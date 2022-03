iPhone SE 2022 ausprobiert: Erster Test hinterlässt Stirnrunzeln

Es ist der aufgemotzte Opel Corsa unter den Smartphones – das iPhone SE 2022! Denn Apples neuestes iPhone bietet den derzeit schnellsten Smartphone-Prozessor in einem Gehäuse, das wir schon seit 2013 kennen. Im ersten Hands-On war es aber eine andere Eigenschaft, die bei mir echt für Stirnrunzeln sorgte. Hat sich Apple beim neuesten iPhone etwa zu sehr auf seinen Prozessor fokussiert?

Pro Wahnsinniges Leistungsniveau

Hochwertige Verarbeitung

Kameraqualität dank A15-SoC solide

Akkulaufzeit vielversprechend Contra Display zu dunkel und zu klein

Kamera-Setup echt unflexibel

Basis-Modell nur mit 64 GB Speicher

Im Preis gestiegen

Design: Mutig oder Zumutung? Das Design hat Apple ohne optische Änderungen vom iPhone SE 2020 übernommen. Damit erbt das neueste iPhone mit mehreren Zwischenstopps das Design des iPhone 5S, das im Jahr 2013 vorgestellt wurde. Als Verbesserungen hat Apple allerdings bruchfesteres Glas auf der Vorder- und Rückseite verbaut und das Handy nach IP67 gegen Wasser und Staub abgesichert. Das Design des iPhone SE 2022 kennen wir bereits seit einiger Zeit. / © NextPit Im Alltag zeigt sich, dass dieses Design auch 2022 noch praktisch und funktional ist. Das SE 2022 ist ohne Hülle schön kompakt und die Bedienung per Touch-ID geht noch immer flüssig von der Hand. Allerdings kauft Ihr auch ein Smartphone, das schlichtweg nicht aussieht wie ein modernes Smartphone. Dicke Displayränder wie beim iPhone SE 2022 sieht man auf der Straße und in U-Bahnen nur noch sehr selten. Auch wenn es imposant ist, wie egal Apple bestimmte Trends in der Smartphone-Industrie sind – mir persönlich ist das Design zu altbacken. Das Festhalten an alten Traditionen führt aber auch funktional zu Problemen, worauf ich im nächsten Kapitel genauer eingehe!

Display: Die größte Schwäche des SE? Fest in das Gehäuse des iPhone SE 2022 eingelassen sitzt ein 4,7 Zoll großes LC-Display mit einer Auflösung von 1.334 x 750 Pixeln. Die Helligkeit liegt bei maximalen 625 Nits, dafür packt Apple aber True Tone und den größeren P3-Farbraum mit drauf. Die Bildwiederholrate liegt wie beim iPhone 13 und beim iPhone 13 mini bei 60 Hertz. Statt einer Notch gibt es große Displayränder. / © NextPit Verbesserungen sucht man beim Display des SE 2022 also vergebens – und das macht sich im Alltag voll bemerkbar. In Zeiten, in denen man 90 oder 120 Hertz gewohnt ist und in denen man ständig auf superhelle AMOLED-Displays mit knackscharfer Auflösung schaut, ist das iPhone-SE-Display einfach nicht ganz zufriedenstellend. Die Helligkeit des Displays empfinde ich zudem als nicht wirklich ausreichend, um Inhalte im direkten Sonnenlicht einwandfrei erkennen zu können. Handybildschirme sind ein guter Indikator dafür, wie sich die Technik in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Zu einem Preis von 519 Euro bekommt man hier bei anderen Modellen – sogar beim iPhone 11 aus 2019 – mehr. Zumal Apples Design die Möglichkeit, wie beim iPhone 13 mini ein größeres Display bei gleicher Gehäusegröße einzubauen, verhindert. Hier geht viel Potenzial des iPhone SE 2022 verloren.

