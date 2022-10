iPhone 14 Plus im Test: Big is beautiful!

Apple bringt die Plus-Modelle für seine beliebten iPhones zurück! Was beim iPhone 6 noch 5,5 Zoll groß war, misst beim iPhone 14 Plus nun satte 6,7 Zoll. In unserem Testbericht verraten wir Euch, welche Vorteile das neue Plus-Modell noch bietet und wie sich das gigantische Display im Alltag verhält. Proudly presented by: Einem Fan des iPhone 13 mini!

Bewertung

Pro Tolles Display für Filme & Games

Sehr gute Akkulaufzeit

Action-Modus und 4K-Kinomodus

Sinnvolle Erweiterung des iPhone-Katalogs Contra 60-Hertz-Display wirkt antiquiert

Pro-Modelle bieten deutlich mehr

Satelliten-Notruf nur für die USA

Aufladen dauert für 2022 zu lange

Design & Display Apples neues Plus-Modell verfügt über ein 6,7-Zoll-Display wodurch es auf gewaltige 160,8 x 78,1 x 7,8 Millimeter anwächst. Mit einem Gewicht von 203 Gramm ist es dafür aber knapp 40 Gramm leichter als das iPhone 14 Pro Max. Beim Display setzt Apple auf hochwertige OLED-Panel, die Inhalte allerdings mit 60 Hertz wiederholen. Schade: Das Display bietet nur eine Bildwiederholrate von 60 Hertz. / © NextPit Gefällt: Tolles Display für Medieninhalte und Mobile Games

Sehr hochwertige Verarbeitung

Sehr gute Lautsprecher Gefällt nicht: Geringe Bildwiederholrate von 60 Hertz

Noch immer mit Notch Fans von Handys mit großen Displays (oder sagt noch wer "Phablets"? 😉) bekommen mit dem Plus-Modell endlich eine günstigere Alternative zum iPhone 14 Pro Max. Dabei ist die Anzeige zwar wie im Pro-Max-Modell knapp 6,7 Zoll groß, allerdings verzichtet Apple noch immer auf Pro-Motion. Bildschirminhalte werden somit mit nur 60 Hertz wiedergegeben, was im Jahr 2022 wirklich outdated wirkt. Gleichzeitig verwandelt Apple seine Notch nur in den Pro-Modellen in eine "Dynamic Island", die Basis-Modelle gehen leer aus. Von diesen Nachteilen abgesehen ist das Display des iPhone 14 Plus wunderbar geeignet für Medien und Mobile Games. Die maximalen Helligkeiten von 1.200 Nits bei HDR-Inhalten und 600 Nits bei regulären Inhalten reichen aus, um eine Lesbarkeit im direkten Sonnenlicht zu gewährleisten. Mit einer höheren Auflösung im Vergleich zum Basis-Modell, genau sind es 2.778 x 1.284 Pixel, bietet das Plus-Modell eine ähnliche Pixeldichte von 458 ppi. Einzelne Pixel sind dadurch im Alltag nicht zu erkennen. Der An-Schalter ist schön groß und bietet einen guten Druckpunkt. / © NextPit Abseits des Displays behält Apple sein gewohnt hohes Niveau bei der Verarbeitung bei. Obwohl das Plus-Modell aus zwei großen Glaselementen besteht, knarzt und wackelt nix am Gehäuse. Hinzu kommen ein hochwertiger Vibrationsmotor, den Ihr in iOS 16 endlich auch beim Tippen arbeiten lassen könnt, und leistungsstarke Dual-Speaker.

Apple iPhone 14 Plus: Software Ab Werk läuft das iPhone 14 Plus mit iOS 16, dem neuesten Betriebssystem von Apple. Neben einer hübschen und intuitiven Oberfläche profitiert Ihr beim Kauf von einem langjährigen Update-Support. Auch wenn Apple keine genauen Prognosen nennt, ist eine Bereitstellung von über fünf Jahren an Sicherheits- und OS-Updates wahrscheinlich. Gefällt: iOS 16 mit allen neuen Features vorinstalliert

Lange Gewährleistung von Updates

Neue Unfallerkennung Gefällt nicht: Satellitentelefonie nur in den USA und Kanada Interessiert Ihr Euch zum ersten Mal für Apples iPhones, empfehle ich Euch unsere große Übersicht zu iOS 16. Dort findet Ihr alle Modelle, die das Update bekommen, erhaltet viele Informationen zu den neuesten Funktionen und vieles mehr. Da wir in unserem Test zum iPhone 14 sowie in unseren Reviews zum iPhone 14 Pro und zum iPhone 14 Pro Max schon ausführlich auf iOS 16 eingegangen sind, halte ich mich an dieser Stelle kurz. Mir persönlich gefällt iOS 16 sehr gut – gerade, da ich zum Arbeiten und privat ein MacBook Air benutze. Die Software-Integration in Apples Ökosystem sucht Ihres gleichen. Habt Ihr zum Beispiel schon einmal mit Eurem Laptop telefoniert? Nach wie vor ist es jedoch schade, dass Apple nur Nutzer:innen in den USA und Kanada ermöglicht, in Notsituationen über Satelliten Hilfe zu holen. Die neue Unfall- oder Achterbahnerkennung (kleiner Scherz) samt Notruf-Feature gibt es jedoch auch hierzulande.

