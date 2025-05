In den vergangenen Wochen hat Apple die Kosten für den Mac Mini M4 immer wieder angepasst. Nachdem das Gerät im Apple Store ausverkauft war, hat sich Amazon im Lager umgeschaut und bietet das Gerät ebenfalls deutlich günstiger an. Dadurch zahlt Ihr beim Versandriesen (fast) so wenig wie noch nie. Wir haben uns das Ganze für Euch angeschaut.