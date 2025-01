Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen: Dacia geht voll auf Elektro! Ja, auch wenn gerade nicht alle Autos mit Stecker gut verkauft werden können, weil die Preise einfach für viele Kunden zu hoch ausfallen, bleibt der Hersteller mit rumänischen Wurzeln dabei, verstärkt auf die Karte E-Mobilität zu setzen. Dacia ist bekannt dafür, Autos zu bauen, die vor allem preiswert sind. Und jetzt will das Unternehmen endlich auch mehr E-Autos bauen. Denis Le Vot, der Chef von Dacia, hat angekündigt, dass in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr gleich mehrere neue Elektro-Modelle kommen sollen. Mindestens zwei, zum Teil sogar mehr.

E-Autos: Auf den Dacia Spring folgt der Dacia Sandero

Bisher gab's ja nur den kleinen Dacia Spring, der in China gebaut wird. Der lief zuletzt aber nicht mehr so gut. Zum einen weil er schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, zum anderen, weil ihm von anderen Stromern der Rang abgelaufen wurde. Besonders die maue Ladeleistung des Autos ist nicht mehr zeitgemäß. Jetzt hat Dacia aber den nächsten Kracher in der Pipeline: den Dacia Sandero, der aktuell noch mit Benzin fährt und in Europa super beliebt ist. Er soll bald auch als Elektroauto kommen. Das ist doch mal 'ne Nachricht!

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der neue Elektro-Sandero möglicherweise auf der gleichen Plattform gebaut wird wie der Renault 4 oder der Renault 5, die als E-Auto ja bereits präsentiert wurden. Das wäre schon allein deswegen eine coole Nachricht, weil das Auto dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht so teuer werden würde. Denn das Auto auf eine schon etablierte Plattform zu stellen, spart Kosten.

Momentan baut Dacia noch mehr Autos mit Verbrennungsmotor als Renault. Aber das soll sich ja ändern. Nicht ohne Grund: Die EU hat da ja auch Ziele, was die CO2-Emissionen angeht. Mal sehen, ob Dacia da noch mehr Gas geben muss, um auch innerhalb des Renault-Konzerns die Vorgaben zu erfüllen und Strafzahlungen zu vermeiden.

Dacia verkauft mehr Autos in Deutschland

In Deutschland ist Dacia übrigens alles andere als unbeliebt. Letztes Jahr hat der Hersteller sogar mehr Autos verkauft als im Jahr 2023. Der Sandero war dabei der absolute Renner. Aber beim Thema Elektro sind die deutschen Kunden mit Blick auf Dacia noch etwas zurückhaltend. Da hat Dacia mit einem Marktanteil von gerade mal 1 Prozent im vergangenen Jahr noch viel Luft nach oben.

Was haltet ihr davon? Findet Ihr es gut, dass Dacia jetzt noch mehr auf Elektro setzt? Und welches Elektro-Modell von Dacia würde Euch am meisten interessieren? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!