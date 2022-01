Bestes iPad für Euch: Kaufberatung für Air, Pro, Mini und Standard-Modell

Welches iPad solltet Ihr im Jahr 2022 kaufen? In unserer ausführlichen Kaufberatung stellen wir Euch die Unterschiede zwischen dem Standard-iPad, dem iPad Air, dem iPad Pro in beiden Varianten sowie dem iPad mini vor. Im Vergleich zeigt sich, wie sehr sich die Qualität von Display, Hardware, Zubehör und weiteren Faktoren bei steigenden Kosten ändert! Einen Vorteil haben aber alle iPad-Modelle gemeinsam.

Alle iPads 2022 im Vergleich

Basis-iPad Kleinstes iPad Preis-Leistungs-iPad Kleines Pro-Modell Großes Pro-Modell Produkt Apple iPad (9. Generation) Apple iPad Mini (6. Generation) Apple iPad Air (4. Generation) Apple iPad Pro 11" (2021) Apple iPad Pro 12.9" (2021) Abbildung Technische Daten 10,2 Zoll Display mit 2.160 x 1.620 Pixeln | True Tone | 500 Nits

Apple A13 Bionic SoC | 3 Gigabyte RAM

64 oder 256 Gigabyte interner Speicher

WiFi- und LTE-Modell

8 MP Rückseitenkamera mit f/2.4 Blende

12 MP Ultraweitwinkel-Selfiekamera mit f/2.4 Blende | Folgemodus

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz 8,3 Zoll Display mit 2.266 x 1.488 Pixeln | True Tone | 500 Nits

Apple A15 Bionic SoC

64 oder 256 Gigabyte interner Speicher

WiFi- und 5G-Modell

12 MP Rückseitenkamera mit f/1.8 Blende

12 MP Ultraweitwinkel-Selfiekamera mit f/2.4 Blende | Folgemodus

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz 10,9 Zoll Display mit 2.360 x 1.640 Pixeln | True Tone | 500 Nits

Apple A14 Bionic SoC

64 oder 256 Gigabyte interner Speicher

WiFi- und LTE-Modell

12 MP Rückseitenkamera mit f/1.8 Blende

7 MP Selfiekamera mit f/2.2 Blende

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz 11 Zoll Display mit 2.388 x 1.668 Pixeln | True Tone | 600 Nits | 120 Hz

Apple M1 SoC

128 Gigabyte bis 2 Terabyte interner Speicher

WiFi- und 5G-Modell

Dual-Kamera mit 12 & 10 MP auf der Rückseite | LiDAR-Sensor

TrueDepth-Kamera auf der Vorderseite | Face-ID | Folgemodus

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz 12,9 Zoll Display mit 2.732 x 2.048 Pixeln | True Tone | 1.600 Nits | 120 Hz | Mini-LED-Technologie

Apple M1 SoC

128 Gigabyte bis 2 Terabyte interner Speicher

WiFi- und 5G-Modell

Dual-Kamera mit 12 & 10 MP auf der Rückseite | LiDAR-Sensor

TrueDepth-Kamera auf der Vorderseite | Face-ID | Folgemodus

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz Vorteile Tolle Software

Flottes Arbeitstempo

Frontkamera mit Center-Stage

Verarbeitungsqualität Der richtige Formfaktor für (m)ein Tablet

iPadOS 15 läuft perfekt darauf

Super Performance Nicht getestet Die Performance dank M1-Chip und Thunderbolt-Anschluss

5G an Bord macht das iPad auch unterwegs schneller

Toller Sound

Sehr gute Batterielaufzeit, vor allem im Standby

Center Stage ist absolut super!

