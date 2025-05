Das Live-Action-Remake von Lilo und Stitch ist ein Hit. An seinem ersten Wochenende in den USA spielte die Realverfilmung des Disney-Klassikers 183 Millionen Dollar ein. Das ist mehr als das Original aus dem Jahr 2002, das im selben Zeitraum 145 Millionen Dollar einbrachte. Viele Fans ärgern sich jedoch über einige Änderungen, die mit der Figur oder der Erzählung zusammenhängen. Ich persönlich finde, dass viele dieser Änderungen Lilo und Stitch zu einer der am wenigsten katastrophalen Live-Action-Verfilmungen der letzten Jahre machen.

Anm.: Der Rest dieses Artikels enthält Spoiler zu den beiden Filmen Lilo und Stitch, dem Original von 2002 und dem Live-Action-Remake von 2025.

Ich habe Lilo und Stitch letztes Wochenende mit meiner Schwester gesehen. Abgesehen davon, dass wir beide einen Schlag ins Gesicht bekamen, als wir uns daran erinnerten, dass das Original 2002, also vor 23 JAHREN, in die Kinos kam, gefiel uns der Film ziemlich gut. Sogar einige Änderungen oder Auslassungen im Vergleich zum Original erschienen mir vorteilhaft. Die Unabhängigkeit der Figur von Nani, Lilos älterer Schwester, oder das völlige Fehlen von Captain Gantu, dem Bösewicht im Originalfilm. Und sogar die Entscheidung, auf Agent Pleakleys Neigung, sich zu verstellen, zu verzichten.

All diese Abweichungen, die das Remake vorgenommen hat, machen es meiner Meinung nach zu einem besseren Film. Aber ein Teil der Fans sieht sie als Beleidigung der Botschaft des Originalfilms. Ich stimme dem nicht unbedingt zu, auch wenn ich einige Argumente in dieser Richtung sehr interessant fand. Und im Übrigen macht auch für mich der Lilo und Stitch von 2025 unverzeihliche Fehler.

Die Figur von Lilo hat nichts mit dem Original zu tun

In dem Animationsfilm von 2002 ist Lilo ein besonderes kleines Mädchen. Sie hat eine ganz besondere Intelligenz, "outside the box", kombiniert mit einer blühenden Fantasie, die sie kreativ, sensibel und manchmal neurotisch macht.

Sie hat weder die Reife noch die emotionale Intelligenz und schon gar nicht die Ängste oder Sorgen eines Kindes in ihrem Alter. Und diese Feststellung verstärkt sich im Kontrast zu den Persönlichkeiten der anderen Kinder in Lilos sozialem Kreis, die gemein sind und die Figur nicht wirklich verstehen. Gemein, wie Kinder, die alles ablehnen oder fürchten, was sie nicht kennen.

Die Lilo aus dem Remake von 2025 ist viel "normaler". Sie hat eine kindlichere Persönlichkeit. Und das ist nicht abwertend gemeint, sie kümmert sich um das Wohlergehen der Tiere, sie hat immer noch ihre deformierte Puppe, die eine Operation am Kopf braucht. Aber sie sieht eher so aus, wie ich mir ein Kind in ihrem Alter vorstelle, oder vielleicht so, wie ich mir selbst in diesem Alter vorstelle?

Die animierte Lilo ist sechs Jahre alt, die Schauspielerin Maia Kealoha in der Neuverfilmung ist acht Jahre alt / © Walt Disney Pictures

Wie auch immer, diese Darstellung von Lilo war für einige, die den Film gesehen haben, ein Problem. Das Problem bestand darin, dass die Figur Lilo an Tiefe verloren hätte. Sie, die im Original als Vorbild diente, um introvertierte Kinder dazu zu inspirieren, ihre Persönlichkeit anzunehmen und zu erforschen, wäre nur eine leere Hülle eines Lambda-Kindes geworden.

Ich finde, dass diese Wahl den gegenteiligen Effekt hat. Sie vermenschlicht Lilo und macht es leichter, sich mit ihr zu identifizieren. Kennt Ihr viele Kinder, die jünger als zehn Jahre sind (die animierte Lilo ist sechs Jahre alt, die Schauspielerin Maia Kealoha im Remake ist acht), die Elvis Presley auf einem Plattenspieler hören und ihre eigenen Fotos machen und entwickeln, wie im Originalfilm? Ich nicht.

