000 Pa Saugkraft verpackt der chinesische Hersteller ins Reinigungsinstrument. Viele Modelle haben oftmals auf einer Seite einen gewissen Abstand. So nicht beim Dreame H15 Pro, der an beiden Seiten bis an den Rand reinigt.

Per Knopfdruck wechselt Ihr den Modus. Ich empfehle Euch den Smart-Modus. Hier passt der Nasssauger die Reinigungsstufe an den Verschmutzungsgrad an. Das klappt im Alltag wunderbar. Noch dazu spart Ihr Euch ein wenig Akku, weil Ihr nicht mit mehr Leistung reinigt als notwendig. Der H15 Pro beweist in der Praxis ein fast unendliches Ausdauervermögen. Im Test dauert es 34 Minuten, bis dem Sauger die Puste ausgeht.

Er wischt an beiden Kanten beiden entlang. © nextpit Das Display zeigt Euch den Akkustand und die Reinigungsstufe an. © nextpit

Bei Tier- oder Menschenhaaren zeigt er sich derweil stark. Der Hersteller integriert den sogenannten elastischen TangleCut-Schaber. Dieser zerteilt verhedderte Haare. Somit ist der Umgang mit trockenen oder nassen Haaren für das Dreame-Modell kein schwieriges Unterfangen. Der H15 Pro ist also eine Top-Wahl für Haushalte mit Vierbeinern. Die Flexibilität ist eine weitere Stärke. Ihr könnt ihn um 180 Grad neigen. So ist das Putzen unter Betten und Sofas kein Problem. Der Bürstenkopf hat eine Höhe von 9,6 cm und der gesamte Sauger passt unter Möbel mit einer Höhe bis 14 cm.

Abgefahren! Der Dreame H15 Pro hat einen KI-Roboterarm, der intuitiv herunterfährt. © nextpit Wir haben es hier mit einem vergleichsweise flachem Modell zu tun. © nextpit

Einzigartig ist der verbaute KI-Roboterarm. Beim Dreame-Modell ist das eine Art Gummi-Lippe, die Schiebe-Vorgänge erkennt. Dieser KI-Roboterarm senkt sich automatisch und zieht Dreck aus Ecken mit sich raus. Im Endeffekt könnt Ihr Euch das so vorstellen wie eine ausfahrbare Seitenbürste wie von einem Top-Saugroboter.

Dreame-Home-App und Wartung

Seid Ihr mit dem Putzen fertig, wartet schon die Basisstation darauf, sich um die Wartung zu kümmern. Die Selbstreinigungsfunktionen sind beeindruckend. Das Dock spült die Walze kräftig durch und trocknet die Wischausrüstung im Anschluss geräuscharm mit satten 100 Grad! In der Praxis ist der Sauger in fünf Minuten wieder einsatzbereit. Die gesamte Ladedauer beträgt 4 Stunden.

Die Funktionen der Dreame-Home-App. / © nextpit

Der H15 Pro verfügt über eine App-Anbindung. In der Dreame-Home-App wird die Selbstreinigung angepasst. Hier stellt Ihr ein, wie intensiv die Walze durchgespült und wie schnell die Ausrüstung getrocknet werden soll. Zusätzlich könnt Ihr festlegen, in welchen Reinigungsmodi der Roboterarm eingesetzt werden soll. Praktisch ist außerdem, dass Euch die Software bezüglich der restlichen Lebensdauer der einzelnen Bestandteile auf dem Laufenden hält.