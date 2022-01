iOS 16: Was wir über Apples nächstes iPhone-Betriebssystem wissen

Auch wenn wir nicht in die Zukunft schauen können: Apples iOS 16 ist auf dem Weg und wir voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 erscheinen. Für das neue iPhone-Betriebssystem werden im Vorfeld mehr optische Änderungen und eventuell ganz neue Companion-Geräte erwartet. Wir fassen Euch alle Gerüchte, Informationen und Spekulationen zu Apples neuem iOS zusammen.

Die nächste iOS-Version wird voraussichtlich auf der WWDC im Juni 2022 vorgestellt. Obwohl die Gerüchte rund um iOS 16 im Moment noch recht spärlich sind, gibt es bereits einige interessante Gedanken zum neuen Handy-OS. Diese beziehen sich nicht nur auf iPhones, sondern auch auf Apple Glass und ein interessantes Video-Konzept.

Inhaltsverzeichnis :

Gerüchte zu den Features in iOS 16

Designänderungen in der Statusleiste

Bewahrheiten sich die Gerüchte, dass Apples neue iPhone-Modelle ohne Notch kommen, hat iOS 16 mehr Spielraum bei der Statusleiste. Einigen Quellen zufolge wird Apple die rechteckige Notch beim iPhone 14 Pro fallen lassen und zum ersten Mal die Punchhole-Notch auf seine Telefone bringen. Dadurch müsste Apple sich natürlich auch beim Design der Software anpassen.

Ein kleines Loch für die Frontkamera bedeutet auch mehr Platz für Änderungen am Layout der Oberseite des iPhones, vielleicht sogar für die Batterieanzeige in der Statusleiste.

So könnte ein iPhone mit Punch-Hole-Notch aussehen/ © NextPit

Notfall-Satellitenfunktionen

Eines der interessantesten Gerüchte im Zusammenhang mit der iPhone 13-Serie war, dass das Gerät mit einem Satellitenkommunikationssystem ausgestattet werden sollte. Erinnert Ihr Euch noch? Wie wir alle wissen, ist es nicht dazu gekommen. Deshalb gibt es jetzt Gerüchte, dass Apple plant, die satellitengestützte Notfallfunktion in die iPhone-14-Reihe aufzunehmen.

Es ist ungewiss, ob diese Möglichkeiten in iOS 16 integriert werden. Denn die Möglichkeit, sich mit Satelliten zu verbinden, setzt recht teure Hardware voraus. Einige Tech-Magazine ziehen diese Möglichkeit aber durchaus in Betracht. Damit wären iPhones in der Lage, Notfallnachrichten (oder mehr) zu senden, wenn es keinen Mobilfunkempfang gibt. In Deutschland lassen sich Satellitentelefone aber nur mit sehr teuren Verträgen nutzen – warten wir's also ab.

Integration von AR und VR

Wir sind alle sehr gespannt auf Apple Glass. Denn schließlich arbeitet Apple angeblich schon seit einer Ewigkeit an diesem Projekt. Aber noch spezieller ist, dass Apple bereits einige schöne und innovative Ansätze mit in iOS integrierten Virtual und Augment Reality Funktionen gezeigt hat.

Zwar wissen wir immer noch nicht, ob die Apple Glass im Jahr 2022 das Licht der Welt erblicken wird, aber Tim Cook hat mit Sicherheit einige Pläne, um ein größeres und besseres Ökosystem von VR/AR-Apps und Spielen aufzubauen. Und da die iPhones wahrscheinlich irgendwann eine Integration mit den smarten Brillen unterstützen werden, können wir uns auf erste Anzeichen in iOS 16 freuen.

Im Jahr 2022 können wir mehr VR- und AR-Integration auf iOS erwarten / © NextPit

Interaktive Widgets

Seit iOS 14 spielen Widgets eine immer wichtigere Rolle in der Benutzeroberfläche des Betriebssystems. Mit iOS 15 führte Apple eine große Anzahl neuer Widgets für beliebte Apple-Apps und -Dienste ein. Und jetzt – mit iOS 16 – gehen die Erwartungen über Design und funktionale Verknüpfungen hinaus. Denn die Widgets in iOS sollen intelligenter sein und mehr interaktive Optionen bieten.

Derzeit zeigt das Apple Music Widget zum Beispiel das Albumbild, den Namen der Musik und den Interpreten an. Aber Ihr könnt nicht zwischen Titeln blättern oder schnell zwischen Alben wechseln. Kurz gesagt, es funktioniert nur als Abkürzung zur Musik-App. Mit interaktiven Widgets könnt Ihr mehr Aktionen ausführen, ohne den Startbildschirm zu verlassen.

Werden Widgets mit iOS 16 noch intelligenter? / © NextPit

Ein neues UI-Erlebnis: Vom Always-on-Display bis zum geteilten Bildschirm

Es ist schon eine Weile her, dass Apple die iOS-Oberfläche überarbeitet hat. Letztes Jahr entschied sich Google für ein neues Konzept für Android 12 und führte Material You ein. Dabei handelt es sich um eine farbenfrohere und formenreiche Benutzeroberfläche, sodass viele Fans glauben, dass es für Apple an der Zeit ist, an der UI zu arbeiten.

Unten seht Ihr ein Konzept, das auf YouTube mehr als eine Million Aufrufe erhalten hat. Sieht also so aus, als würde es alle Wünsche der Fans erfüllen. Features wie ein Always-on-Display, Split-Screen und ein überarbeitetes Kontrollzentrum wurden in dem Video-Konzept unten gesammelt.