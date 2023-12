Die besten smarten Lautsprecher im Vergleich: Alexa lässt grüßen!

Längst ist unser Zuhause intelligent geworden! Das Smart Home von heute lässt sich via Sprachsteuerung von Wi-Fi-Lautsprechern wie einem Amazon Alexa von überall aus bedienen. Und einen guten Sound von Spotify & Co gibt es noch gratis dazu! Moderne Technologie wie ZigBee, Matter und Wi-Fi 7 finden ebenfalls zunehmend ihren Weg in unsere Smart Speaker. Die nextpit-Redaktion hat sich einmal durch das riesige Angebot gewühlt und Euch eine Bestenliste an schlauen Lautsprechern von Marken wie Bang & Olufsen, Sonos, Teufel oder dem Amazon Echo zusammengestellt.

Die besten smarten Lautsprecher im Vergleich

Das müsst Ihr vor dem Kauf beachten

Smart Speaker sind nicht nur mögliche Surround-Lautsprecher für Euer 7.1 Cinema-Soundsystem, oder Stereo-Lautsprecher, über die Ihr unter anderem via Multiroom-Funktion Spotify in alle Zimmer streamen könnt, sondern neben Eurem Smartphone, im besten Fall auch die Kommandozentrale für Euer Smart Home. Also eine intuitive Sprachsteuerung aus jedem Zimmer Eurer Wohnung heraus. Das Raumschiff Enterprise lässt grüßen!

Dafür ist ein wichtiger Punkt essenziell: Ihr solltet bereits Smart-Home-Produkte Euer Eigen nennen. Das kann beispielsweise Eure Lichtsteuerung über Philips Hue, die Regulierung der Raumtemperatur via smarter Heizkörperthermostate oder die Raumreinigung durch den Staubsaugerroboter sein. Auch ein simpler Chromecast, Amazon Fire-TV-Stick, das Nuki Türschloss, bis hin zur jeden Steckdose in Eurem Haus kann smart gemacht werden. Das Angebot ist riesig und wurde in vielen Bestenlisten von Eurer nextpit-Redaktion thematisiert.

Es zeigt sich also in all den vielen smarten Produktpaletten, dass es einen Standard braucht – und hier tritt Matter in Kraft, welches dem Chaos Einheit gebieten soll. Ich kann Euch hier nur wärmsten den Beitrag von Casi ans Herz legen:

Die besten smarten Speaker im Detail

Jetzt kommen wir aber endlich zu unseren fünf Empfehlungen an intelligenten und WLAN-tauglichen Lautsprechern, die alle eins gemeinsam haben: Sie lassen sich via Sprache steuern. Einst haben Mitbewerber wie Cortana (Microsoft), der Google Assistant oder Bixby (Samsung) eine Rolle gespielt – doch Alexa von Amazon hat dieses Rennen unserer Meinung nach für sich gewonnen, weswegen alle unsere Empfehlungen – bis auf den Beosound Level von Bang & Olufsen (nur Google Assistant) – Alexa auch unterstützen.

Es gibt eine kleine Ausnahme eines separaten Ökosystems mit Namen Apple, dem wir uns in diesem Beitrag explizit nicht gewidmet haben. Seit Ihr Verfechter von Apple-Produkten – geht es für Euch unter "Apple-Lautsprecher im Vergleich" weiter.

Ansonsten sollte von dem Typ "Der Sparsame" bis hin zum "audiophilen Enthusiasten" für jeden etwas dabei sein.

Der Einsteiger: Amazon Echo Dot

Der Amazon Echo Dot mit blauem Lichtring auf einem Tisch. / © Amazon

Natürlich könnt Ihr erst einmal klein anfangen und mit einem einfachen smarten Lautsprecher wie dem Echo Dot von Amazon in einem Zimmer starten. Ihn gibt es bereits in der 5. Generation und ist aktuell für unter 25 Euro zu haben, Das Multitalent besitzt trotz nur einem verbauten 44-mm-Lautsprecher einen satten Sound, ist sowohl WLAN-, als auch Bluetooth-fähig, beantwortet dank Alexa alle Eure Fragen und kann in Euer vorhandenes Zigbee-, Matter- oder Thread-Netzwerk integriert werden.

Die beste Preis-Leistung: Sonos Era 100

Der Sonos Era 100 ist der Nachfolger vom legendären Sonos One und macht alles noch einen Tick besser! / © Sonos

Der Sonos Era 100 ist der direkte Nachfolger des ewigen Platzhirschen Sonos One. Er ist etwas teurer, macht aber dafür im Grunde alles noch besser als sein Vorgänger, der ja schon nahezu perfekt war. Egal, wofür Ihr den 299 Euro "teuren" Sonos Era 100 einsetzen wollt, er leistet hervorragende Dienste.

Entgegen seinem Vorgänger könnt Ihr als Android-Anwender ebenfalls die automatische Klangeinmessung vornehmen. Stereo-Pairing (obwohl ein einzelner Lautsprecher Stereowiedergabe beherrscht), Surround-Sound-Anbindung, Bluetooth-Wiedergabe, Apple AirPlay2, den Anschluss eines Ethernet- oder USB-C-Steckers (nur über Adapter) und natürlich Alexa-Sprachsteuerung – alles kein Problem. Und alles wie eingangs erwähnt klanglich bedeutend besser. Die Höhen präsenter, kräftigere Mitten und auch der Bass hat ordentlich zum Vorgänger zugelegt.

Der in Schwarz und Weiß erhältliche WiFi 6 taugliche Sonos Era 100 ist der strahlende Sieger unseres kleinen Smart-Speaker-Vergleichs und das bereits ab einem Preis von 280 Euro.

