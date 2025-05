HiFi-Offensive: Samsung kauft Bowers & Wilkins, Denon und Co.

Samsung setzt neue Akzente in seiner Konzernstrategie – diesmal nicht mit einem neuen Smartphone oder TV-Gerät, sondern mit einer gezielten Offensive im Premium-Audiomarkt. Mit einem bemerkenswerten Schritt stärkt der Technologieriese sein Portfolio im Luxussegment und setzt auf klangvolle Namen mit jahrzehntelanger Tradition. Doch um welchen Schritt geht es? Welche Firmen hat Samsung dieses Mal aufgekauft?

Zukunftsmusik mit strategischer Tiefe

Die Integration hochwertiger Audio-Technologie in Alltagsprodukte steht im Zentrum von Samsungs Ambitionen. Ob Galaxy Buds, Smartphones, Soundbars oder Smart-TVs, künftig, sollen Nutzer nicht nur von besseren Bildschirmen, sondern auch von einer neuen Soundqualität profitieren. Durch den Zukauf ikonischer HiFi-Marken will Samsung sich deutlicher vom Wettbewerb abheben – vor allem von Billiganbietern aus China und Technik-Schwergewichten wie Apple und Sony, die ebenfalls auf kabellose Audiolösungen setzen.

Ein Luxus Line-up für das gesamte Ökosystem

Samsung hat am 6. Mai 2025 über seine Tochterfirma Harman International einen Übernahmevertrag mit dem Medizintechnikunternehmen Masimo unterzeichnet. Für schlappe 350 Millionen US-Dollar gehen renommierte Marken wie Bowers & Wilkins, Denon, Marantz, Polk Audio und Definitive Technology in den Besitz des südkoreanischen Konzerns über. Diese sollen nun die Hermann Lifestyle Division ergänzen, neben bereits etablierten Namen wie JBL, AKG oder Mark Levinson.

Hinter den neu erworbenen Marken stehen echte Legenden der Audiotechnik: Bowers & Wilkins ist bekannt für High-End-Produkte wie den Nautilus-Lautsprecher oder die Zeppelin-Serie. Denon blickt auf über ein Jahrhundert von Innovation zurück – darunter als Erfinder des ersten kommerziellen CD-Players. Marantz steht für edle Verstärker, während Polk Audio und Definitive Technology vor allem im Heimkino-Bereich überzeugen.

Vom Wohnzimmer bis ins Auto

Die Vision reicht jedoch über Wohnzimmer und Hosentasche hinaus: Auch im Fahrzeugbereich will Samsung neue Maßstäbe setzen. Schon heute sorgen Marken wie Harman Kardon und Bang & Olufsen für Sounderlebnisse in der Automobilindustrie. Nun sollen auch Bowers & Wilkins – Komponenten künftig Premium-Fahrzeuge aufwerten. Ziel ist es, differenzierte Audioangebote zu schaffen, die Autohersteller und deren Kunden gleichermaßen begeistern.

Mehr als nur eine Übernahme

Es geht um mehr als Markenrechte, denn Samsung will langfristig Marktführerschaft im Consumer-Audio-Bereich. Harman hält laut Prognosen bereits rund 60 % Marktanteil bei tragbaren Audiogeräten, doch das reicht dem Konzern nicht. Laut weiteren Prognosen soll der Markt bis 2029 auf rund 70 Milliarden US-Dollar wachsen – und Samsung will in der ersten Reihe stehen.

Neue Synergien und ein strategischer Neuanfang

Durch die Einbindung in das SmartThings-Ökosystem sollen Samsung-Nutzer künftig Audiogeräte im gesamten Zuhause zentral steuern können. Die neue Struktur innerhalb der Harman Lifestyle Division verspricht zudem mehr Effizienz, schnellere Entwicklung und stärkere Markenvernetzung – ein klares Signal für Innovation und Integration.

Auch Masimo, das sich bislang auf Medizintechnik spezialisierte und durch eine Patentklage gegen Apple bekannt wurde, sieht die Zukunft seiner Audiosparte bei Samsung in guten Händen. Unternehmensvertreter wie Dave Rogers (Harman) und Katie Szyman (Masimo) betonen den strategischen Wert dieser Entscheidung – sie sei kein Notverkauf, sondern ein geplanter Neustart für beide Seiten.

Fazit: Premium-Audio als Zukunftsfaktor

Mit der Übernahme untermauert Samsung seine Ambitionen, nicht nur technologische Standards zu setzen, sondern auch emotionale Markenbindung durch exzellente Klangqualität zu schaffen. Der Konzern zielt darauf, Musik und Audio wieder zu einem echten Unterscheidungsmerkmal zu machen – im Wohnzimmer, im Auto und in der Hosentasche.