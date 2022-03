Langzeit-Test des iPhone 13 Pro Max: Das beste iPhone aller Zeiten?

Das iPhone 13 Pro Max ist ein Smartphone der Superlative. Im März 2022 ist es das leistungsstärkste und fortschrittlichste Smartphone von Apple. Aber ist es das beste iPhone, das es jemals gab und wie schlägt sich das Handy mit 6,68-Zoll-Display im Test? Für meinen Test habe ich das iPhone mehrere Monate lang als Daily-Driver genutzt!

Pro 120Hz-Bildschirm mit ProMotion-Technologie

Superlange Akkulaufzeit

Flüssige Software-Experience

Nahezu narrensicheres Ökosystem

Vielseitiges und sinnvolles Kamera-Setup Contra Quick-Charging lässt zu wünschen übrig

Ständige Probleme beim Entsperren per Face ID

120-Hz-Displays haben endlich Einzug in Apples ikonische Smartphone-Serie gehalten! Und wie erwartet hat Apple die Leistung der iPhone-13-Pro-Serie noch einmal verbessert. Dabei schafft Apple den Spagat zwischen Energieeffizienz und Leistung, denn die Akkkulaufzeit des Pro Max ist grandios. Mit anderen Worten: Wenn Ihr im Alltag auf ein Handy mit hoher Leistung setzen wollt, ist das iPhone 13 Pro Max ein Smartphone, das ganz oben auf Eurer Optionsliste stehen sollte. Zum Thema: Lest hier, wie das iPhone 12 Pro in unserem Test abgeschnitten hat Doch auch die besten Flaggschiffe haben Schwächen. Bei der Telekamera muss Apple noch einiges optimieren. Ebenso bei der Ladetechnologie, insbesondere bei der Schnellladung. iPhone 13 Pro Max im Vertrag kaufen: Hier gibt's die besten Tarife Aber vor allem ist das iPhone 13 Pro Max eine sehr teure Investition. Erhältlich in vier internen Speicheroptionen – 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB – liegt der Preis dieses Modells zwischen 1.249 und 1.849 Euro.

Design auf das MAXimum angehoben Wer sich für ein Smartphone aus der Pro-Max-Serie entscheidet, wird ein unvergleichliches Erlebnis haben. Mit einem 6,7-Zoll-Display und einem Gewicht von 240 Gramm fühlt sich das iPhone 13 Pro Max in den Händen natürlich riesig an. Trotz des tollen Keramik-Finishs und des bekannten Designs ist das Handy nicht wirklich ein Beispiel für Originalität, wenn es um das Design geht. Gefällt mir: Max bedeutet riesig, und das ist es auch

Großartige Verarbeitungsqualität

Vielzahl von Farboptionen

IP68-Zertifizierung Gefällt mir nicht: Kameramoduls ragt weit aus dem Gehäuse Max bedeutet riesig: Das iPhone 13 Pro Max (rechts) ist ein Riese im Vergleich zum iPhone 13 mini auf der linken Seite / © NextPit Sierra Blue, Graphite, Gold, Silver und neuerdings auch Alpine Green – die Farbpalette umfasst bisher fünf Optionen. Obwohl die Bildschirmdiagonale groß ist, könnt Ihr das Gerät mit nur einer Hand entsperren und bedienen. Ich bin wirklich ein Fan der Lautstärketasten, die auf der Gegenseite der Einschalttaste positioniert sind. Und Apples ikonischem Stummschalter, der über einen physischen Schalter funktioniert. Der Vorsprung der Kamera des iPhone 13 Pro Max ist gut markiert, und Ihr solltet eine Hülle verwenden, um das Objektiv zu schützen / © NextPit Das iPhone 13 Pro Max Smartphone solltet Ihr am besten mit einer Schutzhülle verwenden, da das Kameramodul nicht nur teuer ist, sondern auch als erster Teil des Telefons mit Oberflächen in Berührung kommt. Daher erfordert die dauerhafte Verwendung dieses iPhones eine gewisse Vorsicht. Ein positiver Punkt auf der Seite der Haltbarkeit ist die IP68-Zertifizierung, die ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub gewährleistet.

