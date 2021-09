iPhone 13 im Hands-On: Apple verfeinert ein perfektes Rezept

Das iPhone 13 ist schneller, hat eine größere Batterie, einen größeren Kamerasensor, und mehr Speicherplatz. Hinzu kommen alle neuen Software-Funktionen von iOS 15 und Videofunktionen, die in Apples Kult-Serie bisher nicht zu sehen waren. Ich benutze das iPhone 13 seit einem Tag und teile Euch hier meine ersten Eindrücke zum neuen Modell mit.

Design: Recyceltes Design und displaytechnisch hinter der Konkurrenz

Der Bildschirm des iPhone 13 ist vielleicht das am wenigsten aufregende Merkmal des Geräts. Aber er verdient trotzdem eine Erwähnung, da er ein Upgrade gegenüber dem Modell von 2020 darstellt. Die Bildwiederholrate wurde jedoch noch nicht verbessert, sie ist nach wie vor Standard und liegt unter dem Niveau der Konkurrenz. Und das macht sich schon bei der ersten Benutzung des Telefons bemerkbar.

Das OLED-Display der "Vanilla-Variante" von Apple ist immer noch 6,1 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1.170 x 2.532 Pixeln. Die Notch mit den Sensoren auf der Vorderseite – dort sitzen Selfie-Kamera und Face ID – ist nun 20 % kleiner. Das ist für Apple, das sich gegen Punch-Hole-Notches und andere Platzierungen für die Sensoren auf der Vorderseite sträuben, ein echtes Upgrade!

Die Verkleinerung der Aussparung ist im Vergleich zum Vorjahresmodell deutlich spürbar / © NextPit

Allerdings sind nicht alle Apps an die neue Größe angepasst. Das führt dazu, dass bei einigen Videos im 18:9-Format ein kleiner Zahn der Aussparung über den Rand der Einkerbung hinausragt. Das Anschauen von Videos auf Streaming-Diensten wie Apple TV+ und Amazon Prime Video war aber kein Problem. Lediglich auf YouTube konnte ich die Probleme deutlich erkennen.

Das iPhone 13 verfügt über ein Display mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz – das ist im Jahr 2021 nicht mehr zeitgemäß. Allerdings bietet der OLED-Bildschirm tiefschwarze Schwarztöne und eine hervorragende Helligkeit. Das macht es sehr angenehm, im Internet zu surfen, Videos anzuschauen, und alle Bilder sehen einfach großartig aus.

Ein Display mit Standard-Bildwiederholfrequenz, aber ausgezeichneter Helligkeit und tiefen Schwarztönen / © NextPit

Was auf der Vorderseite begann, gilt auch für den Rest des Handys: Das Design des iPhone 13 wurde fast ohne Änderungen vom iPhone 12 übernommen, was keineswegs schlecht ist. Im Gegenteil: das Gerät ist sehr schön und elegant. Aber der Umstand, dass Apple mehr Akkuleistung in das Handy integriert, lässt das Handy ein wenig dicker und schwerer werden. Übrigens: Die Hüllen des Vorgängermodells passen nicht um das iPhone 13.

Die Kameras sind nun diagonal ausgerichtet und markieren den Unterschied zwischen iPhone 13 und iPhone 12! / © NextPit

Die große Ausnahme ist das Kameramodul, bei dem die Linsen nicht mehr übereinander, sondern diagonal angeordnet sind. Das liegt an den größeren Kameras, die schlichtweg nicht mehr übereinander passen würden. Ich glaube, hier sehen wir den schnellsten Weg, um das diesjährige Modell von dem des letzten Jahres zu unterscheiden.

Als letzte Negativ- und Positivpunkte möchte ich im Hands-On noch folgendes festhalten: Das Handy hat eine IP68-Zertifizierung gegen Wasser und Staub. Das ist positiv! Negativ ist hingegen, dass die Rückseite Fingerabdrücke fast magisch anzieht. Hier wäre eine matte Rückseite schöner gewesen.