Magic Keyboard der 1. Generation funktioniert auch mit dem neuen Modell Nicht getestet Nachteile Preis steigt rapide bei mehr Speicher und LTE

Lightning-Anschluss

Stereo-Speaker nur an der Unterseite

Design nicht mehr zeitgemäß Display ohne 120 Hertz und ProMotion

Kein Face-ID Nicht getestet iPadOS braucht dringend ein Update, damit sich die Performance richtig lohnt

Die kleine 11’’-Version hat leider nicht das XDR-Display

Zum Testbericht

Optisch ist das iPad 2021 zum Vorgänger keine Evolution. Der Performance-Boost dagegen ist eine Revolution. Fabien Roehlinger

Die jüngsten iPad-Modelle wurden im September 2021 vorgestellt. Dabei gab es endlich eine neue Version des iPad mini, das nun mit einem randlosen Design ohne Home-Button kommt. Dazu gab es die neunte Generation des Basismodells, das Apple einfach "iPad" nennt. Neben diesen zwei Modellen brachte Apple im April 2021 zwei neue Varianten seines hochpreisigeren iPad Pro heraus.

Im April überraschte Apple mit einem Redesign des iPad Air, das seither auch in einem randlosen Design erhältlich ist. Für deutlich mehr Aufregung sorgte Apple aber mit den neuen Pro-Modellen. Denn das iPad Pro 11 und das iPad Pro 12.9 sind erstmalig mit Apples M1-SoC ausgestattet. Somit reichen sie leitungstechnisch nah an die MacBook-Modelle heran, die ebenfalls im Jahr 2021 launchten. Schauen wir uns das ganze noch einmal genauer an.

Inhaltsverzeichnis:

Nachfolgend gehen wir auf alle iPad-Modelle noch einmal genauer ein. Dabei stellen wir Euch die jeweiligen Vorteile des jeweiligen Modells vor und verraten, für wen sich das jeweilige iPad eignet. Natürlich nehmen wir auch aktuelle Preise auf, auch wenn wir uns bei der Einschätzung eher auf die unverbindlichen Preisempfehlungen konzentrieren.

Apple iPad der 9. Generation: Ab 379 Euro

Basis-iPad Produkt Apple iPad (9. Generation) Abbildung Technische Daten 10,2 Zoll Display mit 2.160 x 1.620 Pixeln | True Tone | 500 Nits

Apple A13 Bionic SoC | 3 Gigabyte RAM

64 oder 256 Gigabyte interner Speicher

WiFi- und LTE-Modell

8 MP Rückseitenkamera mit f/2.4 Blende

12 MP Ultraweitwinkel-Selfiekamera mit f/2.4 Blende | Folgemodus

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz Vorteile Tolle Software

Flottes Arbeitstempo

Frontkamera mit Center-Stage

Verarbeitungsqualität Nachteile Preis steigt rapide bei mehr Speicher und LTE

Lightning-Anschluss

Stereo-Speaker nur an der Unterseite

Bewertung Zum Testbericht

Das neueste Basis-iPad ist im September 2021 erschienen. Wie sein Vorgänger kommt es mit einem 10,2 Zoll großen IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Auflösung von 2.160 x 1.620 Pixeln zeichnet die Anzeige als Retina-Display aus. Erstmalig integriert Apple seine True-Tone-Technologie in das Basis-iPad, die für natürliche Farben unabhängig von der Umgebung sorgt. Geblieben ist natürlich der Support für Apples Eingabestift "Apple Pencil". Hier müsst Ihr allerdings auf die erste Generation setzen.

Euer iPad könnt Ihr auch als "Sidecar" für MacBooks nutzen. / © NextPit

Apples Basis-iPad gibt es in den Farben Silber und Space Grau, jeweils besteht die Rückseite aus zu 100 Prozent recyceltem Aluminium. Mit seinen deutlichen Bildschirmrändern misst das iPad 2021 250,6 x 174,1 x 7,5 Millimeter (L x B x H). Unter dem Display platziert Apple seinen Touch-ID-Fingerabdrucksensor, der im Home-Button sitzt. Das WiFi-Modell bringt 487 Gramm auf die Waage, während die LTE-Version 498 Gramm wiegt.

Bei der Hardware hält Apple am SoC "A13 Bionic" fest, das bereits mit dem Apple iPhone 11 eingeführt wurde. Beim Kauf müsst Ihr Euch neben der LTE- und WiFi-Variante auch zwischen 64 und 256 Gigabyte internem Speicher entscheiden. Zum Arbeitsspeicher macht Apple keine genauen Angeboten, dem iPad der 9. Generation werden aber 3 Gigabyte RAM nachgesagt.

