Das Apple iPad Pro 2024 hat eine Rundumerneuerung bekommen. Herausgekommen ist dabei das dünnste Apple-Produkt – sogar dünner als der iPod nano. In den letzten Woche habe ich das iPad Pro 2024 wirklich ausgiebig getestet. An vielen Stellen ersetzt das iPad meinen Computer mittlerweile vollständig – und trotzdem gibt es einige Punkte, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Welche Punkte das sind, für wen das iPad Pro 2024 geeignet ist und wer besser die Finger davon lassen sollte – all das klären wir in unserem nextpit-Testbericht.

Flacher als so mancher Witz: Das neue Design des iPad Pro 2024 überzeugt – aber nicht überall

Apple ist mit dem neuen iPad Pro 2024 ein wahrer Hingucker geglückt. Endlich wandert außerdem die Frontkamera an die richtige Stelle. Das hat aber leider auch einen gravierenden Nachteil für uns Verbraucher.

Gefällt

Auf den ersten Blick hat sich nichts verändert.

Auf den zweiten Blick sieht man, wie dünn und leicht das iPad geworden ist.

Die Frontkamera sitzt nun endlich da, wo man sie erwartet.

Gefällt nicht

Durch das neue Design der Frontkamera können alte Pencils nicht mehr weiterverwendet werden.

Es ist rund eineinhalb Jahre her, dass Apple das letzte Mal seine iPad-Pro-Reihe aktualisierte. Und obwohl Apple bei der Präsentation sagte, dass die Überarbeitungen in diesem Jahr das größte Refresh waren, seit es das iPad gibt, fällt das neue Design auf den allerersten Blick gar nicht auf. Liegt das iPad ausgeschaltet vor einem, merkt man wahrscheinlich gar nicht, an welchen Stellen Apple eigentlich geschraubt hat.

Dabei sind bei der Überarbeitung des neuen iPad Pros einige bemerkenswerte Änderungen herausgekommen. Eine überfällige – und gleichzeitig wichtige Änderung ist, dass die Frontkamera von der schmalen Seite des Tablets auf die obere und breite Seite gewandert ist. Zuvor waren Telefonkonferenzen mit dem iPad nur aus sehr seltsam anmutenden Blickwinkeln möglich. Diese Zeiten sind jetzt vorbei – ich habe in den letzten Wochen das iPad sogar präferiert für Videokonferenzen genutzt. Natürlich gibt es auch weiterhin Center Stage – also die Funktion, bei der Euch die iPad-Kamera folgt und Euch so im Fokus hält.

Die Frontkamera des Apple iPad Pro ist endlich in der Mitte der breiten Seite zu finden. / © nextpit

Wenn Ihr übrigens wissen wollt, wie Ihr die Funktion "Center Stage" aktiviert, dann haben wir hier einen Artikel für Euch: So aktiviert Ihr die Verfolgungsautomatik auf dem iPad Pro

Das neue Design hat aber einen gravierenden Nachteil

Nun ist die Kamera endlich an die vermeintlich richtige Stelle gerutscht. Man könnte sich fragen, warum Apple sich hier so viel Zeit gelassen hat. Dass es Apple an dieser Stelle nicht gerade eilig hatte, dürfte vor allem der Tatsache geschuldet sein, dass die Ingenieure dafür das komplette Innenleben des iPads neu designen mussten. Grund dafür ist nämlich, dass sich an der Stelle der Kamera bisher auch die Ladevorrichtung des Apple Pencils befand – und in dieser Form nicht weiter verbaut werden konnte.

In der Konsequenz funktionieren nun auch alle alten Pencils nicht mehr mit den neuen iPads Air und Pro. Umgekehrt funktionieren die neuen Apple Pencil Pro auch nicht mit älteren iPads. Wer also in den Genuss des neuen Menüs kommen will (siehe auch das Video, das wir in diesem Artikel verlinkt haben), das sich mit der neuen Squeeze-Funktion der Apple-Pro-Stifte öffnen lässt, muss zwingend eines der neuen iPads dazukaufen.

Dünner geht nicht – außer es ist schlechter Kantinenkaffee

Wenn die Apple-Ingenieure schon mal beim Innenleben Hand anlegen müssen, haben sie sich auch direkt an das iPad-Chassis herangetraut. Herausgekommen ist ein verdammt dünnes iPad. Apple sagt sogar, dass es das dünnste Apple-Produkt überhaupt ist – sogar noch dünner als der iPod nano.

Das neue Apple iPad Pro ist trotz Magic Keyboard nur unwesentlich dicker als ein iPhone. / © nextpit

Das kleine iPad Pro mit 11 Zoll misst nur noch 5,3 Millimeter Dicke und ist dabei ganze 0,6 Millimeter schmaler geworden. Und das große, 13 Zoll messende iPad ist sogar nur noch 5,1 Millimeter dick. Beziehungsweise dünn.

Aber ist es auch stabil, werdet Ihr Euch fragen? Wir erinnern uns: beim iPhone 6 Plus bog sich das Telefon unter Umständen, hatte man es in der Gesäßtasche. Diese Zeiten sind ein für alle Mal vorbei. Ich habe – zugegebenermaßen nicht mit meiner absolut letzten Kraft – den Knicktest gemacht. Keine Chance, hier etwas zu knicken – wobei mir auch keine Situation einfallen will, wo sich ein iPad überhaupt versehentlich biegen könnte.

Das iPad Pro ist natürlich nicht nur dünner, sondern auch etwa einen großen Schokoladenriegel leichter geworden. Gerade beim längeren Halten fällt dies sprichwörtlich ins Gewicht. Es fühlt sich im Vergleich zu den alten iPads deutlich angenehmer an, will man das Tablet beispielsweise für einen Film oder beim Surfen auf der Couch länger in der Hand halten.

Wenn man davon absieht, dass alte Apple Pencils mit Magneten nun nicht mehr mit den neuen Tablets funktionieren, ist Apple mit dem neuen Design ein deutlicher Schritt nach vorne gelungen.

Aber wie gut schlägt sich das iPad Pro 2024 in Sachen Performance? Ich habe meinem Kollegen Ben das Tablet in die Hand gedrückt, der mit dem neuen iPad einige 4K-Videos in 120 fps geschnitten hat und so versuchte, das iPad Pro an seine Grenzen zu bringen.