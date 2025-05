Bei MediaMarkt finden aktuell zahlreiche Aktionen statt. Hierzu zählt auch die "Brand Week", in der Ihr Angebote von einigen Top-Herstellern ergattern könnten. Seid Ihr gerade zudem noch auf der Suche nach einer neuen Kaffee- oder Espressomaschine, könnten die Deals zu DeLonghi perfekt für Euch geeignet sein. Welche Kaffeevollautomaten sich gerade besonders lohnen, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Okay, bei mir sind es eher drei bis fünf Kaffee, damit ich in die Gänge komme. Allerdings nutze ich dafür meinen Kaffeevollautomaten, um nicht nur ein deutlich besseres Aroma zu erhalten, sondern auch alles via Knopfdruck zu erledigen. Leider kosten die Geräte häufig richtig viel Geld. Möchtet Ihr nicht ganz so viel ausgeben, solltet Ihr die aktuelle Brand Week von MediaMarkt* nicht verpassen. Hier gibt es nämlich gerade verschiedene Geräte von DeLonghi mit einem Rabatt von bis zu 57 Prozent.

DeLonghi bei MediaMarkt: Diese Geräte lohnen sich gerade am meisten

Der Alleskönner

Vor allem drei Kaffeevollautomaten solltet Ihr Euch bei dieser Aktion genauer anschauen. Den Anfang macht hier die Magnifica Evo Next ECAM310.80.SB. Dabei handelt es sich um einen Kaffeevollautomaten mit einem 13-stufigen Edelstahl Mahlwerk. Dadurch kann Euer Kaffee oder Espresso besonders fein gemahlen werden, was das Aroma durchaus beeinflusst. Auf der Oberseite der Maschine findet sich ein 2,4-Zoll-TFT-Display, sowie sieben Touch-Direktwahltasten, über die Ihr die DeLonghi-Maschine bedienen könnt.

Auch die DeLonghi Rivelia ist im Angebot erhältlich. / © De'Longhi / Collage: nextpit

Bis zu 13 vorinstallierte Kaffee- und Milchgetränke stehen Euch hier zur Verfügung, allerdings könnt Ihr Euren Wachmacher auch personalisieren. Die Reinigung erfolgt hier ebenfalls recht simpel, da die Brühgruppe einfach aus der Maschine entnommen werden kann. Der Bohnenbehälter fasst 250 Gramm und der Wassertank 1,9 Liter. Die Pumpe arbeitet zudem mit 15 bar. Ein interner Milchaufschäumer mit der "LatteCrema Hot"-Technologie sorgt darüber hinaus für den perfekten Milchschaum.

Die UVP von 659 Euro unterbietet MediaMarkt um 24 Prozent. Dadurch zahlt Ihr noch 499 Euro für den Vollautomaten*. Günstiger bekommt Ihr das Gerät derzeit nirgends. Der nächstbeste Preis liegt mit 579 Euro deutlich darüber und auch der bisherige Bestpreis von 480 Euro wird nur knapp überschritten.

Der Klassiker

Zu den wohl bekanntesten Vollautomaten für den Haushalt gilt die Magnifica S von DeLonghi. Das Modell mit dem klangvollen Namen "ECAM21.116.B" ist ebenfalls bei MediaMarkt im Angebot erhältlich. Hierbei handelt es sich um ein deutlich klassischeres Geräte, dass ein Drehrad nutzt, um den Mahlgrad zu justieren. Insgesamt sechs physische Knöpfe ermöglichen es Euch, die Kaffee- oder Espressomenge zu bestimmen und eine Reinigung der Maschine durchzuführen.

Die De'Longhi Magnifica S gibt es jetzt zum Bestpreis bei MediaMarkt! / © De'Longhi / Collage:nextpit

Vor allem das kompakte Design macht die Magnifica S auch in kleineren Küchen zum interessanten Alltagsbegleiter. Ein 7-stufiges Kegelmahlwerk sorgt für leckeren Kaffee und über insgesamt fünf voreingestellte Kaffeestärken könnt Ihr das Aroma anpassen. Über die Heißwasser-Düse könnt Ihr Tee zubereiten und Euren Wasserkocher zum Speermüll geben.

Die Magnifica S stand auch jahrelang in meiner Küche – allerdings ein älteres Modell. Für den normalen Kaffee-Konsum ist das Gerät wirklich empfehlenswert. Legt Ihr allerdings Wert auf extrem feine Mahlgrade oder eine breitere Palette an Kaffeespezialitäten, solltet Ihr eher zur Evo Next greifen. Für derzeit 259 Euro gibt es das Gerät derzeit am günstigsten bei MediaMarkt. Euronics ist der nächstgünstigste Anbieter, verlangt allerdings noch immer 335,26 Euro für den Vollautomaten.

Die Kapselmaschine

Zu guter Letzt haben wir auch eine Maschine für alle Kapsel-Fans entdeckt. Die DeLonghi Lattissima One EN510.W sieht nicht nur richtig schick aus, sondern kann Nespresso-Kapseln mit 19 bar Druck für Euch aufbereiten. Das integrierte Milchaufschäumsystem lässt sich problemlos via Knopfdruck bedienen, wodurch auch einem morgendlichen Latte Macchiato nichts mehr im Wege steht.

Die De'Longhi Lattissima One EN510 ist perfekt für Kapseltrinker geeignet. / © DeLonghi

Über drei Direktwahltasten habt Ihr die Möglichkeit, die Kaffeemenge anzupassen oder eine bestimmte Kaffeespezialität auszuwählen. Preislich seid Ihr bei der Lattissima One mit 189 Euro dabei. Das entspricht einer Ersparnis von 33 Prozent gegenüber der UVP, die bei 285 Euro liegt. Das entspricht zwar nicht dem bisherigen Tiefstpreis, allerdings liegt das nächste Angebot im Netz mit 192,89 Euro doch noch etwas höher.

Weitere Deals von DeLonghi entdecken

Neben den hier aufgeführten Geräten bietet die Brand Week von MediaMarkt* noch weitere DeLonghi-Produkte*. War der passende Vollautomat nicht dabei, schaut Euch also ruhig auf der Aktionsseite noch einmal genauer um.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist eine der DeLonghi-Maschinen interessant für Euch oder präferiert Ihr einen anderen Hersteller? Lasst es uns wissen!