Eine weitere große Neuerung ist der Einsatz einer Frontkamera mit Ultraweitwinkellinse. Diese ermöglicht die Nutzung von Apples Folgemodus, der auch als "Center Stage" bekannt ist. Bei Face-Time-Anrufen verfolgt das iPad Euren Kopf automatisch, für Gruppenanrufe könnt Ihr zudem mehr Freunde aufs Bild bekommen. Die rückseitige Kamera löst mit 8 Megapixeln auf und nimmt Videos mit 1.080p auf. Hier hat Apple nix verbessert.

Die Ultraweitwinkelkamera des iPad 2021. / © NextPit

Wie groß der Akku im iPad ist, verrät Apple in den technischen Daten des iPad 2021 nicht. Im Praxistest zeigten sich Nutzungszeiten von bis zu 10 Stunden beim Surfen im Web aber als durchaus realistisch. Beim Cellular genannten Modell mit LTE-Modul könnt Ihr 9 Stunden lang über das Mobilfunknetz surfen. Zum Aufladen setzt Apple nach wie vor auf Lightning – womöglich, um die Kompatibilität zum Zubehör und zum Apple Pencil 1 zu gewährleisten.

iPad 9. Generation: Kosten iPad 9. Generation 64 GB 256 GB WiFi 379 Euro 549 Euro LTE 519 Euro 689 Euro

Erhältlich ist das iPad in der 9. Generation schon ab 379 Euro. Allerdings steigen die Kosten mit mehr Speicher und mit LTE-Modul schnell an. Alle Preise seht Ihr oben in unserer Preistabelle.

Apple iPad mini 2021: Ab 549 Euro

Redaktionstipp Produkt Apple iPad Mini (6. Generation) Abbildung Technische Daten 8,3 Zoll Display mit 2.266 x 1.488 Pixeln | True Tone | 500 Nits

Apple A15 Bionic SoC

64 oder 256 Gigabyte interner Speicher

WiFi- und 5G-Modell

12 MP Rückseitenkamera mit f/1.8 Blende

12 MP Ultraweitwinkel-Selfiekamera mit f/2.4 Blende | Folgemodus

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz Vorteile Der richtige Formfaktor für (m)ein Tablet

iPadOS 15 läuft perfekt darauf

Super Performance Nachteile Display ohne 120 Hertz und ProMotion

Während Apple sich beim Basis-iPad auf das bekannte Design besonnen hat, gab's beim iPad mini im Jahr 2021 ein Redesign. Das neue iPad mini erschien mit deutlich randloserem Display, ohne Home-Button und dem Touch-ID-Sensor im An-Knopf. Im Gehäuse findet somit ein 8,3 Zoll großes Liquid-Retina-Display mit IPS-Technologie. Dank einer Auflösung von 2.226 x 1.488 Pixeln ist die Pixeldichte beim "mini" sehr hoch. Erfreulicherweise gibt's auch hier True-Tone, dazu kommen die Unterstützung des P3-Farbraums und Support für Apples zweite Generation des Apple Pencils.

Beim iPad mini müsst Ihr Euch zwischen den Farben Space Grau, Rosé, Violett und Polarstern entscheiden. Als Material kommt auch hier zu 100 Prozent recyceltes Aluminium zum Einsatz. Der Zollstock spuckt beim kleinsten iPad 195,4 x 134,8 x 6,3 Millimeter (H x B x T) aus. In großen Jackentaschen zerren beim WiFi-Modell 293 und beim LTE-Modell 297 Gramm an Euch. Weitere Besonderheiten sind ein USB-C-Anschluss an der Unterseite und ein magnetischer Anschluss für den Apple Pencil 2 an der rechten Seite. Im Vergleich zum iPad 2021 bietet das iPad mini zudem Stereo-Lautsprecher auf der Ober- und Unterseite.

