Apples "Fotografische Stile": Darum sind sie mehr als nur Filter

Habt Ihr die Vorstellung des neuen iPhone 13 verfolgt, seid Ihr eventuell auch über die folgende Funktion gestolpert: Fotografische Stile. Nehmt Ihr mit Apples Kamera-App ein Bild auf. könnt Ihr zwischen einigen Voreinstellungen umherschalten, die das Ergebnis dann im Kontrast, in der Farbtemperatur und in anderen Bereichen abwandeln. In der Anwendung als auch in den Ergebnissen erinnern die Fotostile stark an Filter.

Klassische Fotofilter verändern das Ergebnis ebenfalls in Aspekten wie Kontrast, Helligkeit, Farbtemperatur und Dynamik. Allerdings nutzt Apple wie beim Kinomodus die starke Hardware des iPhone 13, um die Ergebnisse noch besser und individueller zu machen.

Darum sind die Fotografischen Stile nicht nur simple Filter

Die Fotografischen Stile nutzen den ISP (Bildprozessor) im Apple A15 SoC, um selektiv Effekte auf das Bild anzuwenden. Das ist der erste große Gegensatz zu Filtern, die gleichmäßig auf das gesamte Bild angewandt werden. Während Filter auf eine Art und Weise funktionieren, die der analogen Fotografie entspricht (bei der Negative, Fotopapiere, die Filter selbst und andere Faktoren das Endergebnis beeinflussen), sind Apples Fotografische Stile eine weitere wichtige Entwicklung in der computergestützten Fotografie.

Denn das Feature macht sich die Fähigkeit moderner Bildbearbeitungsprogramme zunutze, bestimmte Elemente auf einem Motiv zu erkennen – Personen, Objekte im Vorder- oder Hintergrund, den Horizont und viel mehr – und auf jedes von ihnen unterschiedliche Effekte anzuwenden. Ähnlich wie es ein Fotograf oder ein Bildbearbeiter in der Nachbearbeitung tun würde.

Die Fotografischen Stile wenden Effekte separat auf jedes Element in der Szene an / © Apple

Ein Vorteil dieser Technik besteht darin, dass sie in der Lage ist, natürliche Hautmerkmale beizubehalten und gleichzeitig die Farbsättigung der Objekte im Vorder- oder Hintergrund zu erhöhen.

Die Fotostile sind in vier voreingestellten Optionen – Kontrastreich, Lebendig, Warm und Kühl – verfügbar. Darüber hinaus können sie in Bezug auf Farbton und Farbtemperatur individuell angepasst werden. Zum Vergleich: Der Standardmodus des iPhone wird als "ausgewogen und realistisch" beschrieben.

Welche Smartphones bekommen die Fotografischen Stile

Obwohl Apple behauptet, dass die Funktion durch den A15 Bionic-Prozessor ermöglicht wird, erwähnt der Hersteller das iPad Mini (2021) in der Kompatibilitätsliste nicht, das ebenfalls mit dem SoC ausgestattet ist. Womöglich liegt es daran, dass es nur eine eine einzelne Kamera auf der Rückseite besitzt. Somit sind die Modelle, mit denen Ihr die Stile nutzen könnt, folgende:

So nutzt Ihr die Fotografischen Stile

Das neue Feature im iPhone 13-Lineup kann man in der iOS-Kamera-App aktivieren, indem man auf die ^-Taste (oben auf dem Bildschirm) tippt. Anschließend wählt Ihr das Symbol mit den drei parallelen Bildern und einem Kratzer darauf aus. Alternativ könnt Ihr die Funktion auch über die App Einstellungen > Kamera> Fotostile aufrufen.