In Googles Prioritätenliste nach Gemini auf einen niedrigeren Rang verwiesen, hatte Android eine Pre-Show, um seine Updates vor der Hauptveranstaltung der Google I/O zu präsentieren. Das Highlight der Präsentation war die neue Version des "Material"-Designs für das mobile Betriebssystem, genannt "Material 3 Expressive". Mal sehen, wie es Euer Smartphone und Eure Smartwatch verändern wird.

Da es nur noch ein paar Wochen bis zum großen Android 16-Launch sind, tickt die Uhr für die Android-Entwickler/innen, um sich mit den neuen Design-Werkzeugen des neuen Systems vertraut zu machen. Die wichtigste Änderung in Material 3 Expressive ist die fließendere Darstellung von Animationen - "federnd" in Googles eigenen Worten.

Google selbst hat das neue Design vor ein paar Tagen geleakt, aber jetzt konnten wir nicht nur sehen, wie die Designelemente aussehen werden, sondern auch, wie sie animiert werden. Farben und Typografie haben sich ebenfalls geändert, aber unserer Meinung nach haben noch nicht alle Apps gleichermaßen von dem Update profitiert.

Auf den Screenshots sehen die meisten Google-Apps ähnlich aus wie ihre aktuellen Versionen, aber das Unternehmen scheint den Kontrast zu verbessern und weniger restriktive Optionen für Oberflächenelemente zu geben. Google verspricht außerdem, dass die neuen Animationen von haptischem Feedback begleitet werden, aber das wird von den App-Entwicklern abhängen.

Ein auffälliger Unterschied liegt in den Schnelleinstellungen/Benachrichtigungen, die mit einem Transparenzeffekt ausgestattet sind, anstatt das Hintergrundbild oder das App-Fenster vollständig zu verbergen. In den Schnelleinstellungen haben die Nutzer/innen die Möglichkeit, kleinere Symbole zum Umschalten von Funktionen zu verwenden (ist das eine Verbesserung oder ein Regressionskorrektur?).

Einige der Elemente dürften HyperOS- und iOS-Nutzern bekannt vorkommen. / © Google

In Anlehnung an das iPhone wird die Funktion "Live Updates" aktuelle Benachrichtigungen über den Status von App-Aktivitäten liefern, auch im Modus "Always-on-Display". Zunächst erwähnt Google die Unterstützung von Liefer-, Mitfahr- und Navigations-Apps, so dass Ihr den Überblick behalten könnt, wann Euer Lebensmittelgeschäft/Pizza/Taxi/Bus voraussichtlich eintrifft. Im Vergleich zu iOS' Live Activity gibt es jedoch keine Anzeichen für die Unterstützung von Sport-Apps.

Material 3 Ausdrucksstark auch auf Eurer Smartwatch

Auch Wear OS wird die Material-3-Behandlung erhalten. Fließende Übergänge und ähnliche reaktive Animationen werden mit dem nächsten großen Smartwatch-Systemupdate, Wear OS 6, eingeführt. Wie bei Android-Smartphones wird es auch bei Wear OS dynamische Farbthemen geben, die zum Aussehen der Uhr passen - wähle mit Bedacht!

Die dynamischen Themen von Wear OS basieren auf dem Zifferblatt der Uhr. / © Google

Google erwähnte, dass es für runde Displays optimiert ist und quadratische und "eckige" Formfaktoren hinter sich lässt. Aber um ehrlich zu sein, haben sich die meisten Wear-OS-Geräte für ein rundes Design entschieden.

Mehr Animationen auf einer Smartwatch können die Frage nach dem Akkuverbrauch aufwerfen, aber Google hat angekündigt, dass Wear OS 6 die Akkulaufzeit um bis zu 10 % verbessern wird. Die Änderung ist auf andere Leistungs- und Optimierungsänderungen zurückzuführen, so dass sie je nach Gerät unterschiedlich ausfallen wird.

Zu spät für die Generation Z?

Das neue Design, die Animationen und die Anpassungsmöglichkeiten scheinen darauf abzuzielen, ein junges Publikum für Android zu gewinnen, mit mutigen Farbwahlen und Designelementen in verschiedenen Formen und Größen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dieser Köder funktioniert, da die Gen Z seit vielen Jahren zu iOS tendiert.

Und wie immer bei Android-Updates stellt sich die Frage, ob die Gerätehersteller den neuen Stil übernehmen werden, denn die meisten Unternehmen bieten ihre eigene, maßgeschneiderte Erfahrung an. Google seinerseits sagt, dass die Pixel-Geräte "später in diesem Jahr" mit Material 3 Expressive aktualisiert werden, was darauf hindeutet, dass Android 16 nicht alle vorgestellten Änderungen mit sich bringen wird.

Weitere Details, insbesondere für App-Entwickler/innen, werden auf der Google I/O 2025 vorgestellt, die am 20. Mai beginnt.