Klein und hübsch – das iPad mini 2021! / © NextPit

Leistungstechnisch liegt das iPad mini 2021 deutlich vor dem Basis-Modell. Dafür sorgt Apples A15 Bionic, der auch im iPhone-13-Lineup zum Einsatz kommt. Hier sorgen sechs CPU-Kerne und fünf Grafikkerne dafür, dass Ihr 4K-Videos schneiden oder die neuesten Mobile Games ohne großartige Ladezeiten zocken könnt. Mehr zur unerschöpflichen Leistung des iPad mini lest Ihr in unserem Testbericht.

An dieser Stelle weisen wir Euch erstmal auf die Unterschiede bei den Kameras hin. Die Selfie-Kamera bietet ein Sichtfeld im Ultraweitwinkelbereich, wodurch Ihr Apples Folgemodus nutzen könnt. Sie löst mit 12 Megapixeln auf und unterstützt den Smart-HDR-3-Standard sowie Videoaufnahmen in 1.080p bei 60 Bildern pro Sekunde. Die Hauptkamera auf der Rückseite schafft es bei Videos auf 4K und unterstützt ebenfalls 60 FPS. Bei Videos müsst Ihr Euch jedoch mit 12 Megapixeln zufrieden geben – die Hauptkamera ist mit einer Offenblende von f/1.8 aber deutlich lichtstärker.

Die Größe des iPad mini mit "Fabi for scale"! / © NextPit

Obwohl der Akku des iPad mini baubedingt kleiner sein muss, spricht Apple von Akkulaufzeiten von bis zu 10 Stunden beim Surfen im Web über WLAN-Netzwerke. Beim Surfen über das Mobilfunknetz beim LTE-Modell könnt Ihr 9 Stunden lang ohne Steckdose auskommen. Muss das iPad mini einmal ans Netz, gelingt das über USB-C. Der Anschluss ermöglicht es Euch dank USB 3.1 Gen 1 auch, externe Bildschirme oder Festplatten anzuschließen. Die Datenraten sind mit maximal 5 Gigabit pro Sekunde entsprechend hoch.

iPad mini 2021: Kosten iPad mini 2021: Kosten 64 GB 256 GB WiFi 549 Euro 719 Euro LTE 719 Euro 889 Euro

Entscheidet Ihr Euch für das iPad mini, müsst Ihr laut UVP mindestens 549 Euro ausgeben. Neben einer Version mit 64 Gigabyte internem Speicher gibt es auch ein 256-GB-Modell. Wie beim Basis-iPad unterscheidet Apple auch hier zwischen Cellular und WiFi-only. Alle Preise findet Ihr in der Tabelle über diesem Absatz.

Apple iPad Air 2021: Ab 649 Euro

Redaktionstipp Produkt Apple iPad Air (4. Generation) Abbildung Technische Daten 10,9 Zoll Display mit 2.360 x 1.640 Pixeln | True Tone | 500 Nits

Apple A14 Bionic SoC

64 oder 256 Gigabyte interner Speicher

WiFi- und LTE-Modell

12 MP Rückseitenkamera mit f/1.8 Blende

7 MP Selfiekamera mit f/2.2 Blende

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Für einen Aufpreis von 100 Euro könnt Ihr Euch auch für das iPad Air 2021 entscheiden. Optisch erinnert das Air bereits an die Pro-Modelle mit dünnen Displayrändern, als Displaytechnologie kommt aber nach wie vor ein IPS-LC-Display zum Einsatz. Dieses löst mit 2.360 x 1.640 Pixeln auf und unterstützt True-Tone, den großen P3-Farbraum sowie den Apple Pencil der 2. Generation. Die Displaygröße beträgt 10,9 Zoll.

Die Anzeige sitzt in einem Gehäuse aus Aluminium, das designtechnisch an die aktuellen iPhone-Modelle erinnert. Das iPad Air 2021 misst 247,6 x 178,5 x 6,1 Millimeter (H x B x T) und wiegt 458 Gramm (WiFi), beziehungsweise 460 Gramm in der LTE-Version. Apple verbaut wieder Stereo-Speaker an der Ober- und Unterseite, wie beim iPad mini sitzt Touch-ID im An-Knopf. Als Merkmale beim Gehäuse gibt es einen Smart-Connector für kompatible Hüllen und den magnetischen Anschluss fürs Aufladen des Apple Pencil.