Die preiswerte Alternative: Teufel Holist S

Der Teufel Holist S ist für seinen günstigen Preis nicht so flexibel, dafür aber sehr laut und überragend im Klang. / © Teufel

Der Holist S der Berliner Soundschmiede Teufel kann kein Apple Music und kein AirPlay 2. Auch bei der Wiedergabe Eurer Spotify-Playlist reagiert der smarte Speaker nur über die hauseigene Teufel App oder der Amazon Alexa Sprachsteuerung. Kurzum, die Stärken des Holist S liegen bei seinem 360-Grad-Sound durch Dynamore-Technologie. Wenn Ihr wollt, ballert Euch der smarte Lautsprecher mit bis zu 105 dB über sein 2-Wege-Sound-System mit integriertem Subwoofer und passiven Membranen raumfüllenden Sound um die Ohren.

Er ist die perfekte Alternative für alle die, welche besten Sound, aber wenig investieren wollen. In unserem Fall betrug die unverbindliche Preisempfehlung 249,99 Euro. Aktuell ist er auch für 199 Euro zu ersteigern.

Der beste Sound: Bang & Olufsen Beosound Level

Teurer, größer, besser und als Einziger im Angebot kommt der Beosound Level ohne eine Steckdose aus!

/ © Bang & Olufsen

Okay – bei einem Preis ab 1.499 Euro darf man von dem ersten "Cradle to Cradle" WLAN-Lautsprecher auch einen deutlich besseren Klang erwarten. Und genau das liefert der Beosound Level auch, der als Einziger in unser Bestenliste der Smart Speaker mit einem eigenen Akku ausgestattet ist, der den maximal 96 dB lauten Sprecher 16 Stunden lang ohne eine Steckdose auskommen lässt.

Die empfohlene Raumgröße für eines dieser Exemplare beträgt 50 qm. Bei gewünschten Stereopairing verdoppelt sich diese Angabe natürlich. Verbaut sind zwei 30 W Tieftöner, ein 30 W Mitteltonlautsprecher und zwei 15 W Hochtöner, welche gemeinsam einen Frequenzgang von 39 bis 23.000 Hz abdecken.

Einen großen Nachteil hat das Klangwunder jedoch: Es hat als einziger in unserer Auswahl keine Alexa-Unterstützung. Der Bang & Olufsen Beosound Level bietet dafür eine Google-Assistent-Unterstützung, die nebenbei bemerkt beim Kauf extra ausgewählt werden muss.

Teurer, größer, besser und als Einziger im Angebot kommt der Beosound Level ohne eine Steckdose aus! / © Bang & Olufsen

Wer das nachhaltige Stück Technik in güldener Farbe wünscht, zahlt 1.799 Euro pro Smart Speaker. Eichenholz trifft auf Kvadrat-Stoff. Minimalistisches skandinavisches Design.

Der Beste mit Display: Amazon Echo Show

Der Amazon Echo Show 10 bietet ein großes touchfähiges Display, welches Euch auf Schritt und Tritt folgt./ © Amazon

Einst kostete das Flaggschiff der Amazon-Echo-Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung stolze 269,99 Euro. Inzwischen bekommt Ihr den Show für 190 Euro in Schwarz oder Weiß. Er ist – obwohl es noch einige andere Echos mit Display gibt – der Einzige smarte Lautsprecher in unserer Bestenliste, der ein hochauflösendes und touchfähiges 10,1 Zoll großes Display an Bord hat.

Wer es kleiner mag: Den Amazon Echo Show 8 haben wir gerade getestet.

Anfangs war der Smart Speaker aufgrund seiner Fähigkeit Euren Bewegungen zu folgen, vielen ein wenig unheimlich. Schließlich gibt es auch eine 13-MP-Kamera an Bord, welche aber für Video-Telefonie und ähnliches verwendet werden kann. Das Ganze lässt sich aber inzwischen hardwareseitig abschalten/verdecken.

Doch wir schweifen ab, natürlich ist der Echo Show 10 in erster Linie ein smarter Lautsprecher mit einem überragenden Klang. Das realisiert der Amazon Echo mit Alexa Sprachassistenz durch sein 2.1-Soundsystem, welches auf einen 76-mm-Woofer und zwei 25-mm-Hochtonlautsprecher für satten Stereo-Sound basiert.

Die Zukunft der Smart Speaker

Ich habe bereits angedeutet, dass es bei all der vernetzten Technik in unserem Haushalt einen zentral koordinierten Punkt geben muss, der alle smarten Produkte miteinander vereint. Matter ist in meinen Augen der Standard, der sich etablieren sollte. Ich sage bewusst sollte, da Amazon im Herbst 2023 auf seinem Event, als amtierender Marktführer gern seine Produkte wie den "Echo Hub" sehen würde.

Ohne hier in die Glaskugel schauen zu wollen, wird die Sprachsteuerung in den kommenden Jahren deutlich natürlicher. Künstliche Intelligenz wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Das pure auswendig Lernen von Sprachbefehlen entfällt und LiDAR-Scanner erkennen, wer sich in welchem Raum befindet und können so Befehle intuitiver umsetzen. Und wie immer, wenn wir über die Zukunft philosophieren, schwebt der Datenschutz und die entsprechende Sicherheit über uns. Doch das ist ein anderes Thema.

Wie schaut es bei euch zu Hause aus? Wie weit hat das Thema Smart Home bereits bei Euch Einzug erhalten. Was fehlt Euch in unserer kleinen Bestenliste der Smart Speaker? Sollen wir häufiger Lautsprecher mit Alexa-Sprachsteuerung testen? Wir freuen uns auf Eure Kommentare.

