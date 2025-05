Euch hat die Vorstellung des neuen Samsung Galaxy S25 Edge komplett kaltgelassen und Ihr seid einfach nur auf der Suche nach einem guten Angebot zum S25 Ultra? Dann solltet Ihr bei Gomibo vorbeischauen. Der niederländische Online-Shop bietet das Flaggschiff-Smartphone gerade mit passendem Handyvertrag im Telekom-Netz und fettem Wechselbonus an. Wir haben uns den Deal genauer für Euch angeschaut.

Samsung zählt seit Jahren zu den gefragtesten Herstellern. Mit der S25-Serie bietet das Unternehmen seine aktuelle Flaggschiff-Serie an, die vor Kurzem um ein weiteres Modell ergänzt wurde. Ist das Samsung Galaxy S25 Edge nicht Euer Fall, könnt Ihr bei Gomibo gerade einen spannenden Deal zum Top-Modell, dem Galaxy S25 Ultra, entdecken. In Verbindung mit einem Handyvertrag im Telekom-Netz könnte sich das Ganze wirklich lohnen.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra: Darum ist das Smartphone so beliebt

Dass wir es beim Samsung Galaxy S25 Ultra mit einem der besten Smartphones auf dem Markt zu tun haben, muss ich hier niemandem mehr erklären. Angefangen beim 6,9-Zoll-OLED-Display mit adaptiver Bildwiederholrate und IP68-Schutzklasse, über das saubere Android 15, dem One UI aufliegt, bis hin zur guten Leistung des Snapdragon 8 Elite mit seinen 12 GB LPDDR5x RAM und (in diesem Fall) 256 GB UFS-4.0-Speicher, überzeugt das Gerät.

Die Kameras des Samsung Galaxy S25 Ultra bieten richtig gute Fotos. / © nextpit

Doch auch bei der Kameraleistung des S25 Ultra gibt es nichts zu meckern. Die 200-MP-Hauptkamera sorgt für gute Bilder bei Tag und Nacht. Zusätzlich verspricht Samsung sieben Jahre lang Software- und Sicherheitsupdates. Etwas schade ist, dass die Bluetooth-Konnektivität des S Pen gestrichen wurde. Auch die, noch immer, langsame Ladegeschwindigkeit ist nicht gerade "Ultra". Seid Ihr Euch noch unsicher, ob das Gerät etwas für Euch ist, empfiehlt sich übrigens ein Blick in unseren Test zum Samsung Galaxy S25 Ultra.

Sparen bei Gomibo: So gut ist der Deal wirklich

Schauen wir uns also einmal die Kosten genauer an. Bei diesem Angebot zahlt Ihr monatlich 39,99 Euro*, sowie einmalig 129 Euro für das Smartphone. Die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro könnt Ihr Euch allerdings erstatten lassen. Dafür erhaltet Ihr neben dem Flaggschiff-Smartphone auch einen Tarif im Telekom-Netz. Genauer gesagt bietet Euch das Vertragsmodell 35 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Providers, sowie eine maximale Download-Bandbreite über 50 MBit/s. Alle Details könnt Ihr der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Tarif-Deal-Check Anbieter Freenet Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 35 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s SMS / Telefon-Flat Ja 5G Ja Laufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 39,99 € Einmalige Gesamtkosten 129,00 € Wechselbonus 150,00 € Gesamtkosten 938,76 € Reguläre Gerätekosten Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) – 895,00 € Effektive monatliche Tarifkosten ~ 1,82 € Zum Angebot*

Lohnt sich das Angebot zum Samsung Galaxy S25 Ultra?

Das Smartphone kostet Euch mindestens 895 Euro im Netz. Günstiger bekommt Ihr es nur bei Re-Sellern oder über Marktplätze. Beim aktuellen Gomibo-Deal* hingegen profitiert Ihr von zwei aktuellen Freenet-Aktionen: Zum einen gibt's 150 Euro Wechselbonus, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt und zum anderen könnt Ihr Euch die Anschlussgebühr erstatten lassen. Dafür müsst Ihr nur eine SMS mit "AP frei" an die 8362 senden, sobald Euer Vertrag aktiviert wurde.

Dadurch zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit 938,76 Euro. Bedeutet, dass Ihr monatlich rund 1,82 Euro für den Tarif zusätzlich abdrückt. Für einen Handyvertrag im Telekom-Netz ein durchaus interessanter Kostenpunkt. Dennoch ist auch klar, dass es sich hier bloß um Mathematik handelt. Denn im Endeffekt müsst Ihr weiterhin 39,99 Euro pro Monat stemmen können. Seid Ihr allerdings schon länger auf der Suche nach einem guten Deal zum Galaxy S25 Ultra, solltet Ihr Euch das Gomibo-Angebot näher anschauen – allerdings lohnt sich das nur, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitnehmt.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy S25 Ultra Jetzt den Wechselbonus mitnehmen und sparen!

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Ganze interessant für Euch oder spart Ihr bereits auf die nächste Samsung-Generation? Lasst es uns wissen!