In diesen Farben könnt Ihr das iPad Air kaufen. / © Apple

Leistungstechnisch liegt das iPad Air 2021 mit seinem A14 Bionic SoC eine Generation hinter dem iPad mini. Wie alle bisher genannten Modelle könnt Ihr Euch zwischen einer WiFi- und einer Cellular-Version mit Mobilfunkmodul sowie 64 oder 256 Gigabyte internem Speicher entscheiden. Das iPad Air bietet ebenfalls den Vorteil, dass Ihr kompatible Hardware per USB-C anschließen könnt.

Die Selfie-Kamera des iPad Air löst mit 7 Megapixeln weniger hoch auf als die des iPad mini. Darüber hinaus gibt es hier keine Ultraweitwinkelkamera auf der Front, wodurch Ihr auf den Folgemodus verzichten müsst. Die Kamera auf der Rückseite löst mit 12 Megapixeln auf und ist mit f/1.8 ziemlich lichtstark. Bei Videos könnt Ihr Euch zwischen 4K und 1.080p bei maximal 60 Bildern pro Sekunde entscheiden. Dazu kommen Zeitlupenvieos in 1.080p bei 120 oder 240 Bildern pro Sekunde.

Der Akku des iPad Air 2021 leistet 28,6 Wattstunden. Dadurch schafft es das Modell – wie alle weiteren Modelle – auf 10 Stunden bei der Wiedergabe von Videos oder beim Surfen über ein WLAN-Netzwerk. Das Cellular-Modell hält bei aktiver Mobilfunkverbindung eine Stunde weniger durch.

iPad Air 2020: Kosten iPad Air 2020 64 GB 256 GB WiFi 649 Euro 819 Euro 5G 789 Euro 959 Euro

Preislich startet das iPad Air ab 649 Euro . Beim Kauf müsst Ihr Euch zwischen den Farben Space Grau, Silber, Grün, Roségold und Sky Blau entscheiden. Wer mehr Speicherplatz braucht, muss für 256 Gigabyte 819 Euro zahlen, die Kosten der LTE-Versionen entnehmt Ihr am besten der obigen Tabelle.

Apple iPad Pro 2021: Ab 879 Euro

Redaktionstipp Preistipp Produkt Apple iPad Pro 11" (2021) Apple iPad Pro 12.9" (2021) Abbildung Technische Daten 11 Zoll Display mit 2.388 x 1.668 Pixeln | True Tone | 600 Nits | 120 Hz

Apple M1 SoC

128 Gigabyte bis 2 Terabyte interner Speicher

WiFi- und 5G-Modell

Dual-Kamera mit 12 & 10 MP auf der Rückseite | LiDAR-Sensor

TrueDepth-Kamera auf der Vorderseite | Face-ID | Folgemodus

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz 12,9 Zoll Display mit 2.732 x 2.048 Pixeln | True Tone | 1.600 Nits | 120 Hz | Mini-LED-Technologie

Apple M1 SoC

128 Gigabyte bis 2 Terabyte interner Speicher

WiFi- und 5G-Modell

Dual-Kamera mit 12 & 10 MP auf der Rückseite | LiDAR-Sensor

TrueDepth-Kamera auf der Vorderseite | Face-ID | Folgemodus

Bis zu 10 Stunden Laufzeit im WLAN

Bis zu 9 Stunden Laufzeit im Mobilfunknetz Vorteile Die Performance dank M1-Chip und Thunderbolt-Anschluss

5G an Bord macht das iPad auch unterwegs schneller

Toller Sound

Sehr gute Batterielaufzeit, vor allem im Standby

Center Stage ist absolut super!