Leistung: Ähnliche Leistung wie iPhone 13 Pro Max Der Geniestreich am iPhone SE 2022 ist der verbaute Prozessor. Denn Apple setzt sein eigenes A15 Bionic SoC in das Handy, wodurch das Leistungsniveau bei CPU, GPU und NPU mit dem iPhone 13 Pro Max gleichauf liegt. Allerdings setzt Apple weniger Arbeitsspeicher in das Smartphone ein und macht auch beim internen Speicher einen Schritt zurück. Der A15 Bionic arbeitet auch im dünnen Gehäuse des iPhone SE 2022 ohne spürbare Erhitzung. / © NextPit Auch ohne 90 Hertz wirkt iOS 15.4 auf dem iPhone SE 2022 äußerst flüssig. Denn die Leistung liegt dank des modernen SoCs über der aller Android-Smartphones aus 2022. Das System besteht aus 6 CPU-Kernen, 4 GPU-Kernen und 16 NPU-Kernen – damit schränkt Apple die Leistung im Vergleich zum iPhone 13 Pro (Max) überraschenderweise nicht ein. Auch wenn Apple diese Information nicht bestätigt, bietet das iPhone SE 2022 aber weniger Arbeitsspeicher.Das macht sich im Alltag aber nicht wirklich bemerkbar, da das Wechseln von Apps und auch die Bild-in-Bild-Funktion zu jeder Zeit flüssig läuft. Doch eine weitere Entscheidung Apples nervt mich beim iPhone SE 2022. Denn zur Vorstellung des iPhone 13 kündigte der Hersteller an, dass die neuen iPhones mit 128 Gigabyte statt mit 64 Gigabyte internem Speicher starten. Dadurch stellte Apple sicher, dass die Handys in Zeiten von 4K-Videos und Bilderfluten auf WhatsApp und weiteren Messengern auch für die nächsten Jahre gesichert sind. Gleichzeitig verbesserte sich das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Vorgängergeneration. An der Unterseite gibt's den bekannten Lightning-Anschluss. / © NextPit Im iPhone SE 2022 rudert Apple jedoch zurück und so müsst Ihr für die Basis-Speichervariante des iPhone 13 einen Aufpreis von 50 Euro zahlen. Das ist ärgerlich und warum das Ganze in manchen Fällen wie eine Kostenfalle wirkt, habe ich Euch im verlinkten Kommentar schon einmal erklärt.

