Der Xiaomi SU7, das erste E-Auto des chinesischen Herstellers, steckt in echten Schwierigkeiten – und das ausgerechnet an seinem Heimatmarkt. Erst ein tödlicher Unfall im April, dann Ärger um Fake-Lüftungen und unzuverlässige Lieferzeiten – kein Wunder, dass viele Käufer inzwischen einen großen Bogen um das erste E-Auto des Herstellers machen. Die Verkaufszahlen? Im freien Fall! Während in der zweiten Märzwoche noch 23.000 Bestellungen eingingen, waren es in den ersten beiden Mai-Wochen gerade mal 13.500, schreibt Wallstreet Online unter Berufung auf die Deutsche Bank. Die große Frage, die jetzt im Raum steht: Wie sicher sind die smarten Systeme des vollelektrischen Xiaomi-Flitzers wirklich?