Magic Keyboard der 1. Generation funktioniert auch mit dem neuen Modell – Nachteile iPadOS braucht dringend ein Update, damit sich die Performance richtig lohnt

Die kleine 11’’-Version hat leider nicht das XDR-Display

Zum Testbericht Optisch ist das iPad 2021 zum Vorgänger keine Evolution. Der Performance-Boost dagegen ist eine Revolution. Fabien Roehlinger

Zu einem Preis ab 879 Euro geht es bei den beiden Pro-Modellen los. Den Start macht das iPad Pro im 11-Zoll-Format, die größere Variante mit 12,9 Zoll startet ab 1.199 Euro. Jeweils habt Ihr hier nur die Farbvarianten Space Grau und Silber zur Auswahl. Wie wir später noch herausfinden, gibt es hier aber deutlich mehr Speicher zur Auswahl.

Da es beim Pro-Modell zwei Modelle gibt, unterscheiden sich auch die Displays. In der 11-Zoll-Variante nutzt Apple ein IPS-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Auflösung liegt bei 2.388 x 1.668 Pixeln. Erstmals bietet der Hersteller hier eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. True-Tone-kompatibel ist das Display auch, und auch der große P3-Farbraum wird unterstützt. Beim 12,9 Zoll großen Modell setzt Apple ein Liquid Retina XDR Display ein. Dieses nutzt eine moderne Mini-LED-Hintergrund-Technologie und löst mit 2.732 x 2.048 Pixeln auf. Auch hier ist Pro Motion mit an Bord. Überlegen ist das Display des 12,9-Zoll-Modells allerdings bei der Helligkeit. Maximal sind hier 1.600 Nits drin, sofern Ihr HDR-Inhalte seht. Das Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 reicht zudem fast an OLED heran. Beide Displays sind mit der zweiten Generation des Apple Pencil 2 kompatibel.

Das iPad Pro in der 11-Zoll-Variante mit Magic-Keyboard. / © NextPit

Die unterschiedlichen Displaygrößen führen natürlich auch zu verschiedenen Gerätegrößen. Das iPad Pro 11 misst 247,6 x 178,5 x 5,9 Millimeter, während das 12,9-Zoll-Modell mit 280,6 x 214,9 x 6,4 Millimeter wesentlich größer und dicker ist. Auch das Gewicht ist höher – das 11-Zoll-Modell wiegt ohne LTE-Modul 466 Gramm und mit LTE-Modul 468 Gramm . Die größere Version wiegt 682 oder 684 Gramm. Das Gehäuse besteht jeweils aus Aluminium.

Im Vergleich zu allen anderen iPad-Modellen bieten die Pro-Modelle einen deutlichen Leistungsvorteil. Das liegt an der Unterstützung von Apples M1-Chips. Die ARM-basierten SoCs bieten acht CPU-Kerne, acht GPU-Kerne und werden wahlweise mit 8 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher gepaart. Damit sind die iPad-Pro-Modelle aus 2021 die aktuell leistungsstärksten Tablets auf dem Markt.

Vorteile bieten die Tablets auch bei den Multimedia-Features. Die Pro-iPads bieten vier Lautsprecher oben und unten sowie insgesamt vier Mikrofone. Dazu unterstützen die Modelle Apples zuverlässiges Face-ID, wodurch Ihr das Tablet durch einen Blick aufs Display entsperren könnt. Ein Smart-Connector für Zubehör ist auch an Bord, über USB-C unterstützten die Pro-Modelle sogar USB 4 und Thunderbolt 3.

Auch hier gibt's ein Bild mit "Fabi for scale". / © NextPit

Apple bietet bei den teuersten iPads auch leistungsstärkere Kameras an. Die Selfie-Kamera, die neben den Sensoren für Face-ID sitzt, löst mit 12 Megapixeln auf. Als "TrueDepth"-Kamera unterstützt sie einen digitalen Porträtmodus. Auch der bereits erwähnte Folgemodus ist wieder mit an Bord. Hierfür deckt die Selfie-Kamera ein Sichtfeld von 122 Grad ab. Erwähnenswert ist neben den Videoaufnahmen in 1080p bei maximal 60 Bildern pro Sekunde die Unterstützung von Smart HDR 3.