Bildschirm mit 120Hz Bildwiederholrate Apple hat endlich die 120 Hz Bildwiederholrate auf das OLED-Display der Pro Max Variante des iPhones gebracht. Im Max-Modell misst es 6,7 Zoll und im Gegensatz zu vielen Flaggschiffen auf dem Markt hält Apple hier an einem flachen Bildschirm und abgerundeten Ecken fest. Das iPhone 13 Pro Max verwendet die "Super Retina XDR"-Display-Technologie mit ProMotion und bietet eine Auflösung, die für eine Pixeldichte von 458 ppi sorgt. Die Helligkeit liegt bei 1.000 Nits und 1.200 Nits bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten. Der Konsum von Inhalten auf diesem Bildschirm ist ein Genuss! Gefällt mir: 120 Hz Bildwiederholrate

ProMotion-Technologie

Bildschirm mit hoher Helligkeit und lebendigen Farben Gefällt mir nicht: Apple verbessert Face-ID nicht weiter

Ränder des Bildschirms sind relativ groß Max bedeutet riesig, und das ist es auch! Das iPhone 13 Pro verfügt über einen Max-Bildschirm / © NextPit Mit der ProMotion-Funktion passt das Display des iPhone 13 Pro Max die Bildwiederholfrequenz an die jeweilige Situation an. Beim Scrollen erhöht sich die Anzahl der Aktualisierungen pro Sekunde auf 120, während sie bei statischen Bildern auf 10 Hz sinkt. Die Auswirkungen von ProMotion zeigen sich nicht nur in der flüssigen Darstellung von Inhalten auf dem Bildschirm, sondern auch in der Energieeinsparung am Ende des Tages und in der längeren Lebensdauer des Akkus. Flaggschiff-Vergleich: Galaxy S22 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max Trotz der hervorragenden Bildschirmqualität muss man sagen, dass die Ränder des Displays im Vergleich zu Geräten wie dem Google Pixel 6 Pro und dem Samsung Galaxy S22 Ultra ziemlich dick sind. Auch wenn Apple die Notch um 20 Prozent verkleinern konnte, führt die Tatsache, dass Apple nach wie vor keine Optimierungen bei Face ID bietet, zu häufigen Problemen beim Entsperren des Displays. Mit der Ankündigung von iOS 15.4 wurde das Entsperren des iPhone 13 Pro Max per Maske jedoch deutlich optimiert. Allerdings ist die Funktion dabei nicht frei von Mängeln. Aus diesem Grund hätte ich mir für diese Generation eine Alternative zu Face ID gewünscht, zum Beispiel einen Fingerabdrucksensor im Display oder im An-Knopf.

Software mit Nutzer im Fokus Ich benutzte das iPhone 13 Pro Max die meiste Zeit mit der Betaversion von iOS 15.4 und die User-Experience war immer sehr konsistent. Von Funktionen wie Live Text, die vom maschinellen Lernen abhängen, bis hin zu den grundlegendsten Systemfunktionen, alles funktioniert reibungslos und nahtlos mit dem Ökosystem aus Apple-Geräten. Gefällt mir: Konsistenz und Flüssigkeit von iOS (sogar in der Beta-Version)

