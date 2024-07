Die stärkste Performance in einem Smartphone und das in einem Gerät für unter 700 Euro? Genau das verspricht uns das Redmagic 9S Pro. Das Gaming-Handy ist mit einem Snapdragon 8 Gen 3 in der stärkeren "Leading Version" bestückt, besitzt ein ausgereiftes Kühlungssystem und einen fetten Akku. Klingt nach der perfekten mobilen Gaming-Maschine, aber das Smartphone kann mehr als nur das. Hier bekommt Ihr jetzt meinen ersten Eindruck zu diesem außergewöhnlichen Handy.

Design und Display Wann hatte ich eigentlich letztmals ein komplett flaches Smartphone in der Hand? Das war so ziemlich mein erster Gedanke, als ich den Boliden aus seiner Verpackung befreit hatte. Wer das Redmagic 9 Pro kennt, weiß einen in Sachen Design erwartet: Hinten stehen die Kameras nicht einen einzigen Millimeter hervor, vorne wird die Selfie-Knipse unter dem Display versteckt. Besagtes Display nimmt dabei 93,7 Prozent der Front ein, ein sehr guter Wert. Die Kameras schließen plan ab, lediglich die LEDs stehen minimal hervor. / © nextpit Das REDMAGIC 9S Pro ist mit seinen 164 x 76,3 x 8,9 Millimetern, bei 229 g Gewicht ganz minimal kompakter und leichter als das normale 9 Pro. Vorn wie hinten finden wir Glas vor, der Rahmen besteht aus Metall. Für Gaming-unerfahrene Kameraden wie mich ist auf der rechten Seite des Geräts übertrieben viel los: Wo wir sonst nur den Powerbutton und eine Lautstärkewippe vorfinden, gibt es hier zudem noch einen Slider, mit dem Ihr den Game-Space startet, außerdem zwei gläserne, sensitive Schulter-Tasten. Ein Gitter verrät uns zudem, wo der Lüfter sitzt, gegenüber auf der linken Seite findet Ihr ein weiteres Gitter. Lautstärkewippe und Powerbutton stellt Redmagic noch den Gaming-Slider zur Seite. / © nextpit Der Rest ist dann deutlich vertrauter: Oben wie unten gibt es einen Lautsprecher, oben ist Platz für die Audioklinke und unten bringt Ihr zwei nano-SIM-Karten unter und schließt das USB-C-Kabel an. Durch die kantige Form liegt der Hobel trotz seiner Größe von 6,8 Zoll richtig gut und sicher in der Hand, allerdings kann es Euch passieren, dass Ihr beim Zocken oder Videos-Glotzen im Landscape-Modus die Speaker verdeckt. Den Selfie-Shooter unterm Display seht Ihr nicht, dafür aber die Hz-Rate der Bildwiederholung oben links. / © nextpit Das Display macht auf mich auf Anhieb einen wirklich überzeugenden Eindruck. Dass Bilder mit 120 Hz wiederholt werden, ist dabei üblich, allerdings geschieht das nicht wirklich adaptiv bzw. nur in den Abstufungen 60, 90 oder 120 Hz, was Euch oben im Display auch angezeigt wird.