Der einzige Moment, in dem mich diese Normalisierung von Lilo als Kind gestört hat, war in ihrer Beziehung zu Stitch und der Welt um sie herum. Das ist eine sehr persönliche Interpretation, aber ich habe den Eindruck, dass die Lilo aus dem Original besser versteht, was um sie herum passiert. Sie ist sich der Gefahr bewusster, die das Jugendamt für die Einheit dessen, was von ihrer Familie noch übrig ist, darstellt. Und sie ist sich der wahren Natur von Stitch bewusster. Sie versteht schnell, dass Stitch mehr ist als nur ein komischer Hund und dass er etwas ganz Besonderes ist.

Nani verlässt ihre Ohana

Nani ist die ältere Schwester von Lilo. Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert sie sich um Lilo wie um ihre eigene Tochter. Dieses Phänomen wird als Parentifizierung bezeichnet. Sie stellt alle ihre Bestrebungen zurück und stellt Lilos Bedürfnisse an die erste Stelle. Das Remake hat diese Familiendynamik aufgegriffen, sie aber nuanciert. Und genau das hat einigen Zuschauern nicht gefallen. In Lilo und Stitch aus dem Jahr 2025 wird Nani vorgeworfen, dass sie Lilo im Stich lässt.

Der ganze Film dreht sich um das Konzept von "ohana". "Ohana bedeutet Familie, Familie bedeutet, dass niemand verlassen oder vergessen werden darf." Das ist fast das Familienmotto der Pelekais (der Familienname von Lilo und Nani). Und dieses Mantra wird viele Male beschworen, sowohl im Originalfilm als auch im Film aus dem Jahr 2025.

Nun, am Ende der Neuverfilmung, geht Nani an eine Universität in Kalifornien, um Meeresbiologie zu studieren. Das Sorgerecht für Lilo wird ihrer Nachbarin Tūtū anvertraut, die seit Beginn des Films als fürsorgliche und beschützende Adoptivgroßmutter fungiert. Das ist eine völlige Erfindung für den Film von 2025 und kommt im Original überhaupt nicht vor. Tūtū existiert nicht einmal im Lilo und Stitch von 2002.

Die Beziehung zwischen Lilo und Nani ist in der Neuverfilmung von 2025 gesünder / © Walt Disney Pictures.

Kritiker dieser Änderung argumentieren, dass dadurch die Beziehung zwischen Lilo und Nani verwässert wird, die doch eigentlich eine Verschmelzung sein sollte. Nani ist Lilos Ersatzelternteil. Auch hier finde ich, dass die Änderung Nanis Charakter unendlich viel mehr Tiefe verleiht. Sie bricht aus dieser Parentifizierung und dem Imperativ, eine "gute Mutter" oder ein "guter Elternteil" zu sein, aus. Ein Imperativ, der viel absoluter und extremer verteidigt wird, wenn der betreffende Elternteil eine Frau ist.

Sie lässt Lilo in sehr guten Händen. Oma Tūtū ist praktisch Teil ihrer Familie. Lilo bleibt in einer auf den ersten Blick gesunden und vertrauten Umgebung und ist von Menschen umgeben, die sie lieben. Nani geht in eine Schule, die ihr mehr Chancen bietet, ihrer Schwester eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Lilo und Stitch spielt in den USA. Das ist alles andere als der ideale Ort, um als alleinerziehender Elternteil ohne Schulabschluss und mit einem Kind (und einem Alien), für das man sorgen muss, zu leben.

Und übrigens hat sich Nani diesen Traum lange Zeit selbst verwehrt, gerade weil sie Lilo nicht aufgeben wollte. Ganz am Anfang des Films erfahren wir sogar, dass sie ihr Annahmeschreiben an der Universität weggeworfen hatte (aber Tūtū hat es aus dem Müll geholt).

