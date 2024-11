Selbst die besten Fernseher leiden häufiger unter einem gemeinsamen Problem: die schwache Audioqualität. Abhilfe schaffen hier jedoch Soundbars. Allerdings kosten sie häufig eine ordentliche Stange Geld. Anders ist das bei der Samsung HW-B540. Die 2.1-Kanal-Soundbar mit externem Subwoofer ist recht günstig. Aber was taugt eine Soundbar unter 200 Euro überhaupt? Das findet nexpit in diesem Test für Euch heraus.

Hochwertiges Design mit kleinen Abstrichen

Das Design der Samsung HW-B540 ist schlicht und kompakt. Somit passt sie problemlos unter die meisten größeren Fernseher. Alle Anschlussmöglichkeiten sind einfach erreichbar. Die Verarbeitung der Soundbar wirkt zudem sehr hochwertig. Lediglich der Subwoofer ist etwas zu wuchtig.

Stärken der Samsung HW-B540

Kompaktes Design

Hochwertige Verarbeitung der Audioleiste und des Subwoofers

Ausreichend Anschlussmöglichkeiten

Wenig Kabelsalat

All-In-One-Fernbedienung inklusive

Schwächen der Samsung HW-B540

Subwoofer etwas zu wuchtig

Könnte für manche TV-Modelle etwas zu lang sein

Gewöhnungsbedürftige Steuerung

Die Samsung HW-B540 besteht aus einer Audioleiste und einem Subwoofer. Erstere misst 86 x 5,94 x 7,5 cm, ist komplett in Schwarz gehalten und passt problemlos unter einen 55-Zoll-TV. Je nach Anbringung der Standfüße des Fernsehers könnte es dennoch etwas eng werden. Die Leiste fühlt sich hochwertig an und besteht aus Kunststoff. An der Frontseite ist ein Gitter angebracht, hinter dem die Lautsprecher eingelassen sind. Die Anschlussmöglichkeiten befinden sich versteckt an der Rückseite.

Die Audioleiste der Samsung HW-B540 misst gerade einmal 86 cm in der Breite. / © nextpit

Insgesamt fünf Ports stehen Euch hier zur Verfügung. Einer davon betrifft den DC-Anschluss zur Stromversorgung. Zusätzlich gibt es einen HDMI-ARC-Port, einen HDMI-2.1-Anschluss, einen USB-A-Slot und einen optischen Audioeingang. Auf der Vorderseite der Leiste ist rechts ein kleines Display angebracht, das Euch Informationen zur aktuellen Sound-Einstellung, dem Verbindungstyp oder dem Bass-Level preisgibt.

Die Soundbar könnt Ihr auch an der Wand montieren. Die nötigen Schrauben und Befestigungen sind im Lieferumfang bereits enthalten. Beim Subwoofer dürfte das jedoch etwas schwieriger werden. Dieser misst 18,4 x 34,6 x 29,5 cm und wiegt 4,4 kg. Anders als erwartet, liefert der Bluetooth-Subwoofer jedoch keinen allzu kräftigen Bass. Doch dazu später mehr. Da das Gerät eine Verbindung über Bluetooth aufbaut, ist das Kabelmanagement an Eurem TV deutlich sauberer.

Der Subwoofer der Samsung HW-B540 verbindet sich automatisch via Bluetooth und besteht aus einer Holzverkleidung. / © nextpit

Es handelt sich hier um einen sogenannten Frontfire Subwoofer, der über eine große Lautsprecher-Öffnung an der Front verfügt. Die Bassbox ist ebenfalls hochwertig verarbeitet und ist mit schwarzem Holz verkleidet, das über keine Maserungen verfügt. Während das optische Kabel enthalten ist, fehlt leider ein HDMI-Kabel. Allerdings gibt es noch eine Fernbedienung zur Steuerung der Soundbar. Hiermit könnt Ihr die Sound-Einstellungen justieren, verschiedene Bass-Stufen einrichten und Eure Geräte via Bluetooth verbinden.