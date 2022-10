Apple iPad 2022 im Hands-on: Zu nah am iPad Air

Das iPad der 10. Generation hat ein "neues" Design und bietet jetzt USB-C-Unterstützung. Ausgestattet mit dem A14-Bionic-Prozessor, den Apple 2020 auf den Markt bringt, erinnert das neue Modell stark an das iPad Air, das im selben Jahr angekündigt wurde. Darüber hinaus ist das iPad 2022 auch teurer geworden. Wir hatten die Gelegenheit das neue iPad 10 zu testen und hier sind unsere ersten Eindrücke.

Apple iPad 10 (2022): Preis und Verfügbarkeit Der Startpreis des Apple iPad 2022 ist auf 579 Euro gestiegen, ein dramatischer Unterschied zu dem Preis des iPads der neunten Generation. Genau wie im letzten Jahr bietet Apple nur zwei ROM-Speichervarianten an: 64 GB und 256 GB. Allerdings werden die verfügbaren Farben auf Blau, Silber, Gelb und Pink erweitert. Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022) 2022 Apple 10,9" iPad (Wi-Fi, 64/256 GB) Dieser Artikel erscheint am 26. Oktober 2022. Zur Geräte-Datenbank Das iPad 2022 wird am gleichen Tag wie die iPad Pro Tablets am 26. Oktober veröffentlicht und Apple stellt auch das neue Magic Keyboard Folio vor, das am iPad 10 befestigt werden kann. Das Folio Case und die Tastatur mit Kickstand wird für 299 Euro im Handel erhältlich sein. Überraschenderweise hat es ein Trackpad und Tasten in voller Größe. Affiliate Angebot Apple iPad 10 (2022) Apple Magic Keyboard Folio für iPad (10. Generation) Zur Geräte-Datenbank Das neue Tablet bietet auch Unterstützung für den Apple Pencil (1. Generation). Im Karton liefert Apple einen Lightning-Adapter zum Aufladen mit. Affiliate Angebot Apple Pencil 1st Generation Apple Pencil (1. Generation) Zur Geräte-Datenbank

Gestaltung und Anzeige Was das Design angeht, erinnert das iPad 2022 an die iPad Air Serie . Das 10,9 Zoll große Liquid Retina Display reicht jetzt bis zu den Rändern und bietet eine maximale Helligkeit von 500 Nits, eine Auflösung von 2.360 x 1.640 Pixeln und die "True Tone"-Technologie. Die große Überraschung ist, dass der USB-C-Anschluss nun endlich den Lightning-Anschluss und die Kopfhörerbuchse ersetzt. Eine weitere wichtige Änderung ist, dass Apple den Fingerabdruckscanner neu positioniert und den Home-Button entfernt hat, was zu dünneren Rändern führt. Das Display des Apple iPad 2022 ist größer, dafür sind die Ränder schmaler. / © NextPit Als Fan des iPad Air der 5. Generation ist die Designänderung in der Serie sehr willkommen. Die Unterstützung des Magic Keyboard Folio anstelle des Smart Keyboards ist ebenfalls ein Plus für diese Generation, die sich an das Zubehördesign der Air- und Pro-Serie anlehnt. Abgesehen von der Tatsache, dass das iPad 477 Gramm wiegt, ist das magnetisch befestigte Folio auf der Rückseite hervorragend geeignet, um Inhalte zu konsumieren. Ein Rückschlag ist die Tatsache, dass wir nur eine Bildwiederholfrequenz von 60 Herz haben. Mit anderen Worten: Die ProMotion-Funktion steht hier nicht zur Verfügung. Wir haben eine 12-Megapixel-Frontkamera mit einer optimierten Qualität im iPad 2022 verbaut. / © NextPit

iPadOS 16 Das iPad 10 läuft mit iPadOS 16 und bietet die lang erwartete "Stage Manager"-Funktion, die allerdings auf einige Apps wie FaceTime beschränkt ist. Die wichtigsten neuen Funktionen der neuen Version von Apples-iPad-Software sind jedoch in der einfachsten Variante der Serie vorhanden. Genau wie in iOS 16 können die Nutzer:innen Nachrichten in der Nachrichten-App bearbeiten und löschen. Aber was für diejenigen welche das iPad für die Arbeit nutzen wollen interessanter ist, dass Apple in Messages eine Reihe von Funktionen für die Zusammenarbeit anbietet, die das Starten und Verwalten gemeinsamer Projekte schnell und nahtlos machen. Es gibt auch eine neue Produktivitäts-App in iPadOS namens Freeform, mit der Ihr Canvas mit voller Unterstützung des Apple Pencil erstellen könnt. Außerdem fügt Safari gemeinsame Tab-Gruppen hinzu. Beides Funktionen, die Ihr in Zusammenarbeit mit anderen nutzen könnt. So einfach geht´s: Foto-Hintergrund auf dem iPhone entfernen Das iPad 2022 erscheint in Silber, Blau, Gelb und Pink! / © NextPit Und da ich weiß, dass viele NextPit-Leser eine gewisse Leidenschaft für Wetter-Apps haben, gibt es in iPadOS 16 jetzt auch eine überarbeitete Wetter-App mit einer umfangreichen Liste wichtiger Wetterinformationen. Mehr über die wichtigsten Softwarefunktionen von Apples Tablets erfahrt Ihr in unserem iPadOS 16 Leitfaden.