Performance und Software Der Star des Redmagic 9S Pro ist ganz klar das SoC: Von Qualcomm kommt der SM8650-AC, der in Kombi mit 12 oder 16 GB RAM das Gerät antreibt. Die Besonderheit: Wir haben es hier mit der Version des Snapdragon 8 Gen 3 zu tun, den auch Samsung im Galaxy S24 Ultra (Test) verbaut. Samsungs Exklusivrechte für das Bauteil sind abgelaufen und so findet es sich nun im Redmagic 9S Pro mit dem Label "Leading Version" wieder. Dieses SoC hat durch die Übertaktung auf 3,4 GH mehr auf der Pfanne als die normale Version. Das stärkste Smartphone im Benchmark-Test AnTuTu liegt oberhalb von 2,2 Millionen Punkten und schon bei meinem ersten flott durchgeführten Versuch kam ich da verdammt nah ran. Ich werde für den ausführlichen Test natürlich noch einen Haufen Benchmark-Tests durchführen, die uns dann Gewissheit verschaffen, wo sich das Gerät da oben einsortiert. Laut AnTuTu bestätigt der Score jedenfalls, dass das SoC eine noch bessere Performance liefert als das Redmagic 9 Pro. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Kiste beim Durchführen eines solchen Tests schon ordentlich heiß werden kann. Bei meiner ersten kurzen Runde Genshin Impact war das nicht der Fall – direkt zum Spielstart springt da der Lüfter an und lässt mich das Game geschmeidig in den höchsten Einstellungen spielen. Was es mit den Gaming-Features auf sich hat, wie heiß das Gerät wirklich wird und wie gut ich mit meinen Bratpfannen-Händen die Schultertasten unter Kontrolle bekomme, besprechen wir dann auch im finalen Test. Nur einen kleinen Software-Fakt möchte ich in diesem First Look noch schnell loswerden, den ich ganz lustig fand: Ihr könnt Euch für Euren Homescreen ein Wallpaper installieren, auf dem Ihr Retro-Games zocken könnt. Wer sich so ein Teil auf den Screen packt, spielt je nach Auswahl mal 'ne Runde Snake oder Tetris zocken. Witzige Idee, allerdings fiel mir auf, dass mir da doch öfter mal die Icons auf dem Bildschirm im Weg waren – und ich vielleicht genauso gut einfach eine richtige Version dieser Spiele installieren könnte. Android 14 ist am Start, auf das Redmagic 9.5 OS aufsetzt – also eine neuere Version als noch beim normalen Pro-Modell Anfang des Jahres. Außer Booking.com findet sich keine Bloatware auf dem Gerät. Ich würde Euch gerne Infos zu den Updates verraten, aber da hüllt man sich bei REDMAGIC in Schweigen. Geht davon aus, dass die üblichen zwei Jahre alles sind, was uns diesbezüglich angeboten wird und was leider nicht mehr dem Branchen-Standard entspricht.

Kamera und Akku Wir finden drei Sensoren im Gerät wieder, bei denen es sich leider um alte Bekannte handelt. Sowohl die Hauptkamera (GN5-Sensor mit 50 MP) als auch der Ultraweitwinkel-Shooter (JN1, ebenfalls 50 MP), beide von Samsung, waren schon im Redmagic 9 Pro verbaut, der GN5 sogar schon 8 Pro. Der dritte Sensor mit 2 MP ist zu vernachlässigen, der ist nur für die Tiefe zuständig. Lasst Euch nicht täuschen: Unter den beiden Kamera-Sensoren sitzt keine weitere Cam, sondern der illuminierte Lüfter. / © nextpit Insgesamt hätte ich mir schon ein bisschen mehr Innovation und Mut gewünscht, allerdings müssen irgendwo die qualitativen Einschnitte gemacht werden, möchte man so ein Performance-Schwergewicht für 650 Euro in die Geschäfte bringen. Somit müssen wir also mit den Sensoren leben, die ja immerhin im 9 Pro ganz ordentlich funktioniert haben. Ich habe noch nicht sehr viel testen können, aber in der Sonne gelingen mit der Hauptkamera schon wirklich ordentliche Bilder. Wenn es hingegen etwas grauer ist, wirken die Fotos von der Dynamik her recht kraftlos. Die Detailtreue passt aber immerhin und ist höher als beim Ultraweitwinkel-Sensor. Gerade bei schlechteren Lichtbedingungen gefielen mir die Bilder da weniger gut. Was die Farbtreue angeht, werdet Ihr zwischen den Sensoren auch spürbare Unterschiede sehen. Ein paar erste Testeindrücke seht Ihr in der Galerie, im finalen Test werde ich mich dann ausführlicher austoben. Auf den ersten Eindruck holen mich die Nachtaufnahmen und die Zoom-Bilder nicht wirklich ab, aber selbst das ist für die Preisklasse eigentlich noch okay. Mehr dazu dann im ausführlichen Review. Dann erfahrt Ihr auch mehr aus der Kategorie: "Selfie-Knipse unterm Display-Glas: Okay, oder Gimmick?" Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkel © nextpit Hauptkamera mit Nachtmodus © nextpit Fetter 6.500-mAh-Akku an Bord Auch zum Akku kann ich mich natürlich noch nicht final äußern, Euch aber schon einmal die Zahlen liefern: Mit einer Kapazität von 6.500 mAh ist er riesengroß und somit auch für lange Gaming-Sessions geeignet. Zudem ist das Handy mit einer Ladeleistung von 80 W auch flott wieder betankt. Das Kabel ist im Lieferumfang ebenso enthalten wie der Charger, auf Wireless Charging allerdings müsst Ihr verzichten.