Ihr kennt das sicherlich aus Science-Fiction-Filmen: Eine unüberwindbare Tür, die durch eine Gesichtserkennung geschützt ist und sich nur von einer bestimmten Person öffnen lässt. SwitchBot hat diesen Film wohl auch geschaut und eine solche Funktion in das neue Keypad Vision integriert. Das Gert bekommt Ihr jetzt zusammen mit dem SwitchBot Smart Lock Ultra bei Amazon zum Vorzugspreis*.

SwitchBot Smart Lock Ultra: Kombo-Bundle fürs Smart Home

Smarte Türschlösser unterscheiden sich in ihrer eigentlichen Funktionalität nicht voneinander. Ihr schließt sie an, verbindet sie mit der App und schon könnt Ihr Euren Haustürschlüssel getrost zuhause lassen. Mit einem Fingerdruck lässt sich das Gadget dann ganz einfach entriegeln und die Tür springt aus der Falle. Den Hauptunterschied machen zum einen die Geschwindigkeit und zum anderen die Funktionalität der Keypads aus.

Das SwitchBot Smart Lock Ultra bietet verschiedene Abdeckplatten, die Ihr Euch zusätzlich kaufen könnt. / © SwitchBot

Bereits das SwitchBot Smart Lock Pro (Test) bot ein ordentliches Tempo bei seinen Vorgängen. Das Ultra nutzt ebenfalls einen automatischen Motor, bietet allerdings mehr Drehmoment. Außerdem ist es etwas dünner, als die Pro-Variante. Das Gerät wird zudem über einen Akku betrieben, der beim Ladevorgang durch einen Backup-Akku ersetzt wird. Auch die Konnektivität über Matter und Alexa ist mittlerweile nichts Neues mehr.

Auch ohne Gesichtserkennung: SwitchBot Smart Lock Ultra mit Nummernschloss nur 199,99 Euro*

Spannend wird es allerdings, wenn wir uns das beiliegende Keypad etwas genauer anschauen. Neben dem Zugang via App, Zahlencode und Fingerabdruck ist hier nämlich auch eine 3D-Gesichts- und Fingerabdruckerkennung integriert. Diese soll laut Hersteller eine Sicherheit auf Bankenniveau bieten und projiziert über 30.000 Infrarotpunkte, um eine "Gesichtskarte" zu erstellen, wodurch die Tür in unter einer Sekunde entsperrt wird, wenn Euch das Gadget erkennt.

Smartes Türschloss kaufen: Lohnt sich der Amazon-Deal?

Die unverbindliche Preisempfehlung des SwitchBot Smart Lock Ultra mit Keypad Vision liegt bei 299,99 Euro. Hiervon zieht Amazon jetzt 15 Prozent ab, wodurch Ihr noch 254,99 Euro für das Bundle zahlt*. Einen tatsächlichen Vergleichspreis gibt es nicht, allerdings bietet SwitchBot selbst das Smart Lock (Kaufberatung) natürlich auch an. Hier zahlt Ihr allerdings 269,99 Euro. Laut dem Tool "Keepa" war es zumindest beim Versandriesen nie günstiger. Da es zudem erst seit einigen Wochen erhältlich ist, können wir somit auch von einem bisherigen Bestpreis ausgehen.

Zum Vergleich: Der große Konkurrent Nuki bietet seine aktuelle Pro-Variante derzeit für mindestens 269 Euro (tink) an* – allerdings ohne Keypad. Möchtet Ihr Euer Zuhause also in ein Geheimlabor à la James Bond verwandeln oder einfach ein geniales Smart Lock mit zahlreichen Funktionen abgreifen, solltet Ihr Euch den Deal unbedingt näher anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das SwitchBot Smart Lock Ultra interessant für Euch oder seid Ihr Nuki verfallen? Lasst es uns wissen!