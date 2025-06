Nur diese Woche: Hochgelobtes Spiel kostenlos - und du darfst es behalten!

Jede Woche könnt ihr Geld bei Videospielen sparen, indem ihr euch das aktuelle Angebot im Epic Games Store anseht. Die Qualität und das Genre der Gratisspiele variieren stark, daher lohnt es sich, jede Woche vorbeizuschauen, damit ihr kein tolles Angebot verpasst. Diese Woche könnt ihr Two Point Hospital herunterladen.

Die kostenlosen Spiele der Woche

Two Point Hospital

Habt ihr schon mal "Dr. House" gesehen und davon geträumt, selbst ein erfahrener Diagnostiker zu sein? Two Point Hospital macht das möglich, wenn auch mit viel weniger Drama. Das Spiel nimmt die Arbeit in einem Krankenhaus auf humorvolle Weise aufs Korn und lässt euch euer eigenes medizinisches Paradies von Grund auf neu errichten. Ob ihr euch dabei auf das Wohlbefinden der Patienten oder auf reine Effizienz konzentrieren wollt, bleibt ganz euch überlassen.

Two Point Hospital ist eine weniger intensive Simulation und nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Experimentiert herum und findet heraus, was funktioniert, wenn ihr das Spiel diese Woche kostenlos herunterladet. Normalerweise kostet das Spiel um die 30 Euro, also solltet ihr das Angebot nutzen, solange es noch gilt. Sobald ihr das Spiel heruntergeladen habt, könnt ihr auch nach Ablauf des Angebots weiter kostenlos spielen.

Lade Two Point Hospital aus dem Epic Games Store herunter.

Sorge dafür, dass du so viele Patienten wie möglich behandelst! / © Steam

Das kostenlose Spiel der nächsten Woche

The Operator

Nächste Woche könnt ihr ein preisgekröntes Indie-Spiel kostenlos herunterladen. The Operator lässt euch in die Welt der fiktiven FDI eintauchen, einer Regierungsbehörde, die nur die abscheulichsten Verbrechen aufklären soll. Egal, ob es sich um einen Mord, eine Entführung oder einen verheerenden Cyberangriff handelt, Ihr steht an der Spitze der spannenden Ermittlungen. Jeder Fall ist mit einer spannenden Geschichte verbunden, die euch sicher fesseln wird.

Normalerweise kostet The Operator etwa 15 Euro. Ab nächster Woche könnt ihr das Spiel kostenlos herunterladen. Es hat zahlreiche Preise gewonnen, vor allem für sein unglaubliches Storydesign.

Lade The Operator aus dem Epic Games Store herunter.

The Operator ist ein preisgekröntes Indie-Spiel. / © Steam

Freut ihr euch schon darauf, nächste Woche das kostenlose Spiel herunterzuladen? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen!