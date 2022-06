Roborock Q7 Max+ im Test: Zuverlässiger Saubermann

Zu guter Letzt bietet die Begleit-App eine breite Palette an Optionen, von 2D- und 3D-Karten bis hin zur Verbindung mit Sprachassistenten und Reinigungsplänen. Ihr könnt den Roborock Q7 Max+ sogar fernsteuern und den Roboter in bis zu 18 Sprachen verwenden.

Da der Q7 Max+ mit einem Infrarotsensor arbeitet, verfügt er weder über eine Kamera noch über einen visuellen Sensor. Aber er erkennt Hindernisse wie Wände und Möbel ziemlich genau. Allerdings können kleine Gegenstände wie Kabel oder Gardinenstangen ein Problem darstellen, wenn sie dem Roboter in die Quere kommen. Daher ist es empfehlenswert, den Weg für eine gründliche Reinigung frei zu halten. Mit anderen Worten: Ihr müsst in dieser Beziehung einen kleinen Beitrag leisten.

Der Roborock Q7 Max+ ist ein Staubsauger mit selbstreinigender Docking-Station. Er wird also mehr Platz in Eurer Wohnung einnehmen als die meisten Staubsaugerroboter auf dem Markt mit ihren winzigen Docks. Dennoch ist er recht unauffällig und einfach zu installieren. In der Verpackung befindet sich neben dem Staubsauger eine Hybrid-Dockingstation zum Aufladen und zur Selbstreinigung, die zunächst zusammengebaut werden muss.

Saug- und Wischleistung im Test

Die Saugkraft des Roborock Q7 Max+ beträgt 4.200 Pascal. Der Druck, mit dem der Wischmechanismus arbeitet, beträgt circa 312 Gramm . Für einen robusten Staubsaugerroboter mit 3,7 kg Gewicht spiegeln sich diese Eigenschaften in einer hervorragenden Saugleistung wider. Allerdings muss ich gleich zu Beginn zugeben, dass die Wischfunktion nicht für schwere Reinigungsarbeiten geeignet ist.

Gefällt:

Vielseitigkeit der Saugmodi

Besen- und Saugleistung sehr präzise

Akkulaufzeit von 180 Minuten

Selbstreinigungsstation ist großartig

Gefällt nicht:

Wischfunktion weniger effizient, als man denken würde

Entleerung des Staubbehälters macht sehr lautes Geräusch

Der Roborock Q7 Max+ verfügt über eine Hauptbürste mit Gummilamellen, die den Schmutz entfernt / © NextPit

Dieses Modell mit seiner abgerundeten Form, das als "Mittelklassemodell" gilt, bietet vier Saugmodi: Leise, Ausbalanciert, Turbo und Max. Es ist auch möglich, den Saugmodus mit der Roborock-App raumweise einzustellen. In Anbetracht des Designs des Q7 Max+ ist es natürlich eine Herausforderung, die Ecken der Räume zu erreichen. Das wird jedoch durch die Saugmodi Turbo und Max sehr gut gelöst. Roborock hat sich hier für eine Hauptbürste mit Gummiblättern entschieden, um den Schmutz anzuziehen.

Wir haben einen Praxistest mit vier Arten von Schmutz durchgeführt, die üblicherweise im Haushalt vorkommen. Dabei war der Staubsauger auf den Turbomodus eingestellt. Zur Einschätzung solltet Ihr noch wissen, dass unsere Testwaage auf 0,1 g genau ist. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Wirkungsgrad (%) Reis 5g 5g 100% Hafer 5g 5g 100% Kaffee 5g 4.9g 98% Sand Laminat: 5g

Teppichboden: 10g Laminat: 4.8g

4.8g Teppichboden: 9.3g Laminat : 96%

: 96% Teppichboden: 93%.

Im Saugtest des Roborock Q7 Max+ verwendete Substanzen (von links nach rechts; von oben nach unten): Reiskörner, Sand, Kaffeepulver und Haferflocken / © NextPit

Bei den Tests, die ich in meiner Wohnung mit PVC-Boden durchgeführt habe, waren die Ergebnisse ähnlich oder besser als die in der obigen Tabelle. Vor allem, wenn man die Wischfunktion verwendet.

Mit der App kann man auch Reinigungszonen auswählen und festlegen, welche Räume man isoliert reinigen will. Was aber am Ende des Tages wirklich einen Unterschied macht, ist die Selbstreinigungsstation des Roborock Plus.

Der Staubsaugerbeutel des Roborock Q7 Max+ wurde sechs Wochen lang verwendet, ohne dass er ausgetauscht werden musste / © NextPit

Sobald der Reinigungszyklus beendet ist, kehrt der Roborock Q7 Max+ zur Ladestation zurück und beginnt mit dem Selbstreinigungsprozess. Diese Phase kann automatisch erfolgen oder, je nach Zeitplan, einen manuellen Eingriff erfordern. Das ist sehr gut so, denn die Geräusche beim Absaugen sind wirklich laut. Das ist aber offenbar nötig, um den im Staubbehälter gesammelten Schmutz aus dem Inneren des Staubsaugerroboters in den 2,5-Liter-Staubbeutel zu saugen.

Laut Hersteller sollte der Staubsaugerbeutel im Durchschnitt alle sieben Wochen geleert werden, das hängt aber natürlich von der Größe Eurer Wohnung und von der Menge des angesammelten Schmutzes ab. Ich habe den Q7 Max+ sechs Wochen lang in einer 55m2 großen Wohnung benutzt und noch nicht einmal 50 % des Staubbeutels verbraucht. Ihr könnt diese Informationen ganz einfach direkt im Menü der App unter Wartung überprüfen.

Nach der Reinigung fährt der Roboter in die Station und der Selbstreinigungsprozess beginnt ... und das Geräusch ist sehr laut. / © NextPit

Wischen ist eher ein Gimmick

Wenn es um die Leistung der Wischfunktion geht, bietet der Q7 Max+ keine herausragende Leistung. Mit anderen Worten: er bietet eine Durchschnittleistung. Wie bereits erwähnt, befindet sich in der Box nur ein Mopp-Pad – keine Einwegtücher. Der Mopp ist waschbar und wiederverwendbar, das Universum dankt es Euch. Die Installation des Pads ist super einfach und funktioniert mit einem Klettverschluss sowie einer Befestigungskante.

Während einige Modelle bis zu zwei Bürsten bieten, kommt der Roborock Q7 Max+ mit nur einer Bürste aus / © NextPit

Das Mopp-Pad besteht aus einer Auswahl von Mikrofasern, Polyester und Nylon und zerkratzt den Boden nicht. Mit einem Moppdruck von 300 Gramm, ist die Reinigung jedoch recht oberflächlich. Mit anderen Worten: nach einiger Zeit müsst Ihr Flecken manuell entfernen oder sogar eine tiefere monatliche Reinigung durchführen. Trotz der Angabe einer Nutzungsdauer von 3-6 Monaten empfehlen unsere Tests eher einen dreimonatigen Wechsel.

Eine weitere Empfehlung von Roborock ist, nur die Reinigungslösung der Marke im Wassertank zu verwenden. Da die Wischfunktion nach dem Aufsaugen des Schmutzes eher der Staubentfernung dient, reicht aber eigentlich auch nur Wasser aus. Darauf solltet Ihr nach dem Kauf gut achten, wenn Ihr die Produktgarantie nicht verlieren wollt, wie in der Roborock-Bedienungsanleitung erwähnt wird.

Außerdem sollte der Wischmopp entfernt werden, wenn der Roboter Teppiche saugt.

Laufzeit von 180 Minuten

Die Akkulaufzeit beträgt 180 Minuten, was im Vergleich zu anderen Staubsaugern als überdurchschnittlich gut zu bezeichnen ist. Außerdem ist das Aufladen sehr intuitiv, da man dafür nichts tun muss, sondern den Q7 Max+ nur in der Reinigungsstation parken muss.

Mit einer Kapazität von 5.200 mAh benötigt das Gerät bis zu sechs Stunden für eine volle Ladung bei 28 Watt. Über die Statusanzeige an der Reinigungsstation kann man sehen, ob der Roboter gerade aufgeladen wird.