Leistung: Same same, not different Im iPhone 14 Plus arbeitet der A15 Bionic aus der Vorgängerserie. Wie beim Basis-Modell bekommt Ihr aber einen zusätzlichen GPU-Kern, der für mehr Grafikleistung sorgt. Das Leistungsniveau liegt somit auf dem der vorigen Pro-Modelle, im Alltag ist das Apple-typisch mehr als genug. Gefällt: Hohes Leistungniveau im Alltag

Kaum Thermal-Throttling Gefällt nicht: Gleiche Leistung wie Vorgängermodelle

Neuer A16 Bionic bleibt Pro-exklusiv Da ich mich in meinem Test zum iPhone 14 schon ausführlich zur Leistung geäußert habe, halte ich mich kurz. Das iPhone 14 Plus macht im Alltag eine wirklich gute Figur. Ladezeiten in iOS 16 sind kaum vorhanden, Mobile Games laufen ohne spürbare Erwärmung mit höchsten Grafikeinstellungen und die Verarbeitung von Bildern und Videos ist in den meisten Fällen kaum spürbar. Hier bremst nur das Display die flüssige iOS-Experience aus. Die Gesprächsqualität des iPhone 14 Plus ist sehr gut. / © NextPit Dennoch ist meiner Meinung nach zu kritisieren, dass Apple im Jahr 2022 trotz Aufpreisen am SoC der Vorgängermodelle festhält. Wer ein iPhone 14 Plus für mindestens 1.149 Euro kauft, muss sich mit Hardware aus dem letzten Jahr zufrieden geben. Das ist ein fader Beigeschmack, der beim Plus-Modell aber weniger schwer ins Gewicht fällt. Denn die Kombination aus A15 Bionic und großem Display findet sich sonst nur im iPhone 13 Pro Max – und das kostet selbst ein Jahr später im Angebot noch über 1.249 Euro. Abseits von Grafik- und CPU-Leistung bietet das iPhone 14 Plus die neusten Funkstandards. Darunter WiFi-6E, Bluetooth 5.3, Ultrabreitband für beispielsweise die genaue Ortung von AirTags ( zum Test) sowie ein Modem, das in Ausnahmesituationen mit Satelliten kommunizieren kann. Wie bereits erwähnt, ist das Feature nach aktuellem Stand jedoch exklusiv für die USA und Kanada.

Kamera: Fokus auf Video Auf der Rückseite des iPhone 14 Plus findet Ihr eine Dual-Kamera, die jeweils mit 12 Megapixeln auflöst. Neben einer lichtstarken Hauptkamera mit vergrößertem Sensor und einer Lichtstärke von f/1.5 gibt es eine Ultraweitwinkelkamera ohne Autofokus. Selfies nimmt das Plus-Modell dafür neuerdings mit Autofokus und mit 12 Megapixeln auf. Die Dual-Kamera ist dieselbe wie beim iPhone 14. / © NextPit Gefällt: Insgesamt gute Bildqualität

Cooler Actionmodus

Kinomodus jetzt in 4K Gefällt nicht: Immer noch ohne Telekamera

Pro-Modelle bieten mehr Apple hat die Kameras in seinen Basis-iPhone-14-Modellen mit größeren Sensoren und lichtstärkeren Objektiven ausgestattet. Einen wirklichen Qualitätsvorteil sieht man im Vergleich zu den Fotos der Vorgängerserie aber nicht. Tagsüber erzielt Ihr somit sehr gute Ergebnisse, sowohl mit der Hauptkamera als auch mit der Ultraweitwinkelkamera. Apples Nachtfotos in den Nicht-Pro-Modellen sehen meiner Meinung nach aber zu künstlich aus. In der nachfolgenden Galerie findet Ihr eine Auswahl an Fotos, die ich mit dem iPhone 14 Plus aufgenommen habe. Weitwinkel nachbearbeitet (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel nachbearbeitet (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel HDR (iPhone 14 Plus) © NextPit Ultraweitwinkel HDR (iPhone 14 Plus) © NextPit Ultraweitwinkel bei Tageslicht (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel nachbearbeitet (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel nachbearbeitet (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel bei Tageslicht (iPhone 14 Plus) © NextPit Ultraweitwinkel bei Tageslicht (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel nachbearbeitet (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel bei Nacht (iPhone 14 Plus) © NextPit Ultraweitwinkel bei Nacht (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel bei Nacht (iPhone 14 Plus) © NextPit Nahaufnahme bei Nacht (iPhone 14 Plus) © NextPit Nachtmodus bei Dämmerlicht (iPhone 14 Plus) © NextPit Weitwinkel nachbearbeitet (iPhone 14 Plus) © NextPit Groß angekündigt hat Apple während der Keynote im September die neue Frontkamera, die nun einen Autofokus bietet. Das klingt erst einmal sehr sinnvoll, macht in der Praxis aber nicht allzu viel aus. Aufgrund der kleinen Sensoren in der Frontkamera ist die Schärfentiefe so hoch, dass ohnehin fast alles im Bild scharf ist. Die Qualität der Selfies ist insgesamt aber gut. Neben den zu vernachlässigenden technischen Upgrades integriert Apple in seinen neuesten iPhones einige neue Software-Tricks. So funktioniert der hübsche Kinomodus jetzt in 4K. Verwackelte Videos könnt Ihr zudem dank des Action-Modus stabilisieren. Wie das ganze aussieht, seht Ihr in einem Video, das ich mit dem iPhone 14 aufgenommen habe.