Der white-washed und de-queerisierte Agent Pleakley

Dies ist der Punkt, der die meisten Empfindlichkeiten verdorben hat. Er betrifft Agent Pleakley, einen der Aliens, die Stitch im Auftrag der Intergalaktischen Föderation abholen sollen. Im Original hatte diese Figur die Besonderheit, dass sie sich mit ihrem Partner Dr. Jumba verkleidete, um auf der Erde unbemerkt zu bleiben.

Der Gag bestand darin, dass er sich mit Kleidern und Perücken als Frau verkleidete, sein außerirdisches Aussehen aber trotzdem sehr auffällig blieb.

In Lilo und Stitch aus dem Jahr 2025 gibt es keine grotesken Verkleidungen mehr. Pleakley und Jumba benutzen eine Technologie, die auf genetischer Replikation basiert, um das Aussehen von Menschen anzunehmen. Und diese Menschen sind zwei ganz gewöhnliche weiße Männer. Oder zumindest zwei weiße Männer, von denen einer, Pleakley, nicht mehr wie ein Gender Fluid aussieht. Der Regisseur des Live-Action-Films, Dean Fleischer Camp, hat jedoch versichert, dass er es versucht hat, aber es einfach nicht funktioniert hat.

Ich war acht Jahre alt, als ich den Originalfilm sah. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir bewusst war, was eine Queer-Ikone ist oder was das Tragen von Transvestiten außer "das macht Spaß" noch vermitteln kann, aber ich finde, dass die Darstellung von Pleakley sehr, sehr steril ist und dass die Figur dadurch viel von ihrem Interesse verliert. Und vor allem glaube ich nicht, dass die Beibehaltung dieses Persönlichkeitsmerkmals irgendeinen negativen Effekt auf die Zuschauerzahlen des Films im Jahr 2025 gehabt hätte.

Das Aussehen von Pleakley und Jumba ist im Vergleich zum Originalfilm zu steril / © Walt Disney Pictures.

Ich würde aber nicht wie einige Kritiker sagen, dass es darum geht, die "Rechten" zu streicheln, indem man Pleakleys Charakter heteronormativer gestaltet. Ich denke, dass der Grund für die Wahl von Pleakleys Figur hauptsächlich finanzieller und technischer Natur ist.

Finanziell, weil die Agenten der Schauspieler, die den Figuren Pleakley und Jumba ihre Stimmen leihen, darauf bestanden haben, dass die Schauspieler auf der Leinwand zu sehen sind. So wie jede Person, die in einem Film oder einer Serie einen Helm trägt, ihn absetzen muss, damit man ihren Kopf sehen kann.

Und vor allem: Vielleicht funktioniert der Crossdressing-Gag in Live-Action nicht. Ich persönlich fand das Chara-Design von Pleakley und Jumba "ekelhaft". Schon in der Zeichentrickversion war mir Jumba damals unheimlich. Aber in der Neuverfilmung von 2025 fand ich sie visuell abstoßend. Pleakleys Haut ist, wenn er nicht sein menschliches Aussehen hat, klebrig und schleimig. Diese Unebenheit im Design findet sich im Original nicht wieder. Und das ist ein bisschen das Problem aller Live-Action-Filme, die versuchen, eine Figur realistischer darzustellen. Das ist oft sehr hässlich.

Ich denke auch, dass die hyperrealistische Darstellung der Figuren in Kombination mit den grotesken Verkleidungen die Grenzen meiner stillschweigenden Ungläubigkeitsaufhebung überschritten hat. Das hätte mich aus dem Film gerissen. Andererseits, warum haben sie sich nicht einfach für ein menschliches Aussehen entschieden, sondern für einen Menschen, der sich verkleidet?

Aber ihr Live-Action-Design ist einfach nur ekelhaft / © Walt Disney Pictures

Captain Gantu wurde völlig in den Hintergrund gedrängt.

Das ist der größte Unterschied zwischen dem animierten Lilo und Stitch und dem Live-Action-Lilo und Stitch. Der große Bösewicht, Käpt'n Gantu mit seinem Walhai-Kopf, wurde im Remake völlig aus dem Drehbuch verdrängt.