Integration in das Ökosystem der Apple-Geräte

Optimierte Schnittstelle für Anwendungen von Drittanbietern Gefällt nicht: Einstellungen für Anwendungen nur über die Systemeinstellungen zugänglich Letztes Jahr hat Apple eine Reihe neuer Funktionen in iOS eingeführt, wie beispielsweise die App-Tracking-Transparenz (ATT). Mit der Ankündigung von iOS 15 wurden jedoch die Funktionen Focus Mode, SharePlay und die Möglichkeit, über FaceTime mit Android-Geräten zu telefonieren, hinzugefügt. Die Oberfläche von iOS 15 ist modern und lässt sich leicht anpassen / © NextPit Apple hat bei KI-basierten Funktionen einen großen Satz nach vorne gemacht und davon profitieren wir unter iOS 15. Zum Beispiel bei Live Text, das die Text- und Bilderkennung in Echtzeit durchführt und die Informationen direkt auf dem Gerät weiterverarbeitet. Mit dieser Funktion ist es möglich, Text zu kopieren, Sprachen zu übersetzen und im Internet zu suchen, indem man die Kamera auf ein Objekt richtet. Zum Thema: Wie mich das Google Pixel 6 Pro zum iPhone trieb In Anbetracht meiner 12-jährigen Erfahrung mit dem Android-Betriebssystem muss ich sagen, dass Apples Platzierung der App-Einstellungen in den Systemeinstellungen, echt störend ist. Das ist zum Beispiel bei der Kamera-App der Fall, bei der ich bestimmte Aktionen, die von Berechtigungen abhängen, immer direkt in den Telefoneinstellungen und nicht in den Kameraeinstellungen selbst überprüfen muss. Apple zwingt Euch dazu, einige App-Einstellungen direkt in den Systemeinstellungen zu suchen / © NextPit

Praktisch unschlagbare Leistung Mit dem A15 Bionic ist das iPhone 13 Pro Max mit einem sehr wettbewerbsfähigen SoC ausgestattet. Es gibt vier Speicheroptionen, die von 128 GB bis zu 1 TB reichen. Um es ganz offen zu sagen: Ich habe noch nie ein so leistungsstarkes Smartphone getestet wie dieses. Gefällt mir: SoC ermöglicht eine erweiterte Nutzung des Kameramoduls

Die Verarbeitung erfolgt in Millisekunden

Kaum Erhitzung oder Thermal-Throttling

Ausführung von ML-Funktionen in Echtzeit

Schnelle Bild- und Videoverarbeitung Gefällt mir nicht: Inkonsistente Face ID-Leistung Das A15 Bionic ermöglicht eine erweiterte Nutzung des Kameramoduls, um Funktionen wie den Kinomodus auf der iPhone 13 Serie zu ermöglichen / © NextPit In den 40 Tagen meines Testberichts wurde mir immer klarer, dass Apple bei der Software-Hardware-Integration einen Vorteil gegenüber anderen Smartphone-Herstellern hat. Es war wirklich interessant, dies im Vergleich zum Google Pixel 6 Pro zu sehen, dessen Tensor-SoC von Google angepasst wurde. Die Leistung der Pro-Max-Variante ist ultrahoch. Wie Ihr in der Benchmark-Vergleichstabelle unten sehen könnt, ist der A15 Bionic SoC immer ein bisschen stärker, mit einer klaren Annäherung an den neuen Snapdragon 8 Gen 1, der in diesem Fall im Oppo Find X5 Pro arbeitet. Bevor ich meinen Chip in das iPhone 13 Pro Max eingesetzt habe, habe ich das Google Pixel 6 Pro verwendet. Was die Leistung anbelangt, so konnten beide Modelle im täglichen Gebrauch gut mithalten, allerdings ist das Apple-Handy in Sachen Stromsparen überlegen. Apple iPhone 13 Pro Max Flaggschiffe im Vergleich! Modell/Benchmark Apple iPhone 13 Pro Max Google Pixel 6 Pro Oppo Find X5 Pro Samsung Galaxy S21 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra Geekbench 5 (einfach/multi) 1729/4714 1043/2876 846/3324 942/3407 1.123/3.619 3DMark Wild Life 9729 6446 9300 5.375 5.621 3DMark Wild Life Stresstest 8111 ~ 9732 6.367 6092 ~ 9192 - Überhitzungsfehler Mit einer 6-Kern-CPU mit 2 Leistungs- und 4 Effizienzkernen, einer 5-Kern-GPU und einer 16-Kern-Neural-Engine ermöglichte der A15 Bionic die Einführung des Kinomodus der Kamera der iPhone-13-Serie im Jahr 2021. Mit dieser Funktion ist es möglich, Autofokus-Änderungen in Echtzeit in hochauflösenden Videos mit Tiefenschärfe (1080p HDR Dolby Vision) darzustellen, die einen hohen Rechenaufwand erfordern.

