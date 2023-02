Android 14: Das Smartphone wird zur Webcam

Die Idee, ein Smartphone in eine eigenständige Webcam für Laptops oder Computer zu verwandeln, ist nicht mehr ganz so neu. Android- und iPhones unterstützen diese Funktion durch Apps von Drittanbietern schon eine ganze Weile, während Apple sie mit Continuity Camera in iOS 16 zu einer Kernfunktion des iPhones gemacht hat. Code-Hinweise in Android 14 geben Hinweise darauf, dass sich Google an Apple ein Beispiel genommen hat und die Webcam-Funktion nativ hinzufügen wird.

Code-Änderungen in Android 14 deuten darauf hin, dass Google eine Webcam-Funktion hinzufügen wird.

Wir erwarten sie final mit der Einführung der neuen OS-Version.

Sie nutzt eine USB-Verbindung zwischen Android-Gerät und Computer.