Es ist Dr. Jumba, der Gantu als Antagonist im Live-Action-Film ersetzt. Dean Fleischer Camp verteidigte diese Wahl gegenüber CinemaBlend:

Gantu war eines der Dinge, die in Realaufnahmen nicht so gut funktionieren. Wir haben es ein wenig erforscht, aber letztendlich mussten wir die Entscheidung treffen. Und ich stehe zu dieser Entscheidung, weil ich das Gefühl habe, dass man bei dem Versuch, diese Charaktere stärker zu verankern und eine Geschichte mit etwas mehr emotionaler Tiefe zu erzählen, insbesondere zwischen den Schwestern, Raum schaffen muss, damit man atmen kann und diese Dinge tun kann.

Kapitän Gantu existiert nicht im Lilo und Stitch des Jahres 2025 / © Walt Disney Pictures.

Erinnert Ihr Euch noch, als ich über die Grenzen meiner stillschweigenden Unverkäuflichkeitsbeschränkung sprach? Ja, Captain Gantu hätte alle meine Zähler gesprengt.

Aber ich verstehe auch die Kritiker, die sich darüber aufregen, dass Jumba zum großen Bösewicht gemacht wird, ohne dass er auch nur den Hauch einer Chance auf Erlösung hat. Wenn man bedenkt, wie sehr er am Ende des Originalfilms und seiner Fortsetzungen zu einem wesentlichen Mitglied von Lilos Ohana wird, kann seine Behandlung im Remake zu Recht als Beleidigung empfunden werden.

Cepeeeeeeeeedant ... Ich habe Gantus Charakter immer als hohl und eindimensional empfunden. Er ist der große Bösewicht, der gemeine Dinge tut, weil er nicht nett ist. Dadurch, dass er im Remake nicht mehr vorkommt, bleibt mehr Zeit, um die Beziehung zwischen Lilo und Nani auf der Leinwand zu entwickeln. Und das finde ich ziemlich vorteilhaft.

Die wahren Sünden der Neuverfilmung von Lilo und Stitch

Die Realverfilmung von Lilo und Stitch hat mir gut gefallen. Fand ich sie besser als den ursprünglichen Animationsfilm? Natürlich nicht. Das Tempo des Films war von Anfang an ein Problem für mich.

Die gesamte Einleitung des Films ist viel zu schnell. Das Remake nimmt sich nicht genug Zeit, um Stitch als echte potenzielle Bedrohung zu etablieren, als Monster, als Killermaschine ohne Emotionen. Außerdem wird Stitch fast sofort nach seiner Begegnung mit Lilo zum Guten.

Im Animationsfilm ist das viel differenzierter. Stitch ist am Anfang böse und bleibt es auch ziemlich lange. Erst nachdem er von Lilo zurückgewiesen wird, erkennt er den Wert, eine Familie zu haben. Die ganze Passage, die eine Parallele zwischen Stitch und dem hässlichen Entlein zieht, wurde im Remake völlig weggelassen.

Ein weiterer Fehler ist meiner Meinung nach die Wahl des Schauspielers, der den CIA-Agenten - und Sozialarbeiter in seiner Freizeit - Cobra Bubbles verkörpert: Courtney B. Vance hat einfach nicht die bedrohliche Ausstrahlung und die imposante Sillouhette der Figur aus dem Zeichentrickfilm von 2002. Was mich am meisten ärgert, ist, dass der Synchronsprecher der Figur im Original kein anderer als Ving Rhames ist. Er passt körperlich viel besser zu der Figur.

C.O.B.R.A / © Walt Disney Pictures

Nicht zuletzt ist es die berühmte Kanone direkt aus dem Videospiel Portal, mit der Nani ihre Schwester besucht, während sie auf dem College ist. In dieser Post-Credit-Szene ist zu sehen, wie Nani sich mithilfe eines Gewehrs/Kanone, das interdimensionale Portale verschießt, teleportiert. Ein Gewehr, das dem Oberschurken Jumba gehörte.

Aber wie konnte Nani mit einer außerirdischen Waffe in ihrem Koffer in aller Ruhe von Hawaii nach Kalifornien fliegen? Sie ging ohne Probleme durch den Zoll, ganz ruhig, ganz ruhig, bilou? Das ist der Punkt, an dem ich Stopp sagen muss. Dieses Remake ist völlig unrealistisch!