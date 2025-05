Fans der E-Mobilität aufgepasst: Volvo hat einen neuen Plug-in-Hybrid in der Pipeline. Der Volvo XC70 (2025) soll als schicker SUV ordentlich was hermachen und vor allem eine überdurchschnittlich hohe E-Reichweite bieten. Aber die angepeilten 200 Kilometer, die Volvo jetzt in Aussicht stellt, werden wir hier in Europa wohl eher nicht knacken können.

Volvo kontert Schwestermarke

Man munkelte ja schon, dass Plug-in-Hybride so langsam out sind. Doch es kam ganz anders. Die mit Verbrennungsmotor und elektrischem Antrieb ausgestatteten Autos feiern in diesen Tagen ein nicht erwartetes Comeback. Immer mehr Leute finden die Kombination aus Verbrenner und sauberem E-Antrieb überaus attraktiv. Und die Autoindustrie zieht nach. Die Hersteller packen in die sogenannten PHEVs jetzt immer größere Akkus. Neulich hat uns ja schon der Lynk & Co 08 mit seinen 200 Kilometern E-Reichweite überrascht. Und jetzt kommt Volvo mit einer ähnlichen Ansage. Das ist aber auch nicht sonderlich verwunderlich, denn Volvo gehört ja, genau wie Lynk & Co, zum chinesischen Autogiganten Geely.

Wenn man so will, ist der Volvo XC70 eine Art bullige Neuauflage des Volvo V70 XC, der von 2000 bis 2016 als Kombi echt viele Autofahrer begeistert hat. Aber in der neuen Version ist es kein klassischer Kombi mehr, sondern ein SUV. Ob der XC70 (2025) eines Tages auch zu uns nach Europa und damit nach Deutschland kommt? Steht noch in den Sternen. Volvo hält die Option zwar offen, will ihn aber erst einmal nur in China auf den Markt bringen. Das Auto basiert auf der SMA-Plattform für Plug-in-Hybride und ist laut Volvo eine wichtige Erweiterung der eigenen Produktpalette.

Langgestrecktes SUV-Modell: der Volvo XC70 (2025). / © Volvo

Bis zu 200 Kilometer E-Reichweite – oder doch nicht?

Mit einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 200 Kilometern könnt Ihr mit dem neuen Auto nicht nur in der Stadt und im Umland rein elektrisch cruisen, sondern auch mal eine kürzere Strecke auf der Autobahn überbrücken. Und wenn der Akku leer ist, springt der Verbrenner an, und die Fahrt geht ohne Probleme weiter. Vorne hat der Wagen einen geschlossenen Kühlergrill, der an die vollelektrischen Modelle von Volvo erinnert. Eine aktive Luftklappe passt sich automatisch dem Kühlbedarf und dem gewünschten Klima im Innenraum an und macht das SUV auf diese Weise bei Bedarf aerodynamischer. Hinten hat der XC70 die typischen, senkrechten C-förmigen Rückleuchten, die nahtlos in die Heckscheibe übergehen – ganz Volvo-Style eben.

Und jetzt kommt das große Aber: Wir müssen nämlich mal abwarten, wie weit der in China als "Super-Hybrid-SUV" angepriesene Volvo XC70 dann wirklich rein elektrisch kommt. Denn die von Volvo geschätzte Reichweite basiert auf Tests nach dem chinesischen CLTC-Standard. Nach unserer WLTP-Norm dürfte die Reichweite wohl so um die 20 Prozent geringer ausfallen, also bei ungefähr 160 Kilometern liegen. Sollte der neue PHEV es irgendwann zu uns nach Europa schaffen, werden wir dann genau sehen, wie groß die E-Reichweite hier bei uns wirklich ist. Weitere technische Daten zu dem neuen PHEV-Modell gibt's übrigens bislang nicht. Die sollen erst in den nächsten Wochen herausgegeben werden.