Stereolautsprecher und Lossless-Audio Das iPhone 13 Pro Max bietet Stereolautsprecher, alternativ könnt Ihr Bluetooth-Kopfhörer verwenden oder Kopfhörer über das Lightning-Kabel anschließen. Das große Highlight ist dabei die Lossless-Funktion der Apple-Dienste, welche die Audioqualität in ausgewählten Apps optimiert. Gefällt mir: Laute und gute Stereo-Klangqualität

Lossless-Audio Gefällt mir nicht: - Das iPhone 13 Pro Max verfügt über Stereolautsprecher, aber die gewohnt gute Audioqualität von Apple ist erst mit angeschlossenen Kopfhörern spürbar / © NextPit Die Klangqualität, die aus den Lautsprechern dieses Smartphones kommt, entspricht genau dem, was ich von einem Flaggschiff erwarte: lauter, sauberer, schrebbel-freier Klang. Wie bei den meisten Handys könnt Ihr natürlich die Lautstärke der Lautsprecher optimieren, indem Ihr dem Ton aus dem Lautsprecher an der Unterseite des Geräts lauscht. Die Klangqualität ist aber deutlich besser, wenn wir das iPhone 13 Pro Max in Verbindung mit einem Headset verwendet. Vor allem, wenn es mit Apples Lossless-Funktion kompatibel ist. Wenn ich also Apples Flaggschiff zusammen mit dem Bose QuietComfort 35ii verwende, kann ich dieses Smartphone jedem empfehlen, der eine hohe Klangqualität in 24-bit/48 kHz und/oder 24-bit/192 kHz erleben will. Seit ich Lossless entdeckt habe, nutze ich Apple Music viel mehr als YouTube Music. / © NextPit

Vielseitige Kamera und intelligentes HEIF-Format Das iPhone 13 Pro Max verfügt im Vergleich zur Vorgängergeneration über einen größeren Hauptsensor und nimmt Bilder mit satten Farben und hoher Schärfe auf. Dabei speichert die HDR-Automatik Details in dunklen und hellen Bereichen des Bildes, ohne die natürliche Lichtstimmung zu beeinträchtigen. Bislang ist dies die beste Kamera bei einem iPhone, aber nicht unbedingt die beste Kamera in einem Smartphone. Gefällt mir: Schärfe und Farben der Bilder

Schneller Autofokus

Superscharfe Videos mit natürlichen Farben

Optische Stabilisierung des Teleobjektivs Gefällt mir nicht: Teleobjektiv nur mit 3-fachem Zoom

