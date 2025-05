Der Markt für manche Produkte kann in Deutschland wirklich seltsam sein. Aktuelles Beispiel WLAN-Router: Firmen wie TP-Link, Netgear oder sogar Asus dominieren international. Allerdings gibt es in Deutschland einen Hersteller, der alle anderen überragt.

Dieses "Quasi-Monopol", wird in Deutschland von einem Unternehmen gebildet, das im Ausland häufig nur als Randerscheinung auftritt. Die Rede ist von AVM mit ihren "Fritz!Box"-Routern. Diese Geräte zeichnen sich durch ihre benutzerfreundliche Handhabung, eine Vielzahl an Funktionen (wie Telefonanlagen, DECT, Mesh-Technologie und Kindersicherungen), hohe Zuverlässigkeit sowie durchweg positive Testergebnisse aus. Der meistverbreitete Internet-Weg, DSL, wird von der 7er-Serie von AVM ins Heimnetz umgewandelt. Das, unserer Meinung nach, beste Modell ist die Fritz!Box 7690.

Fritz!Box 7690: Neuer Bestpreis möglich

Die Netzwerk-Zentrale, die sowohl Internet- als auch alle Datenstrecken steuert und zudem als Smart-Home-Hub sowie für Festnetztelefone fungiert, ist momentan deutlich günstiger erhältlich. Bei MediaMarkt könnt Ihr sie Euch schon für 222 Euro schießen, was einem ordentlichen Rabatt von 30 Prozent entspricht. So günstig war die erst im Jahr 2024 eingeführte Fritz!Box, die normalerweise 320 Euro kostet, bisher noch nie!

Besonders bemerkenswert: Damit ist die 7690 sogar günstiger als ihre Vorgängerin, die 7590 (bei Amazon gerade für 228 Euro*). Apropos Amazon: Der Online-Gigant hat die 7690 ebenfalls zum Schnapszahlpreis von 222 Euro im Angebot*.

Das Tiefstpreis-Argument zieht – die von Preisverläufen angegebenen 220 Euro waren jeweils noch exklusive Versandkosten. Die entstehen weder bei MediaMarkt noch bei Amazon – somit bilden die 222 Euro den bisher besten Preis.

Beste DSL-Fritz!Box: Darum ist sie so gut

Die Fritz!Box 7690 bietet die Unterstützung für WiFi 7 und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 7 GBit/s über alle Frequenzbänder hinweg. Damit übertrifft sie die Anforderungen, die von Internetanbietern an Außenverbindungen gestellt werden, bei denen oft nur einige Hundert MBit/s zur Verfügung stehen. Bedeutet, dass Euer Heimnetzwerk deutlich leistungsfähiger ist, als es die Verbindung zum Internet vermuten lässt.

Der Router ist – natürlich – Mesh-fähig, kann das Signal also via Repeater nicht nur verlängern, sondern an jedem Zugangspunkt auch noch verstärken. Ideal für große Wohnungen, Häuser oder entlegene Zugangspunkte im Garten.

Die 7690 ist im technischen Vergleich mit der 7590 etwas leichter, bietet höhere Spitzengeschwindigkeit, neuere Standards (Stichwort WiFi 7) und ist generell auf dem neuesten Stand. Selbst den Lieferumfang hat AVM optimiert und legt der neueren Fritz!Box ein 5-Meter-DSL-Kabel (gegenüber 1,5 Metern) bei, um sie flexibler aufzustellen. Nur beim Design bleibt man sich treu. Das unauffällige, aber charakteristische Weiß-Rot mit geschwungener Oberfläche samt geriffeltem Element ist nach wie vor Programm.

Die Angebote von MediaMarkt und Amazon sind seit wenigen Tagen da. Beide Anbieter verlangen keine Versandkosten, wodurch Ihr die Qual der Wahl habt. Soll es ganz schnell gehen, bietet MediaMarkt den Versand via Uber in vielen Städten. Hier fallen allerdings dann 4,99 Euro zusätzlich an.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits eine Fritz!Box? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!