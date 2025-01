Die meisten von Euch dürften mit dem schwachen Audio-Erlebnis eines Smart-TVs recht unzufrieden sein. Es fehlen Bässe und ausgewogene Töne, häufig sind Stimmen zu leise und laute Effekte, wie etwa Explosionen, übertönen die restliche Filmsequenz. Möchtet Ihr Eure Serien und Filme lieber in guter Tonqualität genießen, bleibt häufig nur der Griff zur Soundbar. Allerdings gibt es dermaßen viele Modelle, dass es schwerfällt, hier die Passende zu finden. Bei Otto bekommt Ihr jetzt mit der Samsung HW-S810GD ein richtig gutes Modell zum Bestpreis geboten.

Affiliate Angebot Samsung HW-S810GD

Samsung HW-S810GD: Das bekommt Ihr für Euer Geld

Neben der eigentlichen Audioleiste erhaltet Ihr im Lieferumfang auch einen externen Subwoofer, sowie alle nötigen Kabel und eine Halterung für die Wandmontage. Hierbei handelt es sich um ein 3.1.2-Kanal-System – also ein Stereo-Soundsystem mit Center-Speaker, einem zusätzlichen Tieftöner und zwei weiteren Upfiring-Speakern, um den Surround-Sound zu verbessern.

Dank der flachen Bauweise passt die Samsung HW-S810GD unter (fast) jeden Fernseher. / © Samsung

Insgesamt sieben integrierte Lautsprecher sollen für einen hochwertigen und satten Sound sorgen, während der 160-W-Subwoofer den nötigen Bass mitbringt. Neben Dolby Atmos und Hi-Res Audio ist hier auch DTS Virtual:X an Bord, damit Ihr die volle Surround-Sound-Dröhnung genießen könnt. Auch Q-Symphony gibt's ebenso, falls Ihr einen Samsung-TV zuhause habt. Über Wi-Fi oder Bluetooth könnt Ihr die Soundbar zudem kabellos verbinden. Außerdem ist sie kompatibel mit Google Chromecast und Apple AirPlay 2.

So gut ist das Angebot zur Samsung-Soundbar wirklich

Das Modell von 2024 ging mit einem Einstiegspreis von 749 Euro an den Start. Mittlerweile müsst Ihr glücklicherweise nicht mehr ganz so viel zahlen. Ein Blick auf den Preisvergleich verrät, dass Ihr hier in der Regel mit rund 370 Euro rechnen dürft. Allerdings verlangt Otto jetzt nur noch 279 Euro für die Samsung-Soundbar*. Hier kommen noch einmal 4,95 Euro für den Versand hinzu, außer Ihr nutzt das Treueprogramm Otto UP*. Ihr solltet Euch allerdings beeilen, denn wie üblich kann das Angebot hier jederzeit enden.

Der nächstbeste Preis im Netz liegt aktuell bei 379,99 Euro, wodurch Ihr derzeit fast 100 Euro im direkten Vergleich spart. Möchtet Ihr Euch also eine Soundbar mit kabellosem Subwoofer und einer Menge Leistung schnappen, solltet Ihr Euch diesen Deal auf keinen Fall entgehen lassen. Habt Ihr zudem noch einen Smart-TV (Kaufberatung) von Samsung, ist dieses Angebot fast schon ein Muss. Bedenkt allerdings noch, dass Ihr zur verlustfreien Verbindung einen HDMI-eARC-Anschluss (HDMI 2.1) am TV benötigt.

Affiliate Angebot Samsung HW-S810GD

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits eine Soundbar? Was ist Euch bei einem solchen Gerät am wichtigsten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!