Porträtmodus und Optionen für die Hintergrundunschärfe von Bildern Vielseitiges Kameramodul, aber das Teleobjektiv hat noch Luft nach oben. / © NextPit Im Test des iPhone 13 Pro haben wir bereits die Qualität des Kameramoduls des iPhone 13 Pro Max analysiert, da beide Modelle die gleiche Objektivzusammensetzung samt gleicher Sensoren bieten. Durch die größeren Sensoren im Vergleich zum Vorgängermodell fängt die Kamera der Pro Max-Variante viel mehr Licht ein, was vor allem bei Nachtaufnahmen und bei Videos von Vorteil ist. Ich persönlich verwende gerne die Fotografischen Stile "Warm", aber für bessere Ergebnisse ist es ratsam, die Standardeinstellungen zu verwenden. Wenn es um Videos geht, ist der Kinomodus eine wichtige Funktion und die Möglichkeit, Inhalte in 4K und 60 fps aufzunehmen, macht dieses Telefon zu einem hervorragenden Begleiter für die Produktion von Medieninhalten. Ein Beispiel dafür ist, dass ich während des MWC 2022 ausschließlich das iPhone 13 Pro Max für Fotos, Video- und Audioaufnahmen verwendet habe. Zweifelsohne kann ich sagen, dass man sich mit einem Stativ und einem drahtlosen Mikrofon sehr gut nur auf dieses Modell verlassen kann, um Videos und Fotos zu erstellen. Zumal Apple neben den Formaten JPEG/H.246 auch die Option HEIF/HEVC anbietet, die die Größe der Medien ohne Qualitätsverlust reduziert. Das Gleiche gilt für ProRes 422 HQ-Videoaufnahmen. Hinzu kommt, dass wir immer noch das ProRaw-Format wählen können.

Dieses Video wurde in 4K und 30 fps, im HEVC-Format, spät am Tag in Barcelona während des MWC 2022 aufgenommen / @ NextPit Trotz der hervorragenden Kamera dieses Telefons ist die Qualität der Fotos mit unscharfen Hintergründen, die von der Kamera und der Software des Google Pixel 6 Pro aufgenommen wurden, weitaus besser. Wir können dies immer an den Kanten der Objekte im Vordergrund feststellen. Ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit dem Google-Smartphone auffällt, ist der Zoom des Teleobjektivs. Während das Pixel 6 Pro einen 4-fachen optischen Zoom bietet, bietet das iPhone 13 Pro Max lediglich einen 3-fachen optischen Zoom. Darüber hinaus verfügt das Google-Smartphone über einen 20-fachen Digitalzoom mit der Funktion Super Res Zoom und das Apple-Smartphone bietet einen 15-fachen Zoom. In diesem Punkt ist die Kamera der Samsung-Flaggschiffe dem iPhone ein paar Schritte voraus. Dieses Bild wurde mit der Hauptkamera des iPhone 13 Pro Max in den MWC-2022-Hallen gemacht. © NextPit Wieder ein Bild der Hauptkamera. © NextPit Den Zoom können wir an dieser Reihe gut beobachten. Ultraweitwinkel ... © NextPit ... über Weitwinkel ... © NextPit ... bis hin zur Telekamera des iPhone 13 Pro Max. © NextPit Hier haben wir noch ein Foto bei maximaler, digitaler Vergrößerung. © NextPit Dieses Bild ist in einer Kunstgalerie entstanden und dabei habe ich die Weitwinkelkamera des iPhones genutzt. © NextPit Im Vergleich: Die Porträtkamera des iPhone 13 Pro Max (links und mitte) sowie des Google Pixel 6 Pro (rechts) © NextPit Die Weitwinkelkamera mit aktiviertem Nachtmodus. © NextPit Hier noch einmal mit verbessertem Kontrast. © NextPit Weitwinkel mit aktiviertem Nachtmodus. © NextPit Die Telekamera mit aktiviertem Nachtmodus. © NextPit Ein Bild des iPhone 13 Pro Max mit der Weitwinkelkamera samt künstlichem Licht. © NextPit Noch ein Bild in künstlichem Licht. © NextPit Ben musst auf dem MWC 2022 auch Model für mich stehen. © NextPit Die Frontkamera bietet ein ziemlich weites Sichtfeld. © NextPit Die Frontkamera des iPhone 13 Pro Max generiert scharfe und farbenfrohe Bilder. © NextPit Bild bei Tageslicht. © NextPit Das breite Sichtfeld der Frontkamera eignet sich gut für Gruppen-Selfies. © NextPit Selbst bei schattigem Wetter ist die Bildqualität sehr gut. © NextPit

