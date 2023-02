Samsung bringt das Galaxy S23 ohne diese lebensrettende Funktion auf den Markt!

Next Pit TV

Blamage für Samsung?

Das Apple iPhone 14 ermöglicht seit letztem Jahr einen Notruf über Satellit. Die Funktion realisiert eine Kommunikation des iPhones über im Orbit kreisenden Satelliten mit Notfallhelfern, wenn sowohl die Wi-Fi- als auch die Mobilfunkverbindung außer Reichweite sind – beispielsweise in den Bergen. Obwohl die Einführung dieser Lösung nur langsam erfolgt und ausschließlich in den USA und einigen Teilen Europas verfügbar ist, bewies sie bereits ihre lebensrettende Funktion.

Wie bereits auf dem Galaxy-Unpacked-Event erwähnt wurde, gab es keinen Hinweis auf eine Satellitenverbindung auf Samsungs neuer S-Klasse. Das bestätigte auch TM Roh (Samsung President and Head of Mobile) in einem Interview. Seltsamerweise war er der Meinung, dass die mobile Satellitenkonnektivität noch nicht ausgereift genug sei. TM Roh räumte aber ein, dass Samsung bereitsteht – sobald es die Infrastruktur und die Technologie auch tut.

Unabhängig davon, ob sich Roh bei der Beantwortung dieser Frage schlichtweg bedeckt hielt, ist anzumerken, dass Qualcomm Anfang des Jahres seinen "Snapdragon Satellite" ankündigte, der Zwei-Wege-Satellitennachrichten ermöglicht. Der Snapdragon 8 Gen 2 mit einem verbauten X70-Modem – eben jenem SoC, das in allen drei S23-Modellen verbaut ist – unterstützt also die Satellitenverbindung bereits. Allerdings hängt es immer noch vom Hersteller ab, die Funktion zu implementieren, da sie nicht so einfach mit einem Over-the-Air-Software-Update nachgerüstet werden kann.

Qualcomm ist eine Partnerschaft mit Iridium eingegangen, um die Satellitenabdeckung zu gewährleisten. / © Iridium

Samsung könnte aber auch einen anderen Grund für das Fehlen dieser speziellen Satelliten-Funktion haben. Möglicherweise haben die Südkoreaner die Technik einfach nur übersehen oder die benötigte Software-Komponente ist noch nicht serienreif. Das könnte ein Umsetzen der Funktion via Update am Ende doch noch möglich machen. Oder das Unternehmen möchte mit diesem Feature schlichtweg beim nächsten Galaxy-Flaggschiff wie dem faltbaren Galaxy Z Fold 5 punkten.

In der Zwischenzeit hat Apple den Dienst auf weitere Länder ausgeweitet. Das Unternehmen aus Cupertino hat neben den USA und Kanada auch Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Irland hinzugefügt. Er ist in den ersten zwei Jahren ab der Aktivierung eines beliebigen iPhone-14-Modells kostenlos.

Werdet Ihr beim Kauf Eures nächsten Smartphones den Satellitenfunk als notwendige Voraussetzung ansehen? Es gibt ja bereits beispielsweise mit Huawei den ein oder anderen Android-Hersteller, der den Notruf-Support via Satelliten unterstützt. Lasst uns gern Eure Meinung im Kommentarbereich wissen.