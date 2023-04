Samsung Galaxy A34 im Test: Mittelklasse-Handy mit Flaggschiff-Optik

Präzise wie ein Uhrwerk aktualisiert Samsung im ersten Quartal 2023 die gehobenen Modelle seiner A-Klasse. Während wir auf das beliebte Galaxy A54 warten, nutzte NextPit die Gelegenheit, das Mittelklassemodell A34 auf die Probe zu stellen. Lest weiter, um zu sehen, ob das Galaxy A34 das Zeug dazu hat, die chinesischen Konkurrenten in dieser Preisklasse zu schlagen.

Kein Ladegerät in der Box

Während es das A54 auch nur in der Ausführung mit 8 GB RAM gibt, kommt das A34 neben der 8-GB-Version (mit 256 GB Speicher) auch in einer Alternative mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Die UVP für die "kleine" Version beträgt 389 Euro, für die Kombi 8 GB RAM und 256 GB internen Speicher legt Ihr laut UVP 459 Euro hin.

Weitere Unterschiede zum A54 sind die "U"-Notch, in der die Selfie-Kamera untergebracht ist, und der MediaTek Dimensity 1080 anstelle des hauseigenen Exynos 1380, der das Galaxy A54 antreibt.

Da das Galaxy A74 offenbar abgesagt wurde, hat das Galaxy A34 den Platz der großformatigen Mittelklasse von Samsung eingenommen. Im Gespräch mit Samsung-Vertretern hieß es, dass Geräte mit größerem Display vor allem in Schwellenländern beliebt sind. Deshalb wurde das A34 so konzipiert, dass es sogar größer ist als das teurere und leistungsstärkere A54.

Das AMOLED-Display des Galaxy A34 ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur vorherigen Generation. Es setzt nämlich auf eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz statt 90 Hz für flüssigere Darstellung. Was sich nicht geändert hat, ist die Tatsache, dass die Bildwiederholrate nicht adaptiv ist, sondern entweder 120 Hz oder 60 Hz beträgt.

Wie mein Kollege Carsten Drees in seinem Vergleich des Galaxy A34 mit dem Galaxy A54 feststellt , sieht die 2023er Galaxy-A-Familie fast wie ihre teureren Geschwister der Galaxy-S23-Familie aus. Da das Galaxy A34 auch ein Triple-Kamera-Setup besitzt, ist es vom Galaxy S23+ fast nicht zu unterscheiden.

Software und Leistung

Samsungs Mittelklasse-Geräte setzen zunehmend auf Prozessoren von MediaTek, und das Galaxy A34 ist das jüngste, das sich vom Exynos-(Mutter-)Schiff verabschiedet. Das Mittelklasse-Modell 2023 erscheint mit dem MediaTek Dimensity 1080, der im Vergleich zu gleichwertigen Chips von Qualcomm oder Samsung eine konkurrenzfähige Leistung bietet.

Stärken:

Gute, stabile Leistung

Lange Software-Unterstützung

Schwächen:

Bloatware

Nicht auf dem Bild oben zu sehen: Jede Menge vorinstallierte Apps! / © NextPit

Trotz des SoC-Wechsels funktioniert One UI 5.1 auf dem A34 wie erwartet, mit flüssigen Animationen und guter Gesamtleistung beim Öffnen oder Wechseln von Apps.

Bei Spielen liegt der Dimensity 1080 zwischen dem Exynos 1280 und dem Snapdragon 778G, mit einer guten Leistung bei Titeln wie Call of Duty Mobile, solange ihr keine höheren Qualitätseinstellungen wählt.

Galaxy A34

(Dimensity 1080) Galaxy A33

(Exynos 1280) Redmi Note 12 Pro+

(Dimensity 1080) Galaxy XCover 6 Pro

(Snapdragon 778) 3DMark Wild Life 2300 2269 2259 2453 3DMark Wild Life Stresstest Bester Loop : 2279

: 2279 Schlechtester Loop: 2265 Bester Loop : 2268

: 2268 Schlechtester Loop: 2252 Bester Loop : 2274

: 2274 Schlechtester Loop: 2262 Bester Loop : 2434

: 2434 Schlechtester Loop: 2465 Geekbench GeekBench 6

Single: 1035

1035 Multi: 2505 GeekBench 5

Single: 735

735 Multi: 1819 GeekBench 6

Single: 953

953 Multi: 2415 GeekBench 6

Single: 1009

1009 Multi: 2876

Bei den Benchmarks kommt das A34 in den 3DMark-Tests sehr nah an das A33 heran, im produktivitätsorientierten GeekBench 6 kommt es näher an die teureren Snapdragon-778-Smartphones heran und lässt die Mittelklassegeräte der vorherigen Generationen hinter sich.

Was das Galaxy A34 von den meisten seiner Konkurrenten in der Mittelklasse abhebt, ist definitiv Samsungs Update-Politik. Mit vier versprochenen Android-Updates und fünf Jahren Sicherheitspatches wie bei den Flaggschiffen der Galaxy-S-Serie bietet nur das günstigere (und leistungsstärkere) Pixel 6a eine vergleichbare Politik.

Die vorinstallierte One-UI-Oberfläche auf dem Galaxy A34 ist ein wenig aufgebläht. / © NextPit

Auf der anderen Seite folgt die Standardinstallation auf dem Galaxy A34 der gleichen Praxis, die wir auch auf den konkurrierenden Xiaomi Redmi Notes vorfinden (und kritisieren): Bloatware. Auch wenn es sich nicht auf dem gleichen Niveau wie bei der chinesische Marke befindet, enthält der Midranger von Samsung eine beträchtliche Menge an vorinstallierten Apps. Das fällt vor allem auf, nachdem wir das ohne Bloatware daherkommende Galaxy XCover 6 Pro im Test noch so gelobt hatten.