Auf der Rückseite bieten die teuersten iPad-Modelle zwei Kameras, die mit einem LiDAR-Sensor kombiniert werden. Das Pro-Kamerasystem bietet eine Hauptkamera mit 12 Megapixeln und einer f/1.8 Blende sowie eine Ultraweitwinkelkamera mit 125-Grad-Sichtfeld und einer Blende von f/2.4. Die Weitwinkelkamera schafft es auf 60 Bilder pro Sekunde bei maximaler 4K-Auflösung, im Ultraweitwinkel müsst Ihr Euch mit Full-HD zufrieden geben. Spannend ist zudem der LiDAR-Sensor, der genaue Tiefeninformationen gewinnen kann. Die Pro-Modelle eignen sich somit besonders gut für AR-Anwendungen und Ihr könnt sogar 3D-Scans von Gegenständen aufzeichnen.

Die Kamera bietet einen LiDAR-Scanner. / © NextPit

Auch die Batteriegrößen unterscheiden sich bei beiden Modellen. Das 11-Zoll-Modell bietet 28,65 Wattstunden, die 12,9-Zoll-Version 40,88 Wattstunden. Wie alle anderen iPads sollen dadurch bis zu 10 Stunden Surfen oder Videos im WLAN oder 9 Stunden beim Surfen über das mobile Datennetz drin sein.

iPad Pro 2021: Kosten iPad Pro 2021: 11 Zoll 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB WiFi 879 € 989 € 1.209 € 1.649 € 2.089 € 5G 1.049 € 1.159 € 1.379 € 1.819 € 2.259 € iPad Pro 2021: 12,9 Zoll 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB WiFi 1.199 € 1.309 € 1.529 € 1.969 € 2.409 € 5G 1.369 € 1.479 € 1.699 € 2.139 € 2.579 €

Die Preisgestaltung ist bei den Pro-Modellen besonders kompliziert. Denn zusammengerechnet gibt es über alle LTE- und WiFi-Varianten und die vielen Speicherversionen hinweg jeweils zehn verschiedene Preise. Der Übersicht halber haben wir sie Euch oben zusammengefasst.

Kommende iPad-Modelle

Im Jahr 2022 wird Apple mit aller Wahrscheinlichkeit neue iPad-Modelle auf den Markt bringen. Besonders spannend ist hier, was Apple für das Basis-iPad plant. Denn dieses fällt sowohl im Design als auch in einigen Features aus dem aktuellen Lineup an iPads heraus. Eventuell entscheidet sich der Hersteller dazu, das iPad 2022 kompatibel mit USB-C zu machen. Dadurch müsst es auch einen neuen Apple Pencil geben – oder das Basis-iPad wird eine Kompatibilität zum Apple Pencil der 2. Generation bekommen.

Das würde allerdings ein Folgeproblem mit sich bringen, da der Bedienstift an der Seite des Tablets geladen wird. Apple könnte die Rückseite des Basis-iPads also nicht mehr abrunden, und somit würde ein ganz neues Design erforderlich. Wie genau das aussieht, werden wir voraussichtlich in diesem Jahr sehen. Oder Apple vertraut wieder auf die alten Qualitäten seines Basis-Tablets.

Die Modelle des iPad Pro könnten durch den Einsatz von Apples neuer M1-Pro- und M1-Max-Prozessoren noch einmal einen deutlichen Leistungssprung machen. Die neuen SoCs kommen bereits in den neuen MacBook-Pro-Modellen zum Einsatz. Wie die Zukunft von iPad Air und iPad mini aussieht, steht aktuell noch relativ stark in den Sternen.

Hier gibt es voraussichtlich eher inkrementelle Updates, bedeutet: Es könnte stärkere Prozessoren, schärfere Kameras und bessere Bildschirme geben. Spannend bleibt zudem, ob Apple im Jahr 2022 auf modernere Displaytechnologien wie OLED oder auf seine XDR-Displays setzen wird. Mit diesen könnte Apple mit Konkurrenten wie Samsung oder Xiaomi gleich ziehen.

Was erhofft Ihr Euch für die kommenden iPad-Generationen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!