Apple iPad 10 (2022): Performance Wie erwartet ist das iPad 2022 mit dem A14-Bionic-Prozessor mit 2 Leistungskernen und 4 Effizienzkernen ausgestattet, der mit einer 4-Kern-GPU und einer 16-Kern-Neural-Engine zusammenarbeitet. Wie bereits erwähnt, bietet Apple nur zwei ROM-Speichervarianten an: 64 GB und 256 GB. Abgerundet wird die Speicherabteilung durch 4 GB RAM. Neu ist, dass es jetzt eine 5G-Konnektivitätsvariante gibt – physische SIM-Karten und eSIM mit On-Device-Aktivierung – die ebenfalls bis zu 256 GB Speicherplatz bietet. Außerdem gibt es laut Apple eine neue Unterstützung für Wi-Fi 6 und die Verbindungen sind auf dem neuen iPad um 30 Prozent schneller als das 802.11ac Wi-Fi 5 der vorherigen Generation. Apple iPad 2022 Test / © NextPit In dieser kurzen Zeit mit dem iPad der 10. Generation kann ich sagen, dass der A14-Bionic-Chip ein reibungsloses Erlebnis mit hervorragender Integration in Apples Dienste bietet. Das Gegenteil lässt jedoch ein wenig zu wünschen übrig, da ich mit meinem Team über Google-Dienste zusammenarbeite und sich die Nutzung von Apps wie Google Drive und Google Meet manchmal als ziemlich langsam erwies. Allerdings ist es ein Tablet, bei dem die Multitasking-Funktionen perfekt funktionieren, wodurch sich das iPad 2022 hervorragend als Zweitgerät für das Home-Office eignet, vor allem wegen der reibungslosen Funktion der Universal Control. Tschüss Lightning – hallo UCB-Type-C! / © NextPit

Kamera und Audio Das iPad der 10. Generation ist das erste Tablet von Apple, bei dem die 12-MP-Frontkamera an der längeren Kante angebracht ist. Das ermöglicht eine bessere FaceTime-Ansicht, wenn das iPad im Querformat ist. . Außerdem unterstützt der 12-MP-Sensor und das 122-Grad-Sichtfeld auch die "Center Stage"-Funktion . Auf der Rückseite befindet sich eine aktualisierte 12-MP-Weitwinkelkamera, die 4K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen kann. Die Änderungen in Bezug auf die Position des vorderen Kamerasensors waren sehr willkommen, allerdings funktioniert die Center-Stage-Funktion nicht mit allen Videotelefonie-Apps. Hier erwähne ich noch einmal das Problem, das ich mit Drittanbieter-Apps wie Google Meet hatte, die die Funktion (noch) nicht unterstützen. Damit die Kamera automatisch schwenkt und zoomt, um dich im Blick zu behalten, gibt es derzeit nur wenige Apps die diese Option unterstützen. Schließlich hat auch die Rückkamera einen großen Sprung von einer Generation zur nächsten gemacht – einer unserer größten Kritikpunkte am iPad 2021 war der 8-MP-Sensor, der in diesem Modell verbaut war. Im Jahr 2022 hat sich Apple für eine Kamera mit f/1.8-Blende, Smart HDR 3 für Fotos und einem digitalen Zoom von bis zu 5x entschieden. Ich persönlich bin kein Freund davon, mit einem Tablet Fotos zu schießen, aber es ist gut zu wissen, dass man sich bei Bedarf auf die Rückkamera des iPad 10 verlassen kann. Was den Ton angeht, so verfügt das iPad 2022 über zwei Mikrofone, die mit den Kameras zusammenarbeiten, um den Ton der verwendeten Kamera aufzunehmen und störende Hintergrundgeräusche zu minimieren. Und obwohl ich das iPad selten ohne Kopfhörer benutze, muss ich zugeben, dass die neuen Stereolautsprecher im Querformat ziemlich effektiv sind – vor allem für diejenigen, die das Tablet nachts im Bett zum Videostreaming nutzen! Hintere Ultra-Weitwinkel-Kamera © NextPit Hintere Ultra-Weitwinkel-Kamera © NextPit Hintere Ultra-Weitwinkel-Kamera © NextPit Hintere Ultra-Weitwinkel-Kamera © NextPit Frontkamera © NextPit Frontkamera mit Weitwinkel © NextPit

Apple iPad 10 (2022): Akku Laut Apple kann man mit dem iPad 2022 bis zu 10 Stunden über Wi-Fi im Internet surfen oder Videos anschauen. Und das hat sich in den drei Tagen, in denen ich das neue iPad benutzt habe, als genau das erwiesen, was das Tablet zu leisten vermag. i Ich aktivierte das iPad am Donnerstagnachmittag und nutzte das Tablet aktiv für Videostreaming während einer Reise, als zweites Gerät an meinem Arbeitsplatz für etwas mehr als drei Stunden aktive Bildschirmzeit am Freitag und für Videostreaming während der Rückkehr von meiner Reise am Samstag, als der Akku schließlich den Nullpunkt erreichte. Meiner Erfahrung nach war das sehr beeindruckend. Ein weiterer wirklich positiver Punkt ist, dass das Aufladen jetzt über USB-C erfolgt, was es Euch ermöglicht, das Ladegerät des MacBooks auf Reisen zu nutzen. Die iPad Air- und iPad Pro-Serien boten diese Option bereits und nun ist die einfachste Art und Weise endlich im Jahr 2022 angekommen. Ich zähle schon die Tage, bis das gleiche Feature auch für das iPhone eingeführt wird. Apple iPad 2022 review / © NextPit Laut Apple unterstützt der USB-C-Anschluss eine breite Palette von Zubehör und schnellere Ladezeiten, wenn er mit Ladeadaptern mit höherer Leistung verwendet wird. Mein einziger Kritikpunkt ist die ausschließliche Unterstützung des Apple Pencil der ersten Generation für das iPad der 10. Generation. Denn zum Aufladen des Stifts über das mitgelieferte Ladekabel und den Adapter muss man einen Lighting-auf-USB-C-Adapter verwenden. Und ja, Apple liefert ein 20-Watt-Netzteil in der iPad-Verpackung mit.