Lebensdauer der Batterie auch MAX Bislang ist das iPhone 13 Pro Max das Telefon mit der besten Akkulaufzeit, das ich jemals getestet habe. Auf dem Papier sind es 4.351 mAh Akkukapazität, mit Unterstützung für kabelloser MagSafe-Ladegeräte mit bis zu 15 W, kabellosem Qi-Charging mit bis zu 7,5 W und Quick-Charging über 20-W-Adapter oder höher. Natürlich ist nichts davon im Lieferumfang des iPhone enthalten und muss separat erworben werden. Apple 20W USB-C Stromadapter Gefällt mir: Ausgezeichnete Akkulaufzeit Gefällt mir nicht: Standard-Schnellladung mit nur 20 W

Langsames Quick-Charging im Vergleich zu den Wettbewerbern Das iPhone 13 Pro Max bietet eine hervorragende Energieoptimierung / © NextPit In den 40 Tagen mit dem Pro Max habe ich mir noch nie Sorgen um den Akku gemacht. An Arbeitstagen, im Urlaub und bei der Berichterstattung über den MWC 2022 bestand das einzige Problem darin, daran zu denken, das Gerät mindestens eine Stunde im Voraus aufzuladen, um mit mindestens 50 % Ladung zu rechnen. Diese Ladeleistung reicht sogar aus, um zum Beispiel an Wochenenden den ganzen Tag mit dem Gerät zu verbringen. Leider bleibe ich Euch an dieser Stelle die Ladedaten mit MagSafe-Technologie schuldig. Hier sind allerdings die Ladezeiten mit verschiedenen Adaptern und Optionen, die mir jeden Tag begegnen samt dem Thunderbolt-Anschluss eines MacBook Pro. Apple iPhone 13 Pro Max Ladezeit Vergleich der Ladezeiten bei verschiedenen Wattstärken Art / Zeit der Aufladung 5 Minuten 10 Minuten 30 Minuten 1 Stunde 1h20 oder mehr 15W Ladegerät 6 % 13 % 41 % 76 % 90-100 % 61W Ladegerät 11 % 21 % 52 % 85 % 95-100 % Thunderbolt-Anschluss MacBook Pro 6 % 12 % 31 % 55 % 71-100 % Mit einer optimierten Batterieladung verlängert Ihr die Lebensdauer / © NextPit

Apple iPhone 13 Pro Max: Technische Daten Technische Spezifikation Produkt Apple iPhone 13 Pro Max Bild Bildschirm 6,7-Zoll-OLED-Display

1.284 x 2.778 Pixel (458 ppi) bei 120 Hz

1.200 nits Spitzenhelligkeit SoC Apple A15 Bionic

2x Avalanche @ 3,24 GHz

4x Blizzard @ 2 GHz

Apple-eigener Grafikprozessor Speicher 6 GB RAM

128, 256, 512 oder 1024 GB NVMe-Speicher Micro-SD-Schlitz Keine Hauptkamera 12 MP | f/1,5 | 1/1,65" | 1,9 µm

Dual Pixel AF | OIS mit Sensor-Shift Ultra-Weitwinkel 12 MP | f/1.8 | 120° FoV Telephoto-Objektiv 12 MP | f/2.8 | 3x Zoom Video 4K bei 60 FPS

1080p bei 240 FPS

720p bei 30 FPS

Vorderseite: 4K bei 60 FPS

HDR-Aufnahme mit Dolby Vision Selfie-Kamera 12 MP | f/2.2 | 1/3.6" Audio Stereo-Lautsprecher

Kein Kopfhörerausgang Batterie 4351 mAh Aufladen 30 W (verkabelt)

15 W (MagSafe kabellos)

7,5 W (Qi kabellos) Widerstand IP68

Corning/Apple Ceramic Shield (Display) Konnektivität 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0, UWB Biometrische Merkmale 3D-Gesichtserkennung (Face ID) Abmessungen

& Gewicht 160,8 x 78,1 x 7,65 mm

(6,33 x 3,07 x 0,30 Zoll)

240 Gramm (8,46 Unzen)