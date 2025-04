In der vergangenen Woche meldeten Nutzer/innen, die auf iOS 18.4 aktualisiert hatten, vermehrt Probleme mit CarPlay. Die Probleme reichten von der fehlenden Anzeige des CarPlay-Dashboards auf den Infotainmentsystemen der Fahrzeuge bis hin zu häufigen Verbindungsabbrüchen. Mehrere Fahrzeugmarken und -modelle waren betroffen. Sowohl Apple als auch die Fahrzeughersteller bestätigten, dass das große iOS-18.4-Update die Ursache war.

Jetzt, mehr als zwei Wochen nach der ersten Veröffentlichung, rollt Apple iOS 18.4.1 auf iPhones und iPads aus und behebt damit endlich die Probleme mit der CarPlay-Verbindung. Das Update verspricht außerdem ein optimiertes Erlebnis bei der Nutzung von Apples Infotainment-Plattform im Fahrzeug.

Zusätzlich zu den Korrekturen für CarPlay führt dieses Update einen wichtigen Sicherheitspatch ein, der zwei kritische Schwachstellen behebt. Apple hat erklärt, dass diese Sicherheitslücken bereits in freier Wildbahn ausgenutzt wurden, allerdings durch ausgeklügelte Angriffe auf bestimmte Personen.

Apple hat diese Schwachstellen in seinem Softwareprotokoll detailliert beschrieben. Eine betrifft CoreAudio (CVE-2025-31200) und die andere RPAC (CVE-2025-31201). Diese Schwachstellen betreffen mehrere iPhone- und iPad-Modelle, insbesondere das iPhone XS und spätere Modelle.

CoreAudio

Auswirkungen: Die Verarbeitung eines Audiostroms in einer in böser Absicht erstellten Mediendatei kann zur Ausführung von Code führen. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem in einem extrem ausgeklügelten Angriff gegen bestimmte Zielpersonen unter iOS ausgenutzt wurde.

Beschreibung: Ein Problem der Speicherkorruption wurde durch eine verbesserte Überprüfung der Grenzen behoben.

RPAC

Auswirkungen: Ein Angreifer, der über beliebige Lese- und Schreibrechte verfügt, kann möglicherweise die Zeigerauthentifizierung umgehen. Apple ist ein Bericht bekannt, wonach dieses Problem in einem äußerst raffinierten Angriff gegen bestimmte Zielpersonen auf iOS ausgenutzt worden sein könnte.

Beschreibung: Dieses Problem wurde durch die Entfernung des anfälligen Codes behoben.