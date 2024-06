Die WWDC ist Geschichte und Apple hat abgeliefert. Das müssen Fabi und ich jetzt auch, denn natürlich mussten auch wir über Apples KI-Manöver sprechen, nachdem wir uns im Vorfeld so weit nach vorn gelehnt hatten. Alles, was es über KI im Allgemeinen und Apple Intelligence und die ChatGPT-Integration im Speziellen zu sagen gibt, hört Ihr in unserer neuesten Podcast-Folge!

Ja, die Entwicklerkonferenz von Apple ist jetzt ein paar Tage vorbei und wir haben die Zeit genutzt, etwas abzuwarten, bis sich der Staub gelegt hat. Jetzt schauen wir also mit etwas Abstand darauf, was Apple da gezeigt hat und überlegen uns, was davon zu halten ist.

Die Messlatte lag hoch – und Apple ging anscheinend locker drüber

Wir – also Fabi und ich – haben eigentlich ziemlich exakt vorausgesehen, wie Apple die Nummer anlegen wird und so sind wir natürlich auch recht happy mit dem Gezeigten: Weil wir glauben, dass Apple da wirklich vieles richtig macht – und natürlich, weil wir uns jetzt übertrieben super fühlen, weil wir vorher schon in die Richtung überlegt haben ;)

Hört also gerne mal rein in diese, wie ich finde, sehr humorig und entspannt geratene Folge, in der wir Apple für so manche Entscheidung preisen, aber auch ein paar "Aber"-Momente einstreuen. Teilt die Folge doch gerne mit Freunden (oder Feinden, mir auch egal ^^), bewertet uns und kommentiert natürlich gerne, was Ihr von dem haltet, was Apple da angestoßen hat mit Apple Intelligence.

Show Notes

Wir wollen Euer Feedback! Diskutiert mit uns unter diesem Beitrag und verratet uns Eure Meinung. Wir freuen uns auf Eure Reaktionen, auf Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf spannende Themenvorschläge.