Kamera: Zyklop mit guter Software-Verarbeitung Die Rückseite des iPhone SE 2022 ziert eine einzelne Kamera, die mit 12 Megapixeln auflöst. Deren Lichstärke ist dank einer Offenblende von f/1.8 solide – der wahre Zauber passiert aber in der Software des Handys. Denn dank des ISP des A15 Bionic stehen Euch Features wie Smart HDR 4, Deep Fusion und die fotografischen Stile zur Verfügung. Auf Kinomodus, eine Ultraweitwinkelkamera und einen Nachtmodus müsst Ihr aber verzichten. Die einzelne Kamera auf der Rückseite leistet im Jahr 2022 einen mäßigen Job. / © NextPit Die Kamera des iPhone SE 2022 überraschte mich nach den ersten 20 Testfotos ein wenig. Denn auch wenn sie deutlich weniger flexibel ist, als die Dual- und Triple-Kameras in der iPhone-13-Serie, könnt Ihr bei guten Lichtverhältnissen ähnlich gute Ergebnisse erwarten. Das liegt an der Bildverarbeitung des A15 Bionic, der mit Smart HDR 4 und Deep Fusion das Maximum aus den 12 Megapixeln des Sensors herausholt. Im Vergleich zu seinen größeren Brüdern fehlt neben der Flexibilität aber der Nachtmodus, der auch ohne Licht für gute Fotos sorgt. Darüber hinaus ist der digitale Zoom für scharfe Fotos aus der Distanz nicht wirklich zu gebrauchen. Bei Videos profitiert Ihr von 4K-Aufnahmen bei 60 Bildern pro Sekunde, die Ihr Euch auf dem Display, das nicht einmal in Full-HD auflöst, gar nicht richtig anschauen könnt. Das größte Manko an der Kamera des iPhone SE 2022 ist jedoch, dass Apple den Kinomodus weglässt. Mit dem iPhone 13 mini habe ich easy schon drei Stunden an Videos gefilmt und dabei gerne das virtuelle Bokeh aktiviert. Aber womöglich vertraut Apple auf die Tiefeninformationen der weiteren Kameras, um Vordergrund von Hintergrund zu unterscheiden. Die Gegenlichtaufnahme zeigt die Stärken des A15 Bionic im iPhone SE 2022. © NextPit Generell überzeugt die Schärfe vor allem tagsüber. © NextPit Fordert Ihr das iPhone SE 2022 mit Lichtstimmungen heraus, bekommt Ihr in der Regel brauchbare Ergebnisse. © NextPit Auch in Räumen reicht das Licht aus, um gute Ergebnisse zu bekommen. © NextPit HDR-Aufnahmen gehören zu der Paradedisziplin des SE 2022. © NextPit Apples Computational-Photography holt viel Schärfe aus dem 12 Megapixeln heraus. © NextPit Trotz des starken HDR wirken die Bilder nicht allzu künstlich. © NextPit Makroaufnahmen meistert das Handy trotz fehlendem Makromodus ganz gut. © NextPit Das Ganze sehen wir noch einmal an diesem Foto. © NextPit Mit nur einer Kamera auf der Rückseite wird es aber beim Zoomen schwer. © NextPit Bei minimaler Vergrößerung gehen die Aufnahmen noch klar ... © NextPit ... bei starker Vergrößerung werden die Aufnahmen aber langsam unbrauchbar. © NextPit Coole Funktion: Im SE 2022 stecken Apples fotografischen Stile, ... © NextPit ... die für mehr kreative Gestaltungsmöglichkeiten sorgen. © NextPit Dabei wird nicht lediglich ein Filter über das Bild gelegt, ... © NextPit ... sondern die Bildverarbeitung an die Anforderungen des Nutzers angepasst. © NextPit Noch ein letztes Bild bei Tageslicht. © NextPit Bevor es zu Nachtaufnahmen und zu Bildern bei künstlichem Licht geht. © NextPit Der Berliner Alexanderplatz sorgt immer wieder für coole Aufnahmen. © NextPit Schade: Der Porträtmodus funktioniert nur mit Menschen. © NextPit Nachts könnt Ihr nicht auf einen Nachtmodus zurückgreifen. © NextPit Die Aufnahmen sind bei genügend Licht aber akzeptabel. © NextPit Schön finde ich, wie Apple die Lichtstimmung bei den Aufnahmen einfangen kann. © NextPit Ihr müsst aber ein wenig vorsichtig shooten, um gute Ergebnisse zu bekommen. © NextPit Selfies solltet Ihr trotz aufblitzendem Display bei Nacht nicht aufnehmen. © NextPit In meiner Galerie mit Testfotos habe ich Euch Aufnahmen des iPhone SE 2022 zusammengestellt. Verratet mir in den Kommentaren gerne, welche Euch gefallen und welche Ihr nicht gut findet.

Apple iPhone SE (2022): Akku Welche Kapazität der Akku im iPhone SE 2022 hat, verrät Apple offiziell nicht. Stattdessen gibt es die gewohnten Angaben zur Laufzeit – bis zu 15 Stunden sollen es bei der Wiedergabe von Videos sein, fünf Stunden weniger beim Streamen auf Netflix und Co. Über ein separat erhältliches 20-Watt-Netzteil könnt Ihr den Akku in 30 Minuten um die Hälfte aufladen. Wireless-Charging wird ebenfalls unterstützt, leider aber ohne Apples eigenes MagSafe. Schade: MagSafe fehlt beim iPhone SE 2022 – dafür ist Qi-Wireless-Charging mit an Bord. / © NextPit Da es sich bei diesem Artikel um einen ersten Eindruck handelt, kann ich noch keine eigenen Aussagen über die Akkulaufzeit treffen. Die Laufzeit sieht für ein derart schmales Smartphone aber solide aus, ob sich das auch im Alltag bewährt, finde ich den nächsten Tagen heraus. Einen Kritikpunkt gibt es aber schon mit Blick auf das Datenblatt: So unterstützt das iPhone SE 2022 zwar Wireless-Charging mit Qi-Ladegeräten, MagSafe ist aber nicht an Bord.