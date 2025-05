Mit dem Tefal OptiGrill holt Ihr Euch das BBQ-Feeling nach Hause – sauber, unkompliziert und ohne Rauchwolken. Und das Beste daran: Aktuell bekommt Ihr das Multitalent zum reduzierten Preis bei MediaMarkt.

Grillen – ganz einfach und wetterunabhängig

Mit dem Tefal OptiGrill könnt Ihr das ganze Jahr über Grillen wie im Sommer. Im Gegensatz zu einem Kohle- oder Gasgrill braucht dieses Gerät nur eine Steckdose – und schon kann es losgehen. Die nächste Grillparty fällt somit auch bei schlechtem Wetter nicht ins Wasser, sondern kann ganz einfach von der Terasse in das Wohnzimmer verlegt werden. MediaMarkt hat passend zum Frühling den Preis gesenkt, sodass Ihr aktuell 21 Prozent sparen könnt.

Der Elektrogrill bringt zwölf automatische Programme mit, die Euch das Kochen abnehmen: Egal ob Steak, Fisch, Gemüse oder Sandwich – der Grill erkennt durch integrierte Sensoren die Dicke des Grillguts und passt die Garzeit automatisch an. Das Ergebnis: Auf den Punkt gegartes Essen mit null Stress.

Ihr wollt die Kontrolle selbst übernehmen? Der manuelle Modus erlaubt Euch individuelle Temperatureinstellungen. Sogar gefrorene Zutaten sind kein Hindernis: Der OptiGrill taut sie für Euch auf. Als praktisches Extra liefert Tefal eine Backschale mit, in der Ihr auch Lasagne, knusprige Pommes oder Aufläufe zaubern könnt. In der dazugehörigen App findet Ihr außerdem Schritt-für-Schritt-Rezepte und Inspiration für neue Gerichte. Nach dem Essen wandern die abnehmbaren Teile ganz bequem in die Spülmaschine.

Im Angebot ist die großzügige XL-Version des OptiGrills, mit der Ihr gleichzeitig bis zu acht Portionen zubereiten könnt – ideal für Familien oder gemütliche Grillabende mit Freunden. Statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 459,99 Euro verlangt MediaMarkt derzeit 359,99 Euro. Der Versand ist inklusive.

Preiswerte Alternative kommt ebenfalls von Tefal

Falls Ihr nicht ganz so viele Funktionen benötigt, könnte der Tefal Malaga Elektrogrill eine gute Alternative sein. Auch damit grillt Ihr für bis zu acht Personen, die Temperatur lässt sich manuell anpassen und nach dem Grillvergnügen übernimmt die Spülmaschine den Rest. Der Preis? Nur 57,99 Euro statt 104,99 Euro – ein echtes Schnäppchen für alle, die gelegentlich komfortabel grillen möchten.

Was haltet Ihr von den Elektrogrills von Tefal? Nutzt Ihr bereits ein solches Gerät oder grillt Ihr noch auf die herkömmliche Art?