In 2022 rückt Apple seine Pro-Modelle allerdings noch weiter von den Basis-Modellen weg. So bieten iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max neue Hauptkameras mit 48 Megapixeln, Aufnahmemöglichkeiten in RAW-Formaten sowie dedizierte Telekameras. Wer also besonderen Wert auf hochwertige Fotos und Videos legt, kommt an den Pro-Modellen in diesem Jahr kaum vorbei.

Apple iPhone 14 Plus: Akku Als großes iPhone hat das neue Plus-Modell auch einen großen Akku! Apple gibt eine Videowiedergabe von bis zu 26 Stunden an, offizielle Angaben zum verbauten Akku gibt es aber nicht. Aufgeladen wird das iPhone 14 Plus nach wie vor über Lightning, MagSafe sowie kabellose Qi-Ladegeräte gehen auch. Der Lightning-Anschluss des iPhone 14 Plus. / © NextPit Gefällt: Sehr ordentliche Akkulaufzeit

MagSafe-kompatibel Gefällt nicht: Keine Verbesserungen beim Quick-Charging

Noch immer mit Lightning-Anschluss Wer ein iPhone mit besonders langer Akkulaufzeit braucht, der musste in der Vergangenheit immer zum Pro-Max-Modell greifen. Mit dem iPhone 14 Plus gibt es jetzt endlich wieder einen günstigeren iPhone-Dauerläufer. Laut Herstellerangaben liegt die Wiedergabezeit für Videos bei satten 26 Stunden – wohlgemerkt ist dabei die Wiedergabe von Offline-Inhalten gemeint. Im Alltag ergibt sich mit dem iPhone 14 Plus ein äußerst entspannter Ladezyklus von etwa anderthalb Tagen. Mit ein wenig Feingefühl beim Stromsparen könnt Ihr beispielsweise auf Reisen sicher auch zwei Tage herauskitzeln. Apples typisches Knopf-Layout findet Ihr auch hier. / © NextPit Während das iPhone 14 Plus bei der Akkulaufzeit glänzt, machen die Auflademöglichkeiten weniger her. Über das optionale Schnellladegerät lädt das Plus-Modell laut Herstellerangaben in 30 Minuten zur Hälfte auf. Hier bieten andere Hersteller deutlich mehr – das Argument, dass Apple dadurch den Akku schont, zieht im Jahr 2022 auch nicht mehr. Kabellos könnt Ihr Eure vorhandenen MagSafe-Ladegeräte weiter nutzen, alternativ nutzt Ihr einfach Wireless-Charger nach dem Qi-Standard.

Apple iPhone 14 Plus: Technische Daten Basismodell 2022 Plus-Modell Produkt Apple iPhone 14 (Plus) Preis ab 999 € ab 1149 € Illustration Farben Midnight, Purple, Starlight, (PRODUCT)RED, Blue Display 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED 2532 x 1170 Pixel

1200 Nits

True Tone

Notch 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED 2778 x 1284 Pixel

1200 Nits

True Tone

Notch SoC Apple A15 Bionic (5 nm)

6-Kern-CPU

5-Kern-GPU

Neural Engine (16-Kerne) Speicher 128 GB, 256 GB und 512 GB microSD nicht vorhanden Hauptkamera 12 MP | f1.5 Blende | 1.9 µm Pixel | Sensor-Shift OIS Ultraweitwinkel 12 MP | f/2.4 Blende | 13 mm Brennweite | 120° FOV Teleobjektiv nicht vorhanden Video 4K bei 24/30/60 fps (Rückseite)

1080p bei 30/60/120/240 fps (Selfie).

Action-Modus Selfie 12 MP | f/1.9 Blende | Autofokus Audio Stereo Akkulaufzeit Videowiedergabe: 20 Stunden

Video (Streaming): 16 Stunden

Audiowiedergabe: 80 Stunden Videowiedergabe: 26 Stunden

Video (Streaming): 20 Stunden

Audiowiedergabe: 100 Stunden Schnelles Aufladen 20 W (Kabel)

15 W (MagSafe)

7,5 W (Qi) Robustheit IP68

Ceramic Shield, Rahmen aus Aluminium Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit Preis ab 999 € ab 1149 € Angebot* iPhone 14 iPhone 14 Plus