Software

iPadOS 15

In der Einleitung zu diesem Artikel haben wir von einem großen Vorteil geschrieben, den alle iPads gemein haben. Damit war natürlich Apples Betriebssystem gemeint. iPadOS ist schick, bedienungsfreundlich und leistungsstark. Gleichzeitig ist es eine stark angepasste Version von Apple iOS 15 und damit hebt sich Apple von der Konkurrenz ab. Denn Android ist auf Tablets noch immer umständlich und fehleranfällig.

Blick in die Zukunft: Das wird iOS 16 bieten

Alle Funktionen von iOS 15 fassen wir Euch an verlinkter Stelle zusammen. In diesem Artikel wollen wir noch einmal stärker auf das Zubehör eingehen, welches Apple für seine iPads anbietet. Denn mit Tastaturhüllen oder dem bereits erwähnten Apple Pencil, erweitert Ihr den Funktionsumfang Eures iPads noch weiter.

Zubehör

Hüllen und Tastaturhüllen

Das praktische Magic-Keyboard gibt's nur von Apple selbst. / © NextPit

Für mehr Flexibilität und Sicherheit im Alltag bietet Apple einiges an Zubehör für alle iPad-Modelle an. Besonders beliebt sind Hüllen und Tastaturhüllen, die neben einem Mehr an Sicherheit auch wichtige Funktionen ergänzen können. So könnt Ihr mit einem Smart-Folio-Cover sowohl das Display Eures iPads schützen als auch das ganze Tablet ein wenig anwinkeln. Die Tastaturhüllen helfen Euch zudem beim Tippen, und bei teureren Modellen erhaltet Ihr sogar ein zusätzliches Trackpad.

iPad-Hüllen bei Apple kaufen Modell Link zu Apple Apple iPad 9. Generation Apple iPad mini Apple iPad Air Apple iPad Pro

Neben Apple bieten auch weitere Hersteller Hüllen und Tastaturhüllen für Apples iPad an. Beim Kauf solltet Ihr darauf achten, dass die Hülle auch tatsächlich zu Eurem Modell und der Bildschirmgröße kompatibel ist. Besonders praktisch ist zudem, wenn das Zubehör Gebrauch von Apples Smart-Connector macht.

Eingabestifte für Apples iPads

Apples eigene Eingabestifte heißen "Apple Pencil" und "Apple Pencil 2. Generation". Die Kompatibilitäten haben wir bereits ausführlich beschrieben, kurz zusammengefasst sind alle iPads mit der 2. Generation kompatibel, bis auf das Basis-iPad. Denn nur dieses verfügt über den benötigten Lightning-Anschluss zum Laden des Bedienstiftes. Der erste Pencil hält allerdings nicht magnetisch an allen anderen iPads. Preislich geht es bei 99 Euro los, der Apple Pencil in der 2. Generation kostet 135 Euro.

Apple Pencil 1. Generation

Apple Pencil 2. Generation

Apple ist nicht der einzige Anbieter für Bedienstifte, die mit dem Apple iPad kompatibel sind. Im verlinkten Artikel zeigen wir Euch die besten Bedienstifte für Apple-Tablets.

AirPods, MacBooks und weitere Peripherie

Alle iPad-Modelle unterstützen die Funkstandards WLAN und Bluetooth. Damit sind sie mit vielem weiteren Zubehör kompatibel. Apple bindet vor allem seine eigenen Geräte nahtlos in die jeweiligen Betriebssysteme ein. Zwei Beispiele: Öffnet Ihr die Apple-Kopfhörer AirPods, erkennt Euer iPad dies automatisch. Die Kopfhörer erkennen zudem automatisch, welches Apple-Gerät aktuell Musik spielt.

Apple AirPods 3. Generation

Apple AirPods Pro mit MagSafe-Ladecase

Apple AirPods Max

Verwendet Ihr Eure Apple-Hardware zudem mit einer gemeinsamen Apple-ID, verknüpft Ihr die Devices automatisch untereinander. Klickt Ihr auf dem Schreibtisch Eures Macs auf "Foto aufnehmen", könnt Ihr hier Euer iPad auswählen. Die Verknüpfung verschiedener Geräte gehört zu den deutlichen Stärken, wenn Ihr Euch für ein iPad und weitere Apple-Geräte entscheidet.

Alle iPad